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 США, Франция и Великобритания должны были сделать больше для выполнения Будапештского меморандума и защиты Украины от РФ, - Волкер

волкер

США, Франция и Великобритания как страны, подписавшие Будапештский меморандум наряду с Украиной и Россией, мало сделали для защиты Украины от агрессии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"Единственная страна, которая нарушает Будапештский меморандум, - это Россия. Франция не вторгалась в Украину, Великобритания не вторгалась в Украину - только Россия вторглась в Украину. Это основа", - сказал он.

"Все стороны, конечно, ответственны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в обмен на то, что она отдала свое ядерное оружие, но страна-нарушитель - это Россия", - подчеркнул Волкер.

"США, Франция и Великобритания должны были сделать больше. Нужно было действовать немедленно: это важно для Украины и для принципа нераспространения ядерного оружия. К сожалению, когда Россия вторглась, мы недостаточно сделали и не обратились к этому соглашению", - полагает чиновник.

"Моя цель, изложенная госсекретарем Тиллерсоном и министром Мэттисом, - помочь восстановить территориальную целостность Украины. Если мы это сделаем, это будет шаг в направлении к выполнению Будапештских договоренностей", - добавил Волкер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы исходим из договоренностей, которые имеют Украина и США в рамках Будапештского меморандума", - Порошенко - Тиллерсону

Напомним, Будапештский меморандум (официальное название - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.
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Та не, чё, ждите дальше и выражайте озабоченность больше - глядишь, все в мире поверят, что лучше обещалки от Штатов, чем своя ядерная бомба
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Вообще-то не должны. Но могут. Меморандум не договор, к сожалению...
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три года доходило...Предлагаю Штатам взять на герб жирафа вместо орла
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Трамп пришёл и всё ускорилось. В любом случае, кроме как на США нам надеятся не на кого. Ну разве тока на самих себя. Но мы ещё далеко не так сильны, что бы диктовать. Хотя вломить ещё 2014м смогли, так что сейчас точно умоются...
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прямо сейчас горит крупнейший склад боеприпасов, после сгоревшего крупнейшего(до пожара) в балаклее

еще пяток пожаров и будет просто нечем воевать тк снаряды, ракеты и патроны в украине не производят
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Кто Вам сказал, что в Балаклее сгорели все склады?
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Вообще-то делают. И там далеко не всё сгорело. И почему вообще что-то горит - вызывает много вопросов, ответы на которые мы точно не получим. У меня есть несколько вариантов, и ДРГ расейки самый последний из них. Как и наши "пьяные" вояки с папиросками...
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"шаг в направлении к выполнению Будапештских договоренностей Источник: https://censor.net.ua/n457014 "

Признал договором, обязательным для выполнения.
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Вам не угодишь. Официальное лицо такого уровня четко заявляет, что Запад профукал Будапештский меморандум, а вы его в жопу.
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Як добре що хоч одна людина говорить правду.
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Сказано не дуже кваліфіковано. Треба правильно визначати порушника. Хоч непропорційно, але всі гаранти є порушниками.
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Це як кажуть:"Вскрьітие показало...".Але про це усі європейські "гаранти" якось не дуже хочуть розмовляти.А тут людина офіційно про це каже .
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Вообще в Меморандуме предусмотрена коллективная ответственость. Так, что нарушители все гарантирующие страны. Другое дело, что надо было лишь добиваться внесения этого вопроса в Совбез ООН. Но и этого не сделано.
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США мало сделали? тю на вас, господин Волкер!.. та как же мало?! а кто в начале своей президентской карьеры договорился до того, что США не обязаны вступаться за союзников по НАТО? кто вместо консолидации сил для борьбы с агрессором занимался расколом евро-атлантического альянса и саботировал попытки Европы сблизиться для согласованных совместных действий против раши? так что сделано немало! жаль, не в ту сторону...
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не плутай Трампа з усією Республіканською партією. Він вже там реально нічим і ніким не керує. На скільки я розумію зараз там керує інша команда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША, Франция и Великобритания должны были сделать больше для выполнения Будапештского меморандума и защиты Украины от РФ, - Волкер
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