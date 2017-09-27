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 В связи со взрывами в Калиновке Винницкая ОГА организовывает эвакуацию из трех населенных пунктов

пожар калиновка

Из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область) организована эвакуация жителей Калиновки, Сальника и Павловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Винницкой обладминистрации. Его обнародовала журналистка Ирина Штогрин на Facebook.

По информации ведомства, пункт сбора №1 - площадь у технологического техникума в Калиновке; пункт сбора №2 - районный дом культуры в Калиновке; пункт сбора №3 - дом культуры в Сальнике, пункт сбора №4 - дом культуры в Павловке.

"Просьба к жителям организовано прибыть в пункты сбора и до момента прибытия транспорта находиться в убежищах", - сказано в сообщении ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винница не попадает в зону поражения боеприпасов, взрывающихся в Калиновке, - горсовет

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

В связи со взрывами в Калиновке Винницкая ОГА организовывает эвакуацию из трех населенных пунктов 01

(Скриншот со страницы Ірина Штогрін)
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Зброю даватимуть Україні лише коли навчиться берегти її...
Якщо хоч один рік втримають склади, щоб не вибухали, то можна буде давати.
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нужно эвакуировать всего одного маргадона по фамилии порошенко - вниз головой с дарницкого моста
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ связи со взрывами в Калиновке Винницкая ОГА организовывает эвакуацию из трех населенных пунктов
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