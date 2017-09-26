 Атакован крупнейший склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области, - журналист

Об этом он написал в Фейсбуке
Бутусов отметил: "Атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Калиновке в 20 километрах от Винницы.
Как сообщает источник "Цензор.НЕТ", взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
Повторяется трагедия Балаклеи и Сватово. 22 сентября был уничтожен склад ОТУ "Мариуполь" в Новоянисоловке. Сейчас взрывается Калиновка.
Это был наш второй по значению склад боеприпасов после Балаклеи. То есть уже можно предсказать когда и где рванет в следующий раз. Ведь программа рассредоточения боеприпасов системно проваливается.
Враг продолжает планомерно наносить удары по военной инфраструктуре Украины.
Эта катастрофа лишает нас огромных запасов боеприпасов. Рассредоточить боеприпасы не удалось несмотря на неоднократные нападения противника и уничтожение наших стратегических запасов.
Дозвониться сейчас на арсенал не получается.
Это тяжелейший удар по обороноспособности Украины, который требует чрезвычайных мер и решений.
К сожалению, обеспечить безопасность наших запасов боеприпасов не получается, несмотря на выделение в этом году свыше 300 миллионов гривен, многочисленные комиссии, инспекции, проверки и отчеты.
За взрыв в Сватово сняли с должностей кучу неугодных и непричастных, за взрыв в Балаклее, где была очевидна вина руководства Генштаба не сняли никого. Сегодня взорвался четвертый склад за два года - он был одним из стратегических.
Путин тоже решил принести свои поздравления в этот день. Дай Бог, чтобы никто не погиб".
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Вам говорят война в стране а вы все на зраду дрочите.
Так она и будет война - во ВСЕЙ стране.
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Это ж надо топить за козла, ктороые разгонял у себя демонстрации с титушками и трупами.
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ВС це - захисний рефлекс усього організму для того
щоб вижити у скрутну хвилину, для захисту від агресії
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оборону України
Стаття 4 Відсіч
збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу
на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію,
введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних
Сил України...
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Не помогло.
А военное положение - так при нем тебя же первого к стенке и поставят.
Ты хочешь к стенке?
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1.Заходи безпеки неможливо посилити, коли не посилені мізки, а їх при таких складах ніколи не було.
2. Коню не так вже і зрозуміло, недостачу і продаж БП наліво - це більше коню зрозуміло. Але меньш популярно в ЗМІ.
3. СБУ взагалі до Саакашвілі немає справи поки з Банкової не скажуть "фас". Його і впустили з таким цирком шапіто саме через наказ з Банкової, бо, взагалі-то, потяг міг спокійно їхати до Львова і Міхо міг спокійно з нього вийти і лобизатись з ким завгодно. І з цього приїзду було б нуль вихлопу. Але на Банковій постарались,щоб вихлоп був максимальний. І в них це получилось, ось ви пишете що СБУ зайнята Саакашвілі ))) а це навіть близько не так)
На вояж Саакашвілі по городам і сьолам - в Банкової свої плани. Тому поки так)
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і коли купляв гелік своїй прошматросці і коли їй квартиру купляв і коли собі купляв квартиру...
кожен божий день - купляв якусь хню і казав "чого розкудахкались, стоїмо, війна у нас, переможемо!".
Кажуть що і "принциповий" Луцик кожен день так каже і полководєц Аваков ....
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Наши рпосто спалили рашистам склады. Учитывая, что наши никуда сейчас не собирались, можно смело утверждать, что рашисты реально готовятся к наступлению.
Так что, "фейсбучные рэмбы", готовтесь к принятию повесток и поступлению в действующею армию.
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Бутусову же виднее.
ДА, были взрывы, как писал, я слышал штук 5+, а остальные видно с глушителем взрываются.
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Я с окраины Винницы(Янгеля(замостье)), за мной только сплошной лес, до самого Киева, мать его.
Я не глух, и сейчас тоже не оглох - я СЛЫШАЛ взрывы, но сейчас вот нет.
И я весьма сомневаюсь, что пан Бутусов все так круто разузнал уже(подорвали, диверсия, все суки...). Да и есть такой малозначиемій нюанс - там не просто так поверхностно боеприпасі лежат, и не просто так такая прощадь; а давайте утра подождем, и тупо узнаем, что там кульнуло.
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Вариант 2-ВСЕ армейскиевысшие должности занимают совершенно непрофессиональные люди.Их действия в этом случае подпадают под уголовную ответственность-"Подрыв государственной обороноспсобности" с солидными тюремными сроками..
Хватит уже оставлять эти случаи без наказания высших чиновников.Главнокомандующего,поставившего таких людей на должности нужно немедленно лишить таких полномочий.Пусть место главнокомандующего займёт другое лицо с функциями назначения на должности...Армия-не мусорный ящик и таким не место в командовании нею.
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Може ви думаєте то Головнокомандувач винен?
Ні, паскуди, це ви винні, ви це некомпетентне лайно Головнокомандувачем поставили.
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Здається мені, джентельмени, гімнокомандувачу на часі скласти повноваження за злочинну бездіяльність і бездарність, що за умов війни є елементарним колабораціонізмом!
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одним пострілом і двох зайців - підірвати боєздатність і дескредитувати владу - мол гляньте на цю неміч кому ви зброю хочете давати...
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Храница на замке йопть. Може визовый для начала ввести, не?...
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в стране не удалось, ну потому что в стране не такие все умные как Порох Полторашка и Мушка ))) Но страна сама виновата а они МОЛОДЦЫ!
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23:38Лига Чемпионов: "Шахтер" на выезде уступил "Манчестер Сити"
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Это был наш второй по значению склад боеприпасов после БалаклеиИсточник: https://censor.net.ua/n457012
Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.Источник: https://censor.net.ua/n457012
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Откуда у него такая информация?
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Абсолютно не відкидаю такий =happy birthday= від х**ла. Навпаки, в тему, особливо після ГА ООН, зустрічі з Трампом і візиту в Канаду.
Сто разів казано-переказано: війна не лише на сході. Тому відповідальність, дотримання правил, просто виконання своїх обов*язків мають бути скрізь, по всій країні. Та й стати вже нормою життя нарешті.
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С нормальным народом, у которого есть чувство собственного достоинства.
После Сватового вылетел впереди своего визга начальник Генштаба.
После Балаклеи - министр обороны.
После Калиновки - Президент.
Вы молчите, украинцы.
Поэтому у Вас нет будущего.
Опущенная страна не может победить...
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