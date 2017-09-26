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 В бюджете-2018 заложена дискриминация Киева, - Кличко

кличко

В проекте Государственного бюджета на 2018 год столица дискриминируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, из бюджета Киева изымают 60% налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), в то время как у других городов - 40%. "Это дискриминационная норма. Ведь на выполнение функций столицы нам нужны средства. Нам нужны деньги, чтобы строить новые школы и детсады, чтобы ремонтировать дороги, строить новые станции метро. Мы не просим денег, мы говорим: не отнимайте средства у Киева, и это даст возможность для развития нашей столицы", - сказал он.

"Я очень рад, что сегодня депутаты Киевсовета поддержали обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров относительно справедливого распределения налога на доходы физических лиц между государственным бюджетом и бюджетом города Киева", - добавил городской голова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы сводного бюджета-2018 впервые превысят 1 трлн грн - с учетом девальвации и инфляции, - эксперт

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2018 год.
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Виталик, не плачь! Подпиши еще пару меморандумов с застройщиками, может чего и Киеву обломится
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при Витальке - Киеву ничего не обломиться, а вот застройщикам-олигархам еще как... им недалекий Виталька дешевле обходится чем играющий оленя-Леня-коксоКосмос... который успешно денег нагреб и свалил.
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Виталька не стесняйся поменяйся бюджетами с любым городом Украины и ни ной !
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На девочек не хватит и пошастать на харлеях и помыть тело в морях лазурных. Ну как можно не дать распилить? Киев всего то 19% налогов от всей Украины собирает. А земельку всю распродали и на области уже мало. Где же взять средства для ...ну Киева конечно.
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точняк, Витальке на девочек не хватает))) 20% же....!!_)))
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старая тема про Виталия и девочек. Вам лучше эту фигню печатать чем о реальных сливах земли от Кличка кому попало за деньги? )))
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хм,я вообще не понимаю,как ты,бывший боксер,терпишь то,что происходит-ведь большинство мудаков у тебя на расстоянии удара))
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а бывший боксер и человек чести, и слова, и умный человек - с каких пор слова синонимы?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ бюджете-2018 заложена дискриминация Киева, - Кличко
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