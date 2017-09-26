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 Общество
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Все про:лицензия (126) такси (185)

 90% таксистов не отвечают за безопасность и не предоставляют качественно услуг, - глава Укртрансбезопасности Ноняк

Около 90% рынка такси в Украине находится за пределами правового поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк.

"Около 90% рынка такси находится за пределами правового поля: не отвечают за безопасность и не предоставляют качественно услуг", - сказал он.

"До сегодняшнего дня наша страна не имеет закона о такси, который бы урегулировал работу диспетчерских центров, урегулировал бы лицензирование такси. Есть ряд законопроектов, которые мы подали, и я надеюсь, что этой осенью проголосуют", - добавил Ноняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "А че таксисты? Их, как свинью стричь - визгу много, а шерсти мало", - российский бизнесмен Чичваркин о встрече с президентом Порошенко. ВИДЕО

Напомним, в июне замглавы Министерства инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что его ведомство совместно с Министерством внутренних дел намерено обязать лицензированных пассажирских перевозчиков использовать номера желтого цвета.


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Сейчас начнется нытье "нет лицензии, потому что это дорого и потому что каждый выживает как может.."
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Ты бык трансильванский возьми и заработай в такси потом будешь открывать свою пасть.
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Когда подтянуться быдл-отаксисты таких как ты петухов сложно будет отыскать в курятнике.
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Я на твоем зековском сленге не понимаю. Ты 100% типичный таксист.
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А не понимаю твоей фени. И вообще с животными не общаюсь за исключением своей собаки.
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Ага, не заробляють... Ви з руки пробували таксі ловить хоч колись? Зупиняєш, а вони не по таксометру везуть, а називають суму, яка в 1,5 раза більша, ніж якби це ж саме таксі по телефону викликати...
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А ты свиридович африкан -вообще дебил конченный. Не обижайся но это факт.
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Нет-нет, что ты, я считаю, что нужно лицензию таксиста увеличить раз в 100, а тарифы уменьшить до 0. И тогда будем все жить за счет курильщиков, алкашей и таксистов, да еще и на шару разъезжать будем.
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Так я не хочу что бы эти колымаги в меня врезались. Выезжайте в поле на развалюхах и там катайтесь - мне до этого дела не будет.
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В тебя врезаются таксисты? Или ты в ГТА переиграл?
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Вот интересно - ты за то что бы лицензий не было, таксисты ни за что не отвечали. А когда ты идешь в магазин - хочешь ли ты покупать продукты, которые производятся "под честное слово" ? Или ты за периодический контроль над производством еды?
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Иди на Йух, букально давеча сгорело сдание в детском лагере где были абсолютно все лицензии и разрешения и еще куча всего. Погибло три ребенка.
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нуу....... ты же успешный.... возможно даже чиновник....
тогда нах... напрягаться... рабы (таксо) сами принесут...
ну-ну... недолго...
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Сейчас за два - три доллара ты можешь проехать на такси десяток км. по городу не взирая на пробки, и т.д. И это при цене топлива около доллара за литр. При введении лицензирования услуга такси станет абсолютно недоступна для большинства граждан Украины по цене.
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А кто вообще,хоть за что-то в Украине отвечает ???
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Тобі же сказали. Крку багато вовни мало. А ти ? Глухий?
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Любое вмешательство чиновников ведет к удорожанию услуг и монополии. С их подходом такси себе смогут позволить далеко не каждый
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Может такси должно быть, в первую очередь, безопасным, а не таким, что бы его мог позволить каждый?
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А может пусть для начала сделают безопасным комунальный общественный транспорт? Или маршрутка "Богдан" самая безопасная?
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А, ясно.. "да, своровал, но Ахметов же ворует и его не садят! Значит и мне можно воровать!"
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Як казав наш керманич: "С них как со свиньи шерсти..."
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Пока по всей стране рвутся склады с боеприпасами, давайте,*лядь, поборемся с таксистами!
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осука,унас есть дажэ такая контора (укртрансбезопасность),впервые о такой узнаю.
а за шо им деньги платят?
вспомнил почемуто комитет по проведению евро 2012,расходы на который были заложены в бюджет на 2015 год.
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Вважаю, що усі таксі у нас мають бути обов"язково із ліцензію і таксометром.

От цікаво, чому у Львові і навіть у райцентрах Івано-Франківщини таксі із таксометрами, а у нас в Києві - ні!
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Весной в Одессе попался пьяный таксист, но очень вежливый и выключил шансон по просьбе.
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Не 90%, а 100%. И в одном такси не попадался таксометр. А ведь помимо своей прямой функции - это и регистрация пассажира в страховом случае.
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99,99 % чиновников вообще насрать на людей и шо? Пусть суцука с себя начнут.
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Хуже таксистов шакалов нет! Хамы. Стоит полдня с#ка ленивая, ждёт жирного карася, на короткое расстояние ехать не хочет. Машины на 90% убогие, грязные, смердящие. Так называемые операторы ни за что не отвечают - ни за техническое состояние транспорта, ни за психическое или физическое состояние водителей, ни за его квалификацию, ни за критическое опоздание машины. Приезжает машина, а вы даже не знаете есть ли у водилы права и ни клиент ли он психдиспансера! Никакой ответственности, ни моральной, ни финансовой. Пару дней назад видел такси-"Матис", как такое возможно? Как в него залезть? Это полный 3.14здец! Нам рассказывают, что людям нужна работа. Не спорю. Но почему за счёт наших денег, наших нервов и нашего комфорта?
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После принятия закона будет все так же только в два раза дороже !
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1. 90% таксистов не отвечают за безопасность и не предоставляют качественно услуг.
2. Горячая вода не достаточной температуры
3. Напряжение в сети меньше 220 В и 50 Гц.
4. Холодная вода не отвечает нормам питьевой воды.
5. 90% депутатов и чиновников имеют собственность выше возможных накоплений из зарплаты.
6. Качество дорог не отвечает расходам из дорожного сбора.
7. Высшие чины государства не продали бизнес вопреки Конституции.
8. В школах и больницах - поборы. (Частично узаконенные)
9. Единственная страна в Европе, где не дают на рынок зайти лоукостерам.

--------------------------------
Ну что, начинаем с таксистов наводить порядок в стране?
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9. Единственная страна в Европе, где не дают на рынок зайти лоукостерам. - а визэир не лоукостер?
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Вошёл чудом на волне подготовки Евро-2012. Одна компания.
Чувствуя, что она - одна на украинском рынке, необоснованно завышает тарифы.
А других компаний нет. А в европейских странах - их десятки.
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На сегодня в Украине работают венгерский лоукостер WizzAir, компания из Объединенных Арабськихи Эмиратов Air Arabia, предлагающая относительно недорогие перелеты. Свои услуги украинцам также предлагают израильский авиапервизник UP, испанский Vueling Airlines, греческий AegeanAir, латвийский AirBaltic, турецкие AtlasGlobl и Pegasus Airlines, азербайджанский AZAL jet и украинский Yanair.
http://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119?utm_source=seocopy
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2. Горячая вода не достаточной температуры Это где? У меня кипяток обычно течет.
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Не пойму логики - если у Порошенко есть офшорные счета - таксистам можно ездить пьяными?
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Сколько долбоёбов,я в шоке,вы,тупые дауны,да насрать на ту лицензию,надо будет,будут покупать,а вы же дибилы,за неё и заплатите,ни один из валающих тут дибилов не понимают,что лицензия ни чего не поменяетёи в той же польше,такие же таксисты,только с таксометрами и карточка,и вам дибилам не понять что за 60 злотых я ехал в аэропорт на такси,что б за 59 злотых долететь до дома,ахаха,лицензию им сука,хочу за 35 гривен ни дэо,ни ладу,и шо б все лицензии были,тьфу,долбоёбы!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество90% таксистов не отвечают за безопасность и не предоставляют качественно услуг, - глава Укртрансбезопасности Ноняк
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