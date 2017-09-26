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 Позиция Венгрии не повлияет на оценку Советом Европы закона "Об образовании", - Кулеба

кулеба

Позиция Венгрии относительно закона Украины "Об образовании" не повлияет на оценку документа со стороны Совета Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире "112 Украина".

"В этом основное преимущество экспертов Совета Европы, что они отстраненно смотрят на вопрос. У них есть очень большой опыт подготовки подобных заключений, анализа подобного законодательства, поэтому, конечно, Будапешт будет гнуть свою линию, доказывать свою позицию, а мы - свою. Выводы эксперты будут делать именно с точки зрения имеющихся стандартов", - сказал он.

По его словам, оценки Совета Европы стоит ожидать через несколько месяцев.

"Наша позиция абсолютно убедительна, и мы не планируем дискриминировать ни одно меньшинство. На самом деле работа над законом продолжалась больше года, насколько мне известно, и эксперты Совета Европы активно к ней присоединялись. Изменения в ту статью, которая вызывает наибольшие споры, были внесены в парламенте во время наиболее острой фазы обсуждения. Но сказать, что наши партнеры не знали, что будет новый закон и новая система, будет явным преувеличением. В то же время нужно четко понимать: их полностью удовлетворяло положение вещей, которое существовало до принятия этого закона. Поэтому в какую сторону мы бы его не трогали, они все равно были бы категорически недовольны", - отметил он.

Кроме этого, постпред подчеркнул, что Украина не планирует разрывать отношения с Венгрией, а наоборот - готова их развивать и "работать над тем, чтобы права венгерского меньшинства в Украине были максимально защищены в соответствии с международными стандартами и украинским законодательством".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об образовании принят в интересах всех граждан Украины, в том числе представителей национальных меньшинств, - нардеп Гопко

Напомним, 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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А кто такая Кулеба?Что то я такого государства в Европе не знаю.
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Просто нех прогибаться под всякие венгрии-румынии.. У нас - Украина! И если это полезно для Украины - вышеназванные сосут отсосиновик!
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Иди склад тушить,не прогибающийся соевый поцреот.
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Конечно же, что позиция Венгрии будет влиять на оценку Совета Европы. Не стоит выдавать желаемое за действительное. А вот предупредить Совет Европы, что решает Украина в этих вопросах необходимо.
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Что решает Украина?Если Украина хочет идти в ЕС,Украина должна принимать законы,которые не противоречат странам ЕС.
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Для начала в ЕС решили, что членства в ЕС и даже перспективу членства в ЕС Украине не давать. Далее внутреннее законодательство Украины наше личное дело и вмешиваться ЕС и не думает, вопрос идёт о Совете Европы☺
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Может всё таки законодательство Украины должно соответствовать праву Европейского Союза, а не всем отдельно взятым двадцати восьми странам Союза? Ну и в чем конкретно заключается противоречие, в случае с законом об образовании?
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Экспертиза безусловно будет независимой, но если Венгрия укажет на несоответствие хоть одной европейской конвенции, которую Украина подписала, ваш Кулеба будет иметь бледный вид.... Как и преамбула в Нидерландах в договоре об ассоциации ничего не решает, но все же написана....А Венгрия член НАТО,которая принимает решение о вступлении наравне со всеми, и если вам кажется, что все решает США, то посмотрите на заявление ЕС о создании собственной армии, уж очень сейчас США ЕС на хвост наступило.....
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Крот гребанный , пошел вон, козел.сепаратистский
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Да какая там позиция венгрии. Украинская власть сама обсерится и дискредетирует Украину так что лучше уже никто не сможет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозиция Венгрии не повлияет на оценку Советом Европы закона "Об образовании", - Кулеба
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