 Пожар в воинской части Калиновки тушат 2 пожарных танка, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
"К тушению пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС. На месте происшествия формируется сводный отряд", - информирует ведомство.
Напомним, как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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можно спать спокойно.
Там ещё как солнце взойдёт пожарный самолёт задействуют и фсё будет нищак...
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Недостача? Так на бумаге легче подделать, чем склад палить!
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Якщо вони були папуасами до 2014 року, то хто сподівався, що вони будуть берегти і зміцнювати армію після 2014?
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А рыба гниёт с головы. При Сталине человек 100 расстреляли бы, за халатность и саботаж, по организации охраны режимного обьекта. В стране 3 года война, а они защитить не в состоянии обьект. Какой командир- такие и солдаты.
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охранников,...
Охрана склада снарядов - нихрена.
Снаряды насыпаны на поле как песок в карьере.
1000 гектаров.
Спалят пол винницы - расстояние 20 км.
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два пожарных шланга
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