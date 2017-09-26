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 Пожар в воинской части Калиновки тушат 2 пожарных танка, - ГСЧС

пожар калиновка

К тушению пожара на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область) привлечены 2 пожарных танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

"К тушению пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС. На месте происшествия формируется сводный отряд", - информирует ведомство.

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Напомним, как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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по справедливости туда на тушение нужно отправить всех высших чиновников ВСУ,отвечающих за хранение оружия и боеприпасов.Причём чтобы тушили вёдрами в эпицентре пожара.Сдохнут-туда и дорога.
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"Салют в честь барыги".Сука,шоб тебя разорвало со своим шоколадом.
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А СБУ занято.Урожай конопли собирает - каждый день про это в новостях.....
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"Пожежу у військовій частині Калинівки гасять 2 пожежні танки, - ДСНС"

можно спать спокойно.
Там ещё как солнце взойдёт пожарный самолёт задействуют и фсё будет нищак...
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Лучше бы по рашистам все ето выстреляли. Даунбас да и даже крым можно было с землей перемешать, а не закидывать трупами наших безоружных солдат.
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офигительно на цензоре чистят коменты, не прошло и 10 минут. а я еще раз напишу - этот пожар организовал порох чтоб скрыть свою причастность к торговле оружием с суданом
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Каким местом это докозательство, просто интересно?
Недостача? Так на бумаге легче подделать, чем склад палить!
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это интернет, детка . здесь не нужны доказательства
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Ну тогда, это Пукин точно сделал, в его интересах ослабить потенциал ВСУ и убрать конкурента в торговле совковым вооружением в мире!
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тут ошибка. путлер пороху не конкурент а партнер
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Збройними силами керують ті папуаси, що до 2014 року нічого не чули про безпилотники, кевларові каски, бронежилети, індівідуальні засоби зв'язку, тепловізори і т.д. і т.п.
Якщо вони були папуасами до 2014 року, то хто сподівався, що вони будуть берегти і зміцнювати армію після 2014?
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Согласен, уже давно надо было, что-то сделать с безопасным хранением, а продолжают хранить, как диды учили!
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на это надо время.Если возить один эшелон 100 вагонов в день..то надо 12 лет что бы все вывезти а сколько лет тогда надо что бы все укрыть капонирами или просто рассредоточить по стране
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Барыгу поздравляют салютами...на складах бардак разброд и шатание.
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Да, само взрывающееся оружие показывает власти,пора заканчивать АТО-войну...
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сколько процентов из нас знают,что делать в случае войны с московией?мусора и сбу сдадутся почти полным составом сразу.
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цкаво, в нас є компетентне командування в армії що може забезпечити хоч би охорону складів?
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скорее всего с помощью дронов была атака.ФСБэшные шакалы пля
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Падаль кремлёвская не успокоится никогда.Паскуды позорные
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Поверю в ФСБ, только если взорвётся "Шоколадная Кузня"
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Нет слов! Опять стрелочника найдут, на кого свалить ответственность!
А рыба гниёт с головы. При Сталине человек 100 расстреляли бы, за халатность и саботаж, по организации охраны режимного обьекта. В стране 3 года война, а они защитить не в состоянии обьект. Какой командир- такие и солдаты.
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Действительно. Ну как начкар и солдаты могут охранять склад, если есть липецкаяфабрика и ахметовнесидит?
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стране деньги нужны на парады, а не на утилизацию или обустройство складов
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Вчера показывали как гелетей охранял свадьбу сына луценка - снайперы, десятки
охранников,...

Охрана склада снарядов - нихрена.
Снаряды насыпаны на поле как песок в карьере.

1000 гектаров.

Спалят пол винницы - расстояние 20 км.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в воинской части Калиновки тушат 2 пожарных танка, - ГСЧС
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