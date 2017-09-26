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 Лига Чемпионов: "Шахтер" на выезде уступил "Манчестер Сити"

лига

Донецкий "Шахтер" в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый гол в начале второго тайма забил Де Брейне (48').

На 72 минуте "Манчестер Сити" не реализовал пенальти в ворота "Шахтера".

В конце матча, на 90 минуте второй мяч забил вышедший на замену Стерлинг Р.

Составы команд:

Манчестер Сити:
31. Эдерсон, 2. Уолкер, 5. Стоунз, 30. Отаменди, 17. де Брюйне, 18. Делф, 19. Сане Л., 25. Фернандиньо, 21. Силва (8. Гюндоган 81'), 10. Агуэро (20. Силва Б. 85'), 33. Габриэл Жезус (7. Стерлинг Р 54')

Шахтер:
30. Пятов, 2. Бутко, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос (9. Дентиньо 78'), 10. Бернард (34. Петряк 89'), 8. Фред (74. Коваленко Вик. 91'), 7. Тайсон, 19. Феррейра


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Хорошоя игра. При Луческу пропустили бы целую кошолку. А так, выглядели достойно.
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Олигархический футбол - Г на палочке. Что и требовалось доказать. Теперь рыжий продаст часть футболистов, не заплатит с продажи нифига в бюджет, поднимет тарифы и за народные деньги (в т.ч. и деньги болельщиков других команд) купит новых "звёзд", уменьшит количество украинцев в команде и продолжит лелеять собственное эго. А дАнецкие будут на полном серьёзе гордиться достижениями "шахтёров" и засерать Украину своими колорадскими атрибутами )))
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Кто болеет за "Шахтер" = фанат Ахметова = сепар.
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Програв, тому, що це не Олександрія. Коли у лізі чемпіонів будуть грати команди рівня Олександрії, тоді Шахтар і стане чемпіоном.
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