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 Пожар на складе боеприпасов в Калиновке потушить уже невозможно, - журналист

калиновка

Пожар на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область), где началась масштабная детонация снарядов, потушить уже невозможно.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье.

"Продолжается масштабная детонация боеприпасов на 48-м арсенале ВСУ в поселке Калиновка под Винницей. Грохот слышен за 150 километров, зарево и разлет боеприпасов видны на расстоянии до 40 километров", - информирует он.

По его словам, локализовать огонь уже невозможно, поскольку никакие пожарные средства эту стихию не блокируют. "Значит, следует дожидаться утра, когда взорвется и выгорит основная часть боеприпасов и удастся оценить размер беды", - отмечает Бутусов.

По словам журналиста, в редакцию Цензор.НЕТ обратился бывший военнослужащий ВСУ Юрий Мацедонский, житель поселка Калиновка, вблизи которого находятся склады. Он рассказал о происшествии так: "Взрывы начались примерно в 22:20. Никакой пожарной тревоги не было слышно: для местных жителей это все произошло внезапно. Сейчас там уже ничего не сделать: постоянный грохот, разлет боеприпасов, никакая техника уже ничего не сделает. Калиновка эвакуируется, многие выехали сами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винница не попадает в зону поражения боеприпасов, взрывающихся в Калиновке, - горсовет

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Ще раз повільно і вдумчиво прочитайте заголовок.)
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Ни одна страна не позволяла себе такой фейерверк в день рождения президента. Гарант, ты доволен? Это результат твоей работы. Наслаждайся!
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и ты здохни, вторая касаапская ссууука
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Еще одна свиноботная тварь-нулёвка! По тревоге подняли вас свиней у власти отмазывать?
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Очередная процедура барыг по списанию вооружения...
Кто нам даст летальное оружие с такой безмозглой властью во главе с паханом поРОШЕНко?
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полное вранье. первый взрыв был 22.02. Когда диван заездил, передо мной на экране были часы на 112. И ничего "безпрерывно" не гремит, а с промежутками. Я в Виннице, а это меньше 40 км.
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Таня ша. Знайомитися треба не привселюдно.
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зато 24 июня появилось 35 новых генералов в укр армии.

ура.
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На обеспечение баз, складов и арсеналов Министерства обороны Украины в 2017 году запланировано выделить 92,3 млн гривен. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, информирует Еспресо.TV.
«В прошлом году было выделено 56,2 миллионов гривен, в этом году - 92,3 миллиона гривен. То есть деньги на обеспечение живучести складов выделяются и соответствующим образом реализовываются», - сказал он.По его словам, после взрывов в 2015 году на военном складе в Сватово Луганской области был проведен комплекс мероприятий для повышения безопасности на всех складах и арсеналах Украины
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Вкрали, а потом подорвали. Где-то очередной дворец построят😑
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Причем лично Павловский, как и в Балаклее.
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5 канал балдеет. Красной строки нет. Все окей?
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Вот представляю, приходите Вы с утра в свой магазин, в нем пусто, его 3 раз за месяц ограбили, а на диване спит тот же сторож.....ограбили ведь явно....пусть спит дальше, чё будить человека.
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Это не малолетки и не придурки, а солдаты информационной войны. Флаг Украины - это просто прикрытие, через прокси-сервер.
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Да зачем нам вообще оружие???
У нас ведь вечное перемирие.. все равно не стреляем...
Лучше уж 1000 гектаров под складами потом горохом засеем...
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там 60 га...Це просто "експерт" не знав як туди 9000 вагонів(30 Хіросім) бк запхнути...
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Указам парашенко мужеложенко разжалован в вафлейтары.
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И так на бис хочу поздравить всю Украину и главных виновников торжества с великим прездником, Днем Порохобота!!! В этот знаменательный день желаю всем порохоботам отравиться бледной поганкой, проглотить токсин бутулизма, и подхватить минингит, вобщем всего того чем изобилует ваше существование. Меня переполняют эмоции, так как, любой праздник без порохобота уже превращается в скушное времяпровождение...вы собой украсите любое мероприятие будьто то мордобой или вскрытие в морге!! Любому столбу и дереву будет за честь стать опорой для повешанного порохобота. Еще раз, с праздником дорогие мои! Страна вас не забудет, а легенды о вашем славном прошлом будут лучшим лекарством от заикания и ануреза у детей...Аминь

извините если скотыняк обделил, ваш праздник "День Скотыняки" позже!!
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В нищей стране взлетают в воздух миллионы народных денег и никто за это не несет никакой ответственности. Никакой!!!
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Эти миллионы были заплочены еще при Союзе...новые ракеты никто у нас не производит!
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Просто - в воздух взлетают не миллионы денег, а взлетают просто ракеты!
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если б то канхветы "рашен" взлетали, в стране бал бы траур месяца на два...
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Вся страна со слезами умилялась весь день как семейство президента в видеоролике дружно поздравляло отца семейства и украинской нации...
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и тут на вечер такой итог-Салют из всех складов на Винитчине...вот это называется отметили...)
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Теперь я понял, почему оружие называется летальным.
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Понятное дело что только через три дня когда все выгорит до тла туда смогут подойти пожарные и написать резолюцию что пожар возник от курения на посту...
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Ведущая прямого эфира на "Прямом" канале задала правильный вопрос; а неужели нельзя было после взрывов арсеналов в Сватово и Балаклее предугадать возможность этого взрыва, неужели СБУ и МВД не могли заранее раскрыть подготовку к взрыву?? Так вот я этой ведущей отвечу!! СБУ стала с недавних пор инструментом политического давления Порошенко на оппозицию и его маразматической мести политическим противникам (самый яркий пример - Саакашвили)!!! Главное управление разведки Генштаба, которое должно было тоже информировать о возможном взрыве, но и оно парализовано Порошенко, который руками Матиоса садит в тюрьму старших офицеров разведки якобы за их преступления в 2014 году в зоне АТО!!! Так что НЕКОМУ предупреждать о диверсиях!!! И поэтому - ГЛАВНЫЙ диверсант в Украине - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЁТР ПОРОШЕНКО!!!! Пусть по-хорошему идёт в отставку!!!!
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По-хорошему у них не получается , мля вырвалось ответить то надо было не раскачивайте лодку а то бабло неудобно считать .
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Там вроде ктото обвинял Украину в продаже оружия Судан! Буквально да дня назад! Оперативно!
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Нет, всё потому, что среди знающих один язык на несколько порядков больше дураков.
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Може це такия стратегія мирного плану порошенко? Кошики з печивом відпрацьовує?
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Интересно что еще надо сделать Барыге,что бы все поняли что он работает на Ху"ла?Иловайск,Дебальцево,ДАП,Минский договорняк,подпаленые склады,Голубан террорист на трибуне ВР,рост торговли с Кацапией,открытые границы,даже сынуля в футболке "Россия",может когда он флаг кацапский на Банковой поднимет,тогда дойдет?
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и "банини"-будет дальше...иди к чёрту,проповедник...с Пуйлом тебе в Крыму лучше живётся...?
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Ты дебил жопу х-лу лижи и не тявкай власть никогда не была белой и пушистой она всегда бралась в руки всяким говном и только народ может это говно вычистить и заставить власть служить себе ,что мы в Украине и попытались сделать в 13-14 годах. Беда в том что наш украинский народ очень терпеливый и долго раскачивается , но и упорства нам не занимать , так что цели со времени Майдана не изменились и своего мы добьемся, а вам крысчанам остается свое говно расхлебывать и вы в то что у нас падлюка у власти тоже свой вклад внесли ведь именно из-за вмешательства рашки и вашего дебилизма Порошенко выбрали да еще и в первом туре , сыграл он на остроте ситуации и всем мозги запудрил. Я лично за него не голосовал и мне более симпатичны такие люди как Левко Лукьяненко и другие диссиденты , он вроде когда - то в президенты выдвигался но дураки поверили горлопанам , а верить нужно было людям которые десятилетия отдали за Украину и в итоге в материальном плане ничего не получили. Именно тем кто борется за идею и нужно верить. Но пока это поймут , много шишек набьют.
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Что еще должно произойти в стране, чтобы жирная, упивающаяся сама от себя и от безнаказанности власть вернулась из параллельной реальности в действительность и ужаснулась от того, что она натворила?
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Блть. Нет слов. Четвертый склад за два года.
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нам внешних врагов не надо...свой внутренний враг уничтожит страну...
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Когда взрывались склады в Балаклее, журналюги отсняли военный объект с помощью беспилотников и ватные "журналюги" тоже отсняли. В нормальной стране за такое минимум в тюрьму, а в военное время это шпионаж. Над складами должна быть бесполётная зона и вся летающая мунйня должна сбиваться ПВО, и снова неделю назад над складами в Балаклее пролетел самолёт "заблудился", вместо ПВО был часовой с калашом, ну это же маразм.
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тут видимо тоже не всё чисто...уже нет жары,там идут учения и масса военных,и тут такой салют...но правду мы вряд ли узнаем...
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Ах, какие мечты... Чтобы Жуля Газпромовская захватила власть и вернула страну в лоно империи.
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Де цей великий комбінатор Парашенко,і його посіпаки авакови,демчини,і решта уродів,які ніхера не роблять а тільки за Саакашвілі бігають.Парашенко де твоя сбу яка нікуя не робить кім того що бізнес кошмарить.Де ці всі шкіряки,херащенки,ківи,які верещать про прорив західного кордону,де підар ляшко з своїм сраколизом мосійчуком!? ці дегенерати нічого за 3,5р не зробили,ніхто з сепарів не сидить,всі ті ахметови,медвечуки і решта шобли розгулює і фінансує всю цю мерзоту яка робить диверсії,і відповідальності 0.Хоча всі все знають.Більш цинічної влади ніж влада вальцмана в Україні ще не було!
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Минимально адекватным ответом может быть только военное положение, по всей стране.

А вот теперь все безусловноумные и знающие все признаки зрады выдохнули и задумались: готовы с утра с 08:00 проглотить военное положение в стране? готовы, бл@#ь, с теплых диванчиков - да по мобилизации на охрану вот таких вот складов? или только из-под клавы привычно поругивать тех, кто сидит повыше?
В бою легко не бывает. И никто не застрахован от поражений и потерь - хотя это и не оправдывает разгильдяйства и глупости.
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Минимально адекватным ответом может быть только военное положение, по всей стране?

Чтобы банда Барыги осталась у власти.. А слабо хотя бы визовый режим с Рашкой ввести для начала?
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Если это военное положение распространяется и на Порошенко и на Гройсмана и на Ахметова и на всо эту сволочь во власти , то готовы проглотить , а если только народу сухарики , а верхушке конфетки , то боюсь это все закончится висилицами и именно тот кто сидит повыше будет повыше висеть . Никто не застрахован от поражений и потерь , но что потерял Порошенко , сколько магазинов Рошен , сколько миллионов?Пока я знаю , что он потерял только меня как потребителя своей продукции , я теперь принципиально ее два года не покупаю , или не только меня? А разгильдяйство и глупость , когда они входят в привычку - это в условиях войны военное преступление и измена Родине и народу , а кое кто присягу давал и не только кое кто в погонах , а и кое кто с булавой.Если бы я был призван , то пошел бы под ружье и не прятался бы , хотя мне 50 , а ели бы увидел , что враг сидит на банковой , то не постеснялся бы его ружьишком пощекотать , а так могу сказать одно есть явный враг , он всем известен , а есть и скрытый враг , он опасней , потому что одной рукой тебя вроде поддерживает , а другой нож в спину всаживает и вся его поддержка оказывается нужна для того что бы тебя удобней для удара повернуть. Один пожар - случайность , два - совпадение , три- закономерность , четыре - измена . Выбирайте что у нас.
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Порох такий з кабака вийшов і каже Полтораку:

- Чув Стьопа, а давай щось вчудимо! Так щоб запам'яталось!

- Давай Петя арсенал рванемо! А шо? 48 арсенал під Вінницею!Невеличкий правда, десь на кілотонну...Але ж символічно!

- Молодець Стьопа! Давай! А я Бутусову скажу хай норм так напише, про тисячі гектарів і 30 Хіросім в еквіваленті! Скільки це буде?

- Десь 180000-200000 тонн...Норм Петя! Просто чудово! Як раз на нас всіх собак і повісять!!!

- Оце саме головне! Тре так зробити, щоб остання собака нас паскудила!!!
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Джавелины этой власти действительно не нужны. Просрут все! Ничего им не давать. Ни на что не способны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на складе боеприпасов в Калиновке потушить уже невозможно, - журналист
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