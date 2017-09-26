 США ввели новые санкции против финансового сектора Северной Кореи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"OFAC внесла в список восемь северокорейских банков, а также 26 лиц, связанных с финансовыми сетями Северной Кореи, в ответ на продолжающиеся разработки Северной Кореей оружия массового уничтожения, а также и продолжение с её стороны нарушений Резолюции СБ ООН", - говорится в заявлении.
При этом отмечается, что под санкции попали, в том числе, представители северокорейских банков в Китае, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах. В этой связи, доступ к всему имуществу или активам этих юридических и физических лиц, которые находятся во владении или под контролем американских представителей, блокируется.
В частности, под санкции США попали 19 представителей КНДР в Китае, двое в Ливии, трое в России, а также двое в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Мы наказали северокорейские банки и финансовых посредников, которые выступают в роли представителей банков Северной Кореи по всему миру", - отметил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут продолжать стратегию полной изоляции Северной Кореи, пока Корейский полуостров не превратится в мирную и безъядерную территорию.
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Президент футбольного клуба «Марбелья» Гринберг арестован в ИспанииМОСКВА, 26 сен - Р-Спорт. Гражданская гвардия Испании арестовала президента футбольного клуба «Марбелья» российского бизнесмена Александра Гринберга и еще 10 человек, связанных с российскими криминальными структурами, сообщает Marca со ссылкой на источники в ведомстве.
Операция была начата утром во вторник в городах Марбелья и Михас, в ней приняло участие значительное количество агентов. В дополнение к арестам сотрудники гражданской гвардии также изъяли большой объем материала для расследования.
Как отмечает издание, Гринберг, проживающий в Марбелье с 2008 года, является владельцем и президентом клуба «Марбелья», выступающего в третьей по силе лиге Испании - сегунде В.
ABC.es отмечает, что арестованные лица подозреваются в отмывании денег и участии в преступном сообществе.))))))))))))))
спокойной ночи, малыши!!!
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Вслед за подельником хуйло Гринбергом загремит кажется и второй лубянский дружбан)))
Русского владельца «Монако» обвиняют в коррупции. Что происходит?Дмитрию Рыболовлеву могут запретить въезд на территорию княжества из-за скандала с подкупом полиции и чиновников.
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев стал персоной нон грата в княжеском дворце Монако. Российского бизнесмена попросили не появляться в резиденциииз-за коррупционного скандала, который разгорелся вокруг его персоны. Впоследствии Рыболовлеву могут запретить въезд вообще на территорию княжества. Отношения с миллиардером оборвали все высокопоставленные чиновники Монако и лично князь Альбер II.
В чём причина
Всё началось в 2003 году, когда Рыболовлева свели со швейцарским арт-дизайнеромИвом Бувье. Он помогал Рыболовлеву пополнять коллекцию картин, которые российский миллиардер покупал за большие деньги - среди них подлинники произведений Да Винчи, ван Гога, Пикассо и Модильяни. Однако в 2015 году против Бувье выдвинули обвинения в мошенничестве - тот продал Рыболовлеву шедевры на сумму более 2 млрд долларов, указывая в счетах завышенные цифры и кладя разницу себе в карман. Согласно обвинению, «комиссионными» Бувье делился с переводчицей Рыболовлева Таней Раппо, которая также не гнушалась водить за нос не говорящего на английском и французском бизнесмена.
С тех пор идёт судебный процесс, который не завершён до сих пор. Однако в последний месяц расследование свернуло в неожиданную сторону. Обвиняемым стал сам Рыболовлев. По данным французского издания Le Monde, российский миллиардер пользовался своими связями - оказывал серьёзное давление на следственные органы и полицию Монако, чтобы направить ход дела в нужное русло. 22 сентября был задержан министр юстиции княжества Филипп Нармино. За неделю до этого он подал в отставку со своего поста после публикации в СМИ его переписки с адвокатом Рыболовлева Татьяной Бершеда. Как выяснилось, Нармино получал от Рыболовлева подарки и гостил в его резиденции в Швейцарии.
Интересно, что эта информация попала в руки следствия во многом из-за беспечности адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеда. Та передала судье свой смартфон с записью показаний Тани Раппо о виновности Бувье. Однако судья дал распоряжение проверить всю информацию, находящуюся в памяти телефона адвоката. Там-то и обнаружились активные переписки с различными высокопоставленными чиновниками и полицейскими, которые помогали двигать «дело Бувье» в нужную сторону.
Дело, инициированное Рыболовлевым в отношении Бувье, привело следствие к раскрытию незаконной деятельности самого российского миллиардера - теперь он обвиняется в подкупе чиновников и высокопоставленных полицейских.
Дмитрий Рыболовлев - бывший владелец «Уралкалия», который в 2010 году продал свою долю компании и уехал в Монако, где приобрёл 66,7% акций местного клуба с условием, что в ближайшие четыре года инвестирует в него 100 млн евро. В состав совета директоров вошли три представителя княжества и шесть представителей компании бизнесмена, в том числе и он сам. Рыболовлев неоднократно пытался получить гражданство Монако, однако сделать это ему не удалось. С 2012 года «Монако» потратил на трансферные приобретения порядка 500 млн евро (по данным Transfermarkt.de). Состояние самого Рыболовлева оценивается в 7,3 млрд долларов.
Возможные последствия
Сейчас Рыболовлев находится в отпуске в Лос-Анджелесе, и пока неизвестно, сможет ли он вернуться в Монако в ближайшее время. Рыболовлеву могут запретить въезд на территорию княжества, вследствие чего он не сможет вести здесь деятельность. В том числе связанную с футболом. Князь Альбер и высокопоставленные чиновники уже разорвали всякие контакты с миллиардером, однако этим дело может не ограничиться. О последствиях, которые будут ожидать Рыболовлева, если его вина будет официально доказана, пока не сообщается.
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