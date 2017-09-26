 Муженко и группа офицеров выехали в Калиновку в связи с пожаром на складах боеприпасов, - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Сегодня, 26 сентября, на отдельных площадках складов Вооруженных Сил Украины, расположенных в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, произошел пожар. Принимаются все меры по локализации и тушения пожара на месте работают два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты ГСЧС.
На место происшествия выбыла оперативная группа Генерального штаба и Минобороны во главе с начальником Генерального штаба ВС Украины. Причины чрезвычайного происшествия уточняются.", - говорится в сообщении
.
4183 114
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Пожар в воинской части Калиновки тушат 2 пожарных танка, - ГСЧС(50)
"Стены и окна ходором ходят", - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей. ВИДЕО(126)
Украина и Польша пристально следят за российско-белорусскими учениями "Запад - 2017", - Генштаб ВСУ(11)
Иловайская трагедия: ГПУ обнародовала финальные результаты расследования(260)
Муженко пообіцяв розбиратися з кожним випадком негідної поведінки з військовими(0)
Россия испытывает на Донбассе новое вооружение, в том числе танки, - Генштаб ВСУ(67)
В ходе АТО погибли уже 2307 бойцов, - начальник Генштаба Муженко(58)
Ответить
Ответить
Виток истории однако..
22 августа 2007 года .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить