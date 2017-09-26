 Родственники погибших в Ил-76 украинских военных подали в суд из-за фильма о катастрофе, - адвокат

Об этом во вторник сообщил защитник потерпевших - родственников погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнослужащих, адвокат Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По мнению родственников погибших, в фильме, продемонстрированном на телеканале "Украина", информация о катастрофе представлена необъективно, "генерал - майор Виктор Назаров оправдывается, а виновным делают экипаж самолета". Выход в эфир такого фильма накануне судебного рассмотрения апелляции генерал-майора Виктора Назарова они называют "давлением на суд".
По словам Погосяна, исковое заявление на опровержение недостоверной информации и защите чести и достоинства 26 сентября подано в Святошинский райсуд Киева от имени родственников погибших. Ответчиком определен телеканал "Украина", поскольку в титрах фильма не был указан его производитель.
По словам адвоката, этот же фильм был обнародован на страницах в соцсетях Генерального штаба ВСУ и областных военкоматов Украины.
"Кто проводил это "расследование" и кто автор этого фильма в титрах не указано", - отмечает адвокат.
Напомним, 14 июня 2014 года, пророссийские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВСУ Ил-76 во время захода на посадку в аэропорту Луганска. Следствием установлено, что самолет был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. Генерал-майор Виктор Назаров на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции.
27 марта 2017 года генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом вооруженными террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Назаров подал апелляцию на приговор и находится на свободе.
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