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 СБУ знала о подготовке диверсии в Винницкой области в день рождения Порошенко, - журналист

калиновка

Служба безопасности Украины (СБУ) имела информацию о возможной подготовке диверсии в Винницкой области 26 сентября, в день рождения Президента Петра Порошенко.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье, комментируя пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область).

"Косвенные факторы однозначно позволяют утверждать о российской диверсии как основной версии катастрофы. Калиновка - это четвертый склад боеприпасов, взорванный в Украине за последние два года войны. Все взрывы происходили не в жаркое время года с высокой пожароопасностью, а в холодное. Никаких сообщений о пожаре до момента взрыва не поступало, местные жители не слышали никаких сирен", - пишет он.

"Этот день - день рождения Президента Петра Порошенко, и диверсия в его родной Винницкой области не может быть совпадением", - подчеркнул журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи со взрывами в Калиновке Винницкая ОГА организовывает эвакуацию из трех населенных пунктов

"О возможности осуществления диверсии на территории Винницкой области именно в этот день было известно Службе безопасности, и власти предприняли масштабный поиск диверсантов", - отмечает Бутусов.

По его словам, накануне взрывов СБУ, МВД и ВСУ проводили контрдиверсионную операцию в Винницкой области, которую во избежание слухов и паники назвали антитеррористическими учениями. "26-27 сентября на территории Винницкой области осуществлялся поиск диверсантов под руководством Антитеррористического центра СБУ. Информация об учениях была опубликована СБУ за 8 часов до взрыва. О возможности диверсий со стороны российских спецслужб оперативная информация поступала. Однако цель диверсии не была точно установлена", - добавил журналист.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: новое видео. ВИДЕО

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.



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на твоїй карті пропущена Цвітоха,там теж гранатомети буи підірвані
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UKROPw777

вы думаете винницкое СБУ разгонят? министра обороны снимут? хер там, все кумовья, родственники, все повязаны и под крышей петрухи
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нас еб...т а мьі крепчаем?

та х..й там!

них...не крепчаем!

нас просто еб...т!
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Донбасс отдувается за Витю, Винница за Петю. И вся страна страдает за Лёню, за Петю и за Вить. Может хватит? Украина без президентов. Президент у нас - очаг коррупции, кумовства и воровства.
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бачили очі шо купували, їжте доки не повилазите
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Небходимо рассредоточение хранилищ, и уж тем более: никакого наземного хранения. Вся территория страны уязвима для ударов баллистическими и крылатыми ракетами.
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деньги нужны на парады а не на тот бред что ты предлагаешь
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Вы вроде серьёзный человек тут; несмешная шутка с вашей стороны на этот раз.
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Да на содержание не горанта, деньги нашлись, а на охрану складов ?
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Однако цель диверсии не была точно установлена

===
Сидели СБУшники и репу чесали: " Шо взорвут? Фабрику по выпуску аккордеонов или школу пантонимного искусства?"
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Предполагалось, что целью является здание обладминистрации, и замки областных функционеров.
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или по отработанному ранее плану, как в Европе
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швидше запостіть блох пономаря! бо щось мені сумно
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Им некогда, они ОРЕХИ собирают,как белочки. И мстя их за Шаповала равнялась тысячи три бутылок вискаря . Ну а сегодня и салют в честь их профессионализма. Михо как там не качает?Достаточно агентов сбу возле кровати, как он на высоте,стул у него регулярный?Сколько скорых надо не растаможить меру Черкасс? Все ваши важные вопросы от Пеца?
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А если диверсанты зашли с Приднестровья? Оттуда ближе до Винницы чем с лугандона или рашки и бпла могли запустить.
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И не говорите. Элементарно же: подбежал трусцой, и гранатку - херась.
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Беспилотник могли запустить и в километре от Арсенала.
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да некогда ментам и СБУ диверсантов ловить(( гораздо важнее ловить целой армией Правый Сектор в Мукачево, арестовывать Корбана, встречать Саакашвили на границе, или охранять труху в Одессе ( видел лично недавно, был в шоке от количества вв-шников, робокопов и пр. в районе Приморского бульвара)
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Не лукавте сепарське есбеу. Головний диверсант Парашенко. Продавали зброю в лднр тепер треба замести сліди
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Но как и положено все силы сбу брошены на борьбу с кремлевским планом "шатун"...на прослушку были поставлены все встречающие Саакашвили на границе.
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Накануне протестных настроений.. Когда люди и так обозлены до предела..
Сразу после учений в Беларуси
Последствия очевидно уже.. катастрофические..
Разговоры о смещении власти уже идут внутри..
Росеяне не будут сейчас входить.. они войдут когда вцепимся друг-другу в глотки
А это.. масло в огонь..
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СБУ знала о подготовке диверсии в Винницкой области в день рождения Порошенко
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НУ, ТАДА МОЖНО ЩИТАТЬ ЭТО ПОДАРКОМ ОТ СБУ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОРОШЕНКО.

ЭТО В СТИЛЕ СБУ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ШО ЗНАЛИ ПОСЛЕ ПРОИЗОШЕДШЕГО СОБЫТИЯ.

ПОТОМУ ШО ОНИ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ МОГУТ, КРОМЕ КАК, ТИПА: НАХОДИТЬ БЕСХОЗНЫЕ СХРОНЫ С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ, ФАЛЬСИФИКАТЫ АЛКОГОЛЯ, КОФЕ И ПРОСТИТУТОК ЛОВИТЬ.






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запомните этот день, вы наблюдаете каминг-аут журналиста, как его таинственно называют в заголовках
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Получается, что вроде как знали и даже пытались, но не вышло? Это такое неистребимое желание прикрыть собственную задницу и консолидировать всех вокруг власти, чтоб Народ даже не помышлял о Майдане? Так если эти диверсанты такие умелые, что же они на несгибаемых керманычей нации не замахнулись?
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Вот что интересно, что не случись, так тут же в течении часа находятся аналитики, которые прямо говорят, кто виноват и что надо с ним сделать. А потом все эти преступления сходят на нет тихим сапом, т.е. нет не выводов, нет не судов, нет и виновных, а все призывы обнародовать расследования молча игнорируются - это тенденция или стиль работы следственных органов власти?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ знала о подготовке диверсии в Винницкой области в день рождения Порошенко, - журналист
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