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 Экс-главе правления банка "Старокиевский" объявлено подозрение в присвоении 82 млн, - прокуратура

банк старокиевский

Столичная прокуратура объявила подозрение экс-председателю правления ПАО "Старокиевский банк" в присвоении 82 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "Прокуратурой города Киева 26.09.2017 совместно со Следственным управлением Главного управления Нацполиции Украины в. Киеве при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в г.. Киеве сообщено о подозрении бывшему председателю правления ОАО "Старокиевский банк" по фактам присвоения средств банковского учреждения в особо крупных размерах.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2013 годов экс-председатель правления банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоил средства банка на сумму почти 82 млн гривен.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю председателя правления ПАО "Старокиевский банк" по фактам хищения средств банка".

Читайте на Цензор.НЕТ - Руководители банка "Старокиевский" присвоили 82 млн грн, - прокуратура
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