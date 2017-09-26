 В бюджете-2018 заложена дискриминация Киева, - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, из бюджета Киева изымают 60% налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), в то время как у других городов - 40%. "Это дискриминационная норма. Ведь на выполнение функций столицы нам нужны средства. Нам нужны деньги, чтобы строить новые школы и детсады, чтобы ремонтировать дороги, строить новые станции метро. Мы не просим денег, мы говорим: не отнимайте средства у Киева, и это даст возможность для развития нашей столицы", - сказал он.
"Я очень рад, что сегодня депутаты Киевсовета поддержали обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров относительно справедливого распределения налога на доходы физических лиц между государственным бюджетом и бюджетом города Киева", - добавил городской голова.
Напомним, 15 сентября Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2018 год.
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