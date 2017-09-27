 Пожар на складе боеприпасов в Калиновке потушить уже невозможно, - журналист

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье.
"Продолжается масштабная детонация боеприпасов на 48-м арсенале ВСУ в поселке Калиновка под Винницей. Грохот слышен за 150 километров, зарево и разлет боеприпасов видны на расстоянии до 40 километров", - информирует он.
По его словам, локализовать огонь уже невозможно, поскольку никакие пожарные средства эту стихию не блокируют. "Значит, следует дожидаться утра, когда взорвется и выгорит основная часть боеприпасов и удастся оценить размер беды", - отмечает Бутусов.
По словам журналиста, в редакцию Цензор.НЕТ обратился бывший военнослужащий ВСУ Юрий Мацедонский, житель поселка Калиновка, вблизи которого находятся склады. Он рассказал о происшествии так: "Взрывы начались примерно в 22:20. Никакой пожарной тревоги не было слышно: для местных жителей это все произошло внезапно. Сейчас там уже ничего не сделать: постоянный грохот, разлет боеприпасов, никакая техника уже ничего не сделает. Калиновка эвакуируется, многие выехали сами".
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Кто нам даст летальное оружие с такой безмозглой властью во главе с паханом поРОШЕНко?
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ура.
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«В прошлом году было выделено 56,2 миллионов гривен, в этом году - 92,3 миллиона гривен. То есть деньги на обеспечение живучести складов выделяются и соответствующим образом реализовываются», - сказал он.По его словам, после взрывов в 2015 году на военном складе в Сватово Луганской области был проведен комплекс мероприятий для повышения безопасности на всех складах и арсеналах Украины
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У нас ведь вечное перемирие.. все равно не стреляем...
Лучше уж 1000 гектаров под складами потом горохом засеем...
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извините если скотыняк обделил, ваш праздник "День Скотыняки" позже!!
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А вот теперь все безусловноумные и знающие все признаки зрады выдохнули и задумались: готовы с утра с 08:00 проглотить военное положение в стране? готовы, бл@#ь, с теплых диванчиков - да по мобилизации на охрану вот таких вот складов? или только из-под клавы привычно поругивать тех, кто сидит повыше?
В бою легко не бывает. И никто не застрахован от поражений и потерь - хотя это и не оправдывает разгильдяйства и глупости.
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Чтобы банда Барыги осталась у власти.. А слабо хотя бы визовый режим с Рашкой ввести для начала?
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- Чув Стьопа, а давай щось вчудимо! Так щоб запам'яталось!
- Давай Петя арсенал рванемо! А шо? 48 арсенал під Вінницею!Невеличкий правда, десь на кілотонну...Але ж символічно!
- Молодець Стьопа! Давай! А я Бутусову скажу хай норм так напише, про тисячі гектарів і 30 Хіросім в еквіваленті! Скільки це буде?
- Десь 180000-200000 тонн...Норм Петя! Просто чудово! Як раз на нас всіх собак і повісять!!!
- Оце саме головне! Тре так зробити, щоб остання собака нас паскудила!!!
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