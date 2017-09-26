 90% таксистов не отвечают за безопасность и не предоставляют качественно услуг, - глава Укртрансбезопасности Ноняк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк.
"Около 90% рынка такси находится за пределами правового поля: не отвечают за безопасность и не предоставляют качественно услуг", - сказал он.
"До сегодняшнего дня наша страна не имеет закона о такси, который бы урегулировал работу диспетчерских центров, урегулировал бы лицензирование такси. Есть ряд законопроектов, которые мы подали, и я надеюсь, что этой осенью проголосуют", - добавил Ноняк.
Напомним, в июне замглавы Министерства инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что его ведомство совместно с Министерством внутренних дел намерено обязать лицензированных пассажирских перевозчиков использовать номера желтого цвета.
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Источник: https://censor.net.ua/video_news/450259/a_che_taksisty_ih_kak_svinyu_strich_vizgu_mnogo_a_shersti_malo_rossiyiskiyi_biznesmen_chichvarkin_o
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тогда нах... напрягаться... рабы (таксо) сами принесут...
ну-ну... недолго...
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а за шо им деньги платят?
вспомнил почемуто комитет по проведению евро 2012,расходы на который были заложены в бюджет на 2015 год.
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регистрация....\вопросы????
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шо за цветы продаете?
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От цікаво, чому у Львові і навіть у райцентрах Івано-Франківщини таксі із таксометрами, а у нас в Києві - ні!
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2. Горячая вода не достаточной температуры
3. Напряжение в сети меньше 220 В и 50 Гц.
4. Холодная вода не отвечает нормам питьевой воды.
5. 90% депутатов и чиновников имеют собственность выше возможных накоплений из зарплаты.
6. Качество дорог не отвечает расходам из дорожного сбора.
7. Высшие чины государства не продали бизнес вопреки Конституции.
8. В школах и больницах - поборы. (Частично узаконенные)
9. Единственная страна в Европе, где не дают на рынок зайти лоукостерам.
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Ну что, начинаем с таксистов наводить порядок в стране?
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Чувствуя, что она - одна на украинском рынке, необоснованно завышает тарифы.
А других компаний нет. А в европейских странах - их десятки.
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http://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119?utm_source=seocopy
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