 Лига Чемпионов: "Шахтер" на выезде уступил "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый гол в начале второго тайма забил Де Брейне (48').
На 72 минуте "Манчестер Сити" не реализовал пенальти в ворота "Шахтера".
В конце матча, на 90 минуте второй мяч забил вышедший на замену Стерлинг Р.
Составы команд:
Манчестер Сити:
31. Эдерсон, 2. Уолкер, 5. Стоунз, 30. Отаменди, 17. де Брюйне, 18. Делф, 19. Сане Л., 25. Фернандиньо, 21. Силва (8. Гюндоган 81'), 10. Агуэро (20. Силва Б. 85'), 33. Габриэл Жезус (7. Стерлинг Р 54')
Шахтер:
30. Пятов, 2. Бутко, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос (9. Дентиньо 78'), 10. Бернард (34. Петряк 89'), 8. Фред (74. Коваленко Вик. 91'), 7. Тайсон, 19. Феррейра
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