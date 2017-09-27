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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 Винница не попадает в зону поражения боеприпасов, взрывающихся в Калиновке, - горсовет

пожар калиновка

Винница не попадает в опасную зону, возникшую из-за взрывов и пожара на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Винницкого городского совета.

"В городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не попадает. Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", - заявляет горсовет.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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26.09.17 15:47 Все приблизилось к реальности и очень с и л ь н о ... В городе Винница и некоторых районах области проводятся антитеррористические учения, -
ОГА ""По информации ОГА, тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, их организовывает координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области
при участии
Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников,
других региональных субъектов борьбы с терроризмом,
органов власти и самоуправления.Источник:https://censor.net.ua/n456936
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Винница не попадает, это вовсе не значит, что в Винницу не попадет.
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совсем беспалева, ещё скажи кастрюлеголовые
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Так, а ты посмотри сколько тут свинособак повылазило, жесть просто
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"Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз. "
Хватит наступать на старые грабли, пора купить новые (народная мудрость)
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да, надо было на 1000 гектаров бетонное построить, это же проще простого. а развозить снаряды можно в грузовиках навалом среди дачников, и раскладывать в чистом поле
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Зато склады "Рошен" закрытые и охрана не спит.
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Ты ублюдок очень рано радуешься. Смотри, что бы у тебя ядерка в свинособакии не бахнула
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Я подожду пока ты своим ядом захлебнёшся, а потом уже решу как быть!
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прилетит, там хватает чего может прилететь
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Тогда там нет боеприпасов от Смерча и Урагана, они летят дальше чем на 30 км
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Там ничего нет и ничего не горит. Все придумали петькины враги!
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Фу какая ты мразь. Шоколад с морды вытри после лизания шоколадного глаза Порошенко!
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Ты свинопес, не маскируйся тут под украинца.
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Лучше маскироваться под украинца чем быть дегенератом как ты!
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Дегенерат, как раз ты, палишься сразу. Интеллекта замаскироваться, тебе не хватает
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Придурок тебя надо изолировать от общества пока ты людей не покусал!
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такое расстояние проходит снаряд при оптимальном старте. Конечно могут случайно сложиться обстоятельства, близкие к оптимальному, однако вероятность очень мала
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а Калиновка то ладно?! там же тоже люди живут
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Люди живут на Крещатике, а там холопы... хуле о них думать?!
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сколько там тех людей. В центре Киева расстреляли больше ста человек как в Бабьем Яру и до сих пор никто за ето не ответил. За сельских рабов тем более никто переживать не будет. Новых нарожают.
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Угу. Я уже много лет назад понял что власти поверить ето себя на*бать.
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Потрібно посадити не одну, а дюжину виховательок, тоді пожежі на всіх об'єктах в Україні припиняться.
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та харе нести ХУ....Ю!!!
На складі всього 188 тисяч тонн боєприпасів на площі 60 га. Серед них ракети систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган". На даний момент закрили повітряний простір у радіусі 50 кілометрів навколо складу.
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188 тысяч тонн ето же сколько по деньгам то будет? Даже если брать по цене металлолома 1 тонна =$1000 у.е. то сумма мягко говоря шокирующая. Боюсь придется нам опять животы подтягивать чтобы восполнить ети потери.
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Траса перекрита не випускають з міста
Рух повністю заблокованоВинница не попадает в зону поражения боеприпасов, взрывающихся в Калиновке, - горсовет - Цензор.НЕТ 3691
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Х...... Бердянск‏ @PVB40 1 ч.1 час назад
Горит 48 арсенал МО - В Калиновке Винницкой обл.На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. усл.вагонов) на площади 60 га.
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Украина потеряла много 125 мм танковых снарядов, что в Балаклее, что в Сватово, и вчера под Мариуполем, неизвестно что там под Винницей, но танкистам ВСУ будет голод такими темпами нечем пополнять боекомплект.
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Дебилы. Как у вас может быть "ситуация под контролем"?!
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Как в Балаклее,подождут пока все сгорит и отрапортует,шо пожар потушен
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Можно занести в книгу рекордов как самый дорогой фейерверк на днях рождения президентов.
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Гробсовет Винницы почал заседание в подвале и уверяет что ракеты городу не угрожают!!!!!!
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Какой склад следующий?
Надо детишек Муженко и его товарищей отправить караулить склады, может тогда хоть что-то начнется делаться. Скоты тупые. Просирают все планомерно.
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Винница не попадает в опасную зону, возникшую из-за взрывов и пожара на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область).Источник: https://censor.net.ua/f944255
а гарантирует гарант?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВинница не попадает в зону поражения боеприпасов, взрывающихся в Калиновке, - горсовет
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