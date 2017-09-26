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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 Атакован крупнейший склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области, - журналист

пожар калиновка

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что в селе Калиновка Винницкой области на крупнейшем складе боеприпасов начался пожар и слышны взрывы.

Об этом он написал в Фейсбуке

Бутусов отметил: "Атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Калиновке в 20 километрах от Винницы.

Как сообщает источник "Цензор.НЕТ", взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

Повторяется трагедия Балаклеи и Сватово. 22 сентября был уничтожен склад ОТУ "Мариуполь" в Новоянисоловке. Сейчас взрывается Калиновка.

Это был наш второй по значению склад боеприпасов после Балаклеи. То есть уже можно предсказать когда и где рванет в следующий раз. Ведь программа рассредоточения боеприпасов системно проваливается.

Враг продолжает планомерно наносить удары по военной инфраструктуре Украины.

Эта катастрофа лишает нас огромных запасов боеприпасов. Рассредоточить боеприпасы не удалось несмотря на неоднократные нападения противника и уничтожение наших стратегических запасов.

Дозвониться сейчас на арсенал не получается.

Это тяжелейший удар по обороноспособности Украины, который требует чрезвычайных мер и решений.

К сожалению, обеспечить безопасность наших запасов боеприпасов не получается, несмотря на выделение в этом году свыше 300 миллионов гривен, многочисленные комиссии, инспекции, проверки и отчеты.

За взрыв в Сватово сняли с должностей кучу неугодных и непричастных, за взрыв в Балаклее, где была очевидна вина руководства Генштаба не сняли никого. Сегодня взорвался четвертый склад за два года - он был одним из стратегических.

Путин тоже решил принести свои поздравления в этот день. Дай Бог, чтобы никто не погиб".
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В СССР такие склади в мирное время охранялись ...3 МЯ... Караулами.С вишками и все караули независими друг от друга.В Украине в военное время так никто склади и не охраняет....3 года воюем ,а у наших Хенералов мозгов так и не добавилось...Спасители НАЦИИ херови... Растрелял би ВСЕХ...Толку от них никакого....
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А я собі думаю що то бахкає, якась чортівня коїться!Блдь, невже ще після Балаклеї і Сватово не треба було посилити заходи безпеки?Коню було зрозуміло, що то справа рук підаросії, а рошенівські холуї верещать, що то ніякі не не теракти... Пздц, СБУ зайнята Саакашвілі, мокшанські терористи почуваються в Україні,як в себе вдома. Слава Оффшоренку?
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Может надо было Саакашвили не выпендриваться - тогда не надо было бы на него ресурсы тратить?
Вам говорят война в стране а вы все на зраду дрочите.
Так она и будет война - во ВСЕЙ стране.
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Большая часть нселения, все таки, считает, что не надо выепываться Петру Алексеевичу, а не Саакашвили.
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И где же эта большая часть населения? Мелко вижу.
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Покажи. Больше тысячи дебилов ни разу не видел.
Это ж надо топить за козла, ктороые разгонял у себя демонстрации с титушками и трупами.
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Холодная война называлась войной несмотря на то что там даже АТО не было.
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Заспокойся, всі твої відмазки від лукавого. Твій Барига - фуєв гідрант, нікчема, зрадник і порушник конституції.Воєнний стан це сигнал для всього суспільства мобілізуватися...
ВС це - захисний рефлекс усього організму для того
щоб вижити у скрутну хвилину, для захисту від агресії
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оборону України

Стаття 4 Відсіч
збройній агресії проти України

У разі збройної агресії проти України або загрози нападу
на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію,
введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних
Сил України...
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Про порушника конституции вам со времен майдана надо молчать в тряпочку.
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Тобто майданівці порушники конституції, так? Безідені рошенівські наймити вже геть знахабніли, відкрито висловлюють тези рогоаналів часів Овоча. Але щоб ти там не звезділо, а Барига - фуєв гідрант, нікчема, зрадник і порушник конституції
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И збройни сили засчтосовували.
Не помогло.

А военное положение - так при нем тебя же первого к стенке и поставят.
Ты хочешь к стенке?
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А чому мельниківці,називали бендеривців підарасами,а бендурівці називали мельниківців францюватими?
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ой яка у вас гарна каша в голові....мило дорого прям
1.Заходи безпеки неможливо посилити, коли не посилені мізки, а їх при таких складах ніколи не було.
2. Коню не так вже і зрозуміло, недостачу і продаж БП наліво - це більше коню зрозуміло. Але меньш популярно в ЗМІ.
3. СБУ взагалі до Саакашвілі немає справи поки з Банкової не скажуть "фас". Його і впустили з таким цирком шапіто саме через наказ з Банкової, бо, взагалі-то, потяг міг спокійно їхати до Львова і Міхо міг спокійно з нього вийти і лобизатись з ким завгодно. І з цього приїзду було б нуль вихлопу. Але на Банковій постарались,щоб вихлоп був максимальний. І в них це получилось, ось ви пишете що СБУ зайнята Саакашвілі ))) а це навіть близько не так)

На вояж Саакашвілі по городам і сьолам - в Банкової свої плани. Тому поки так)
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Зато ми класно охороняємо весілля різні..все є - навіть снайпери знаходяться...що за держава ?
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Луцику нужно было свадьбу сына на складе БП под Винницей играть, ничего бы не взорвалось)))
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Не бздіти. Чого ви розкудахтались? Стоїмо. Війна у нас. Переможемо.
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Майже один в один слова Муженка у відповідь на повідомлення про колону російських танків, яка рухалась до Іловайська.
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саме цю фразу воєнний прокурор собі казав кожен день
і коли купляв гелік своїй прошматросці і коли їй квартиру купляв і коли собі купляв квартиру...
кожен божий день - купляв якусь хню і казав "чого розкудахкались, стоїмо, війна у нас, переможемо!".
Кажуть що і "принциповий" Луцик кожен день так каже і полководєц Аваков ....

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Вже потрібно звикнути..... зразу продали а тепер таким методом зписують. А винен буде як завжди х..ло...
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Боеприпасы давно проданы. Подорвали с целью скрыть хищения. Но виноватый Путин !!!!
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Таки згоден з попередніми коментарами-гарно в гівно мордою ПАПу кацапи вмочили в день народження
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"...с Генштаба не сняли никого"...это при том что там не "снимать" а САЖАТЬ надо, а если и "снимать" то с ружья... Если бы "главнокомандующий" понимал, что в условиях войны это не только импичмент НО и трибунал, то все были бы наказаны уже после первого инцидента. Но оно уверено что его задача ходить по миру и "фигвамы" с планами Маршалла рисовать!
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Так. А знаете ка наши остановили несколько наступлений рашистов в Секторе М? (Я об остальных не в курсе).
Наши рпосто спалили рашистам склады. Учитывая, что наши никуда сейчас не собирались, можно смело утверждать, что рашисты реально готовятся к наступлению.
Так что, "фейсбучные рэмбы", готовтесь к принятию повесток и поступлению в действующею армию.
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Саша, а скільки у нас ще є складів ? Чи то засекречена інфа ?
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А барыга с муженко на играх у Канаде.И пох.. мороз.В стране война и всё похую.С днём раждения пэдрило!!!
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оно если б и дома было, то все равно глаза бы уже залило и ничего не соображало...
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ПОдтвердаю, я слышал взрывы(думал, что салют), хорошо было слышно... было 5-7 взрывов(мож. яденые бомбы взрывались, если было слышно), 40 минут назад... на данный момент, в Виннице(окраина) тишина. Но уже Бутусову можно сделать выводы - туда напали ИГ, хернули корейцы водородной бомбой, там идет распил цветметалла... додумайте.
Бутусову же виднее.
ДА, были взрывы, как писал, я слышал штук 5+, а остальные видно с глушителем взрываются.
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Да навчання то, підірвали декілька вагонів ржавого хламу з першої світової.
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https://censor.net.ua/video_news/457015/steny_i_okna_hodorom_hodyat_ochevidtsy_v_seti_o_vzryve_boepripasov_v_kalinovke_pod_vinnitseyi_video Какие 5-7 взрывов,что ты мелешь?Видео посмотри и посчитай,сколько там наших денег улетело и сколько взрывов было
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Ты откуда, солнце?
Я с окраины Винницы(Янгеля(замостье)), за мной только сплошной лес, до самого Киева, мать его.
Я не глух, и сейчас тоже не оглох - я СЛЫШАЛ взрывы, но сейчас вот нет.
И я весьма сомневаюсь, что пан Бутусов все так круто разузнал уже(подорвали, диверсия, все суки...). Да и есть такой малозначиемій нюанс - там не просто так поверхностно боеприпасі лежат, и не просто так такая прощадь; а давайте утра подождем, и тупо узнаем, что там кульнуло.
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Только 2 варианта....!-при уже явной перспективе остановки военных действий кто-то из руководства ВСУ (в сговоре) решили "спрятать концы в воду"-сколько жэе реально ушло на войну,а сколько-на чёрный рынок оружия...
Вариант 2-ВСЕ армейскиевысшие должности занимают совершенно непрофессиональные люди.Их действия в этом случае подпадают под уголовную ответственность-"Подрыв государственной обороноспсобности" с солидными тюремными сроками..
Хватит уже оставлять эти случаи без наказания высших чиновников.Главнокомандующего,поставившего таких людей на должности нужно немедленно лишить таких полномочий.Пусть место главнокомандующего займёт другое лицо с функциями назначения на должности...Армия-не мусорный ящик и таким не место в командовании нею.
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Когда власть занимается в основном самообогащением так и происходит
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что удивляться. у нас стабильно каждую неделю над нами по два российских штурмовика пролетают и никто их не сбивает. летают на такой высоте что прекрасно видно рашистские триколоры. это в 35км вглубь от границы
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А В КИЕВЕ ФЕЙЕРВЕРК !!! ПОЙДЁМ В ПАРТИЗАНЫ !) ТРОФЕЙНЫМ ВОЕВАТЬ !)
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ЕСЛИ ЧТО ЧЕРЕЗ СОСЕДНИЕ СТРАНЫ В РОССИЮ ПРОНИКАТЬ И ВАЛИТЬ ИХ !!!
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54% одноразових, дякую вам за склад.
Може ви думаєте то Головнокомандувач винен?
Ні, паскуди, це ви винні, ви це некомпетентне лайно Головнокомандувачем поставили.
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Нефиг было держать все в одном месте, нужно было раздать населению, каждому по ящику на хранение, вот бы и рассредоточили оружие и боеприпасы...
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та да в останній час тільки і новин там одна граната вибухнула, тут інша, десь один загинув десь кілька.... а ви прям по ящику кожному...
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все в нормі, це природній відбір... дибіли вимруть нормальні залишаться...
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Нужно всеже и фильм "Операция Ы"запрещать, а то идея обыгранная в фильме как скрыть хищение перед ревизией не дает местным управленцам покоя...
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Читайте комменты, друзяки, внимательно читайте! Гандонов кацапских как лакмусом показывает это ЧП. И кто лайкает им. И что бы они потом не писали на форуме - помните этих мразей...
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За взрыв в Сватово сняли с должностей кучу неугодных и непричастных, за взрыв в Балаклее, где была очевидна вина руководства Генштаба не сняли никого. Сегодня взорвался четвертый склад за два года - он был одним из стратегических

Здається мені, джентельмени, гімнокомандувачу на часі скласти повноваження за злочинну бездіяльність і бездарність, що за умов війни є елементарним колабораціонізмом!
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Апокалиптический фейерверк ко дню рождения барыги. Не слишком ли много знаков? Первый был - солдатик, упавший во время инагурации. СБУ, ау! Гоняетесь за Саакашвили? А разжиревшие армейский хенералы. Балаклея вас ничему не научила? А херант и его одуревшие от распила бабла подельники? Да что вам? Вы же не хотите жить в этой стране, которую, по словам Трампа, вы сделали мало пригодной для жизни.
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Порох,повесь еще одну медальку Муженко ,да еще пару генеральских званий в генштабе
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Та неее, пусть еще штук 25 генеральских должностей добавит...
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и сегодня было про торговлю вооружением мимо общей кассы-следы заметают???
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як тільки пішли чутки що амери нам зброю дадуть - почали склади загорятись...
одним пострілом і двох зайців - підірвати боєздатність і дескредитувати владу - мол гляньте на цю неміч кому ви зброю хочете давати...
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Нужно отменить эти проверки складов вооружения, от них одни убытки.
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"К сожалению, обеспечить безопасность наших запасов боеприпасов не получается, несмотря на выделение в этом году свыше 300 миллионов гривен, многочисленные комиссии, инспекции, проверки и отчеты."
Храница на замке йопть. Може визовый для начала ввести, не?...




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ВЕЗИТЕ СО СКЛАДОВ США И ЕВРОПЫ, ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ !!! ТАМ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО ))) А У НИХ НОВОЕ УЖЕ ЕСТЬ )))
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Треба для профілактики розстріляти хоча б половину генералів на чолі з начальником генштабу.
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Хтось скажіть Бутусову, що 1км на 1км = 100га...А загальна територія зберігання на 48 арсеналі 60га...
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Давно надо снимать Генштаб, и министра обороны которые уже давно не соответствуют сегодняшним реалиям, которые вообщем- то они постоянно не хотят учитывать и принимать быстрые решения. Провалы за провалом и все на своих местах? Так не должно быть! Не хочешь работать так, как надо работать в военное время-иди в отставку, если ничего не натворил. Если держатся за свои места зубами-значит что-то натворили, боятся что кто-то что-то узнает.
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Но бездарная коалиция Порошенка, Полторака и Муженка крепнет с каждым взрывом!
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а они любят друг друга и считают, что у них все удалось ))
в стране не удалось, ну потому что в стране не такие все умные как Порох Полторашка и Мушка ))) Но страна сама виновата а они МОЛОДЦЫ!
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"Атакован крупнейший склад боеприпасов" - атакован генералом, который скрывая недостачу атаковал склад? ))) Вот другое дело экс военный прокурор, ничего ему взрывать не нужно, просто дать на лапу кому нужно и дальше бздеть в своих квартирах и джипах с умным хлебалом, что так и нужно ))
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Вообще, там химическое оружие может быть.....Калиновка ,склад №439 хранение артиллерийских и авиационных химических боеприпасов.
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Опять отозвался эксперт))Шо он ест и куда?Атакован.Пускай опять запустят дурочку с беспилотниками обвешанными зажигательными боеприпасами.Идиоты бля
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"Атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Калиновке в 20 километрах от Винницы.Источник: https://censor.net.ua/n457012
Это был наш второй по значению склад боеприпасов после БалаклеиИсточник: https://censor.net.ua/n457012
Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.Источник: https://censor.net.ua/n457012
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Откуда у него такая информация?
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Що б то не було: халатність чи напад - це мінус (щонайменше) керівництву і командуванню, тим більше, що прецеденти вже були.

Абсолютно не відкидаю такий =happy birthday= від х**ла. Навпаки, в тему, особливо після ГА ООН, зустрічі з Трампом і візиту в Канаду.

Сто разів казано-переказано: війна не лише на сході. Тому відповідальність, дотримання правил, просто виконання своїх обов*язків мають бути скрізь, по всій країні. Та й стати вже нормою життя нарешті.
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шоколадная шобла предателей уничтожает остатки бк для капитуляции.
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НЕ ДРЕФТЕ ХАБАНЕРЫ ))) ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ПОСТАВКИ НАМ ЛЕТАЛКИ !!! И НЕ ТОЛЬКО !)
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В нормальной стране.
С нормальным народом, у которого есть чувство собственного достоинства.
После Сватового вылетел впереди своего визга начальник Генштаба.
После Балаклеи - министр обороны.
После Калиновки - Президент.
Вы молчите, украинцы.
Поэтому у Вас нет будущего.
Опущенная страна не может победить...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАтакован крупнейший склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области, - журналист
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