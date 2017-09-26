 Позиция Венгрии не повлияет на оценку Советом Европы закона "Об образовании", - Кулеба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире "112 Украина".
"В этом основное преимущество экспертов Совета Европы, что они отстраненно смотрят на вопрос. У них есть очень большой опыт подготовки подобных заключений, анализа подобного законодательства, поэтому, конечно, Будапешт будет гнуть свою линию, доказывать свою позицию, а мы - свою. Выводы эксперты будут делать именно с точки зрения имеющихся стандартов", - сказал он.
По его словам, оценки Совета Европы стоит ожидать через несколько месяцев.
"Наша позиция абсолютно убедительна, и мы не планируем дискриминировать ни одно меньшинство. На самом деле работа над законом продолжалась больше года, насколько мне известно, и эксперты Совета Европы активно к ней присоединялись. Изменения в ту статью, которая вызывает наибольшие споры, были внесены в парламенте во время наиболее острой фазы обсуждения. Но сказать, что наши партнеры не знали, что будет новый закон и новая система, будет явным преувеличением. В то же время нужно четко понимать: их полностью удовлетворяло положение вещей, которое существовало до принятия этого закона. Поэтому в какую сторону мы бы его не трогали, они все равно были бы категорически недовольны", - отметил он.
Кроме этого, постпред подчеркнул, что Украина не планирует разрывать отношения с Венгрией, а наоборот - готова их развивать и "работать над тем, чтобы права венгерского меньшинства в Украине были максимально защищены в соответствии с международными стандартами и украинским законодательством".
Напомним, 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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