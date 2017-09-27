 Винница не попадает в зону поражения боеприпасов, взрывающихся в Калиновке, - горсовет

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Винницкого городского совета.
"В городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не попадает. Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", - заявляет горсовет.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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ОГА ""По информации ОГА, тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, их организовывает координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области
при участии
Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников,
других региональных субъектов борьбы с терроризмом,
органов власти и самоуправления.Источник:https://censor.net.ua/n456936
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Хватит наступать на старые грабли, пора купить новые (народная мудрость)
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На складі всього 188 тисяч тонн боєприпасів на площі 60 га. Серед них ракети систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган". На даний момент закрили повітряний простір у радіусі 50 кілометрів навколо складу.
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Рух повністю заблоковано
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Горит 48 арсенал МО - В Калиновке Винницкой обл.На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. усл.вагонов) на площади 60 га.
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Надо детишек Муженко и его товарищей отправить караулить склады, может тогда хоть что-то начнется делаться. Скоты тупые. Просирают все планомерно.
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а гарантирует гарант?
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