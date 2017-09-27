 СБУ знала о подготовке диверсии в Винницкой области в день рождения Порошенко, - журналист

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье, комментируя пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область).
"Косвенные факторы однозначно позволяют утверждать о российской диверсии как основной версии катастрофы. Калиновка - это четвертый склад боеприпасов, взорванный в Украине за последние два года войны. Все взрывы происходили не в жаркое время года с высокой пожароопасностью, а в холодное. Никаких сообщений о пожаре до момента взрыва не поступало, местные жители не слышали никаких сирен", - пишет он.
"Этот день - день рождения Президента Петра Порошенко, и диверсия в его родной Винницкой области не может быть совпадением", - подчеркнул журналист.
"О возможности осуществления диверсии на территории Винницкой области именно в этот день было известно Службе безопасности, и власти предприняли масштабный поиск диверсантов", - отмечает Бутусов.
По его словам, накануне взрывов СБУ, МВД и ВСУ проводили контрдиверсионную операцию в Винницкой области, которую во избежание слухов и паники назвали антитеррористическими учениями. "26-27 сентября на территории Винницкой области осуществлялся поиск диверсантов под руководством Антитеррористического центра СБУ. Информация об учениях была опубликована СБУ за 8 часов до взрыва. О возможности диверсий со стороны российских спецслужб оперативная информация поступала. Однако цель диверсии не была точно установлена", - добавил журналист.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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вы думаете винницкое СБУ разгонят? министра обороны снимут? хер там, все кумовья, родственники, все повязаны и под крышей петрухи
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та х..й там!
них...не крепчаем!
нас просто еб...т!
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Сидели СБУшники и репу чесали: " Шо взорвут? Фабрику по выпуску аккордеонов или школу пантонимного искусства?"
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Сразу после учений в Беларуси
Последствия очевидно уже.. катастрофические..
Разговоры о смещении власти уже идут внутри..
Росеяне не будут сейчас входить.. они войдут когда вцепимся друг-другу в глотки
А это.. масло в огонь..
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НУ, ТАДА МОЖНО ЩИТАТЬ ЭТО ПОДАРКОМ ОТ СБУ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОРОШЕНКО.
ЭТО В СТИЛЕ СБУ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ШО ЗНАЛИ ПОСЛЕ ПРОИЗОШЕДШЕГО СОБЫТИЯ.
ПОТОМУ ШО ОНИ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ МОГУТ, КРОМЕ КАК, ТИПА: НАХОДИТЬ БЕСХОЗНЫЕ СХРОНЫ С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ, ФАЛЬСИФИКАТЫ АЛКОГОЛЯ, КОФЕ И ПРОСТИТУТОК ЛОВИТЬ.
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