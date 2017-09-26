 США, Франция и Великобритания должны были сделать больше для выполнения Будапештского меморандума и защиты Украины от РФ, - Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".
"Единственная страна, которая нарушает Будапештский меморандум, - это Россия. Франция не вторгалась в Украину, Великобритания не вторгалась в Украину - только Россия вторглась в Украину. Это основа", - сказал он.
"Все стороны, конечно, ответственны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в обмен на то, что она отдала свое ядерное оружие, но страна-нарушитель - это Россия", - подчеркнул Волкер.
"США, Франция и Великобритания должны были сделать больше. Нужно было действовать немедленно: это важно для Украины и для принципа нераспространения ядерного оружия. К сожалению, когда Россия вторглась, мы недостаточно сделали и не обратились к этому соглашению", - полагает чиновник.
"Моя цель, изложенная госсекретарем Тиллерсоном и министром Мэттисом, - помочь восстановить территориальную целостность Украины. Если мы это сделаем, это будет шаг в направлении к выполнению Будапештских договоренностей", - добавил Волкер.
Напомним, Будапештский меморандум (официальное название - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.
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еще пяток пожаров и будет просто нечем воевать тк снаряды, ракеты и патроны в украине не производят
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Признал договором, обязательным для выполнения.
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