EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  4183  114
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1322) Генштаб ВС (867) Муженко (242) Калиновка (9)

 Муженко и группа офицеров выехали в Калиновку в связи с пожаром на складах боеприпасов, - Генштаб ВСУ

генштаб

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко выехал в Винницкую область в связи с пожаром на складах боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Сегодня, 26 сентября, на отдельных площадках складов Вооруженных Сил Украины, расположенных в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, произошел пожар. Принимаются все меры по локализации и тушения пожара на месте работают два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атакован крупнейший склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области, - журналист

На место происшествия выбыла оперативная группа Генерального штаба и Минобороны во главе с начальником Генерального штаба ВС Украины. Причины чрезвычайного происшествия уточняются.", - говорится в сообщении
.

Муженко и группа офицеров выехали в Калиновку в связи с пожаром на складах боеприпасов, - Генштаб ВСУ 01

Смотрите также: "Стены и окна ходором ходят", - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей. ВИДЕО


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ще хватило часу комент в такій ситуації написати... Ай,молодець Муженко- що ж ти охорону таких об'єктів вчасно не організував? Твого "патрона" через це гарно привітали з днем народження
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дурной пример - з а р а з и т е л е н...
Виток истории однако..
22 августа 2007 года .Муженко и группа офицеров выехали в Калиновку в связи с пожаром на складах боеприпасов, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 7641
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прошлый пожар в Балаклее так нечему и не научил, там около 1000 гектар снарядов и прочего и всё это хранится просто под открытым небом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да пока власть будет отмазывать "своих" и не сажать их за хищение,а затем и сокрытие преступлений...то кино "операция ы" будет и дальше продолжаться..а народу будут мычать про российский след...и так можно вечно наверное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ви мабуть слідчий, що вже і висновки зробили про "хіщеніє"? як цікаво...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Злочинець завжди повертається на місце злочину
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, грех пропускать такую вечеринку...ща подгонят пожарку с пивом а Геращенко и Луценко обещают триптиз сбацать по случаю...праздник то какой удался!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не плохо было бы и Галатею привлечь к организации режимнуой зоны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМуженко и группа офицеров выехали в Калиновку в связи с пожаром на складах боеприпасов, - Генштаб ВСУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти