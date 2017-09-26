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Все про:КНДР (370) Трамп (1403)

 Мы полностью готовы к военному решению конфликта с КНДР, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью готовы к военному решению конфликта с Северной Кореей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Мы полностью подготовлены ко второму варианту, не предпочитаемому нами варианту", - отметил американский лидер.

При этом Трамп предупредил, что военное решение будет иметь ужасные последствия для коммунистической страны.

"Это будет разрушительно, я могу вам сказать, что это будет разрушительно для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нужно будет использовать его, мы это сделаем", - подчеркнул президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон предоставит Трампу план действий в отношении КНДР
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уже целый год продолжалась война Твитера с Ыбуком...
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Зараз почне падати долар і дорожчати криптовалюта.
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продавай и скупай - панику тут эксперд разводишь...)
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або навпаки.
і що цікаво, у будь-якому випадку, завжди заднім числом з'являться цілком наукові обгрунтування чому так сталося, причому з криками "а я попереджав"
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Трампля нікотина вб'є російського Коня,а північнокорейського Хом'ячка розриває на шматки!
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ДАВНО ПОРА РАЗДОЛБАТЬ ЭТУ СТРАНУ-МЕЧТУ КРЕМЛЁВСКОГО ПЕДОКАРЛИКА

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Я вже сто раз йому казав про це. На виході - нуль.
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НЕ ТРЕБА СТО РАЗ1В КАЗАТИ, ДАЙ ОДИН РАЗ ГРОШ1
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Это не проза, (((((((((((( ЭТО ВОЗВАНИЕ !!! ))))))))))))
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тьфу блин...\а я то решил что что-то нужно - например ключ на 13...\
а тут фозвание - детский сад какой-то...\ясельная группа захвата...\
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партийные работники и бизнесмены держат бабки в Китае
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По жирному Ыну не скажеш що воно на траві розжиріло!.
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---А почему здесь болта нет?
---Так болты ещё Мы полностью готовы к военному решению конфликта с КНДР, - Трамп - Цензор.НЕТ 1260 месяц назад закончилися хозяин аднака...
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По 10му разу подобное заявление даже уже как-то не впечатляет. Карлика надо остановить пока еще есть шанс, а не тогда, когда они откатают технологию и обзаведутся солидным боезапасом.
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штаты не касабы, чтобы войны начинать чисто потому, что могут. там не соберешь совет педерации за пару дней с полным одобрямсом начала агрессивной войны, потому что в голову кому-то стукнул стекломой (уже давно).
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и снова есть работа для президента мира? Не вопрос он остановит любую войну за максимум 2 недели, так и запишите!
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-Ням-ням-ням, промяукал кореец
-Бла-бла-бла, подхватил Трамп.
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Как обычно. Примет в спину жопу, а письков скажет - было не больно
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всю колбасу...сыр....хамон...и прочие помидоры...СРОЧНО В МОЙ КАБИНЕТ!!!
НА СОВЕЩАНИЕ!!!
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- А ОСТАЛЬНЫХ???
- А ОСТАЛЬНЫХ?!.....РАССТРЕЛЯТЬ К ХУ..М!!!
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Походу заруба будет на Востоке серьёзная... Грёбаные чучхе...
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ставки принимаем??))))
Навазелинят ли дупу ХОМКЕ до конца месяца???/ до конца года???/ попи..ят в твитере и усе???
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+1)
думаю при первом же замесе....
его свои и задавят)
СеРуСеРу тоже был машина...а луснут как чыряк на жопе)
И НЕ ОДНА ПАДЛА С ОРУЖИЕМ В РУКАХ НЕ ПОШЛА ЕГО ЗАЩИЩАТЬ))))
А сейчас на рабсее скорбящих шо песец)))А где они были в 1990???))))))))))))))))
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там муссонами до русни достает на ура. Так что радиоактивная пыль на восточных склонах урала будет оседать.
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Ким Чен Ын пообещал нанести привентивный удар по США не только с помощью фотошопа, но и воспользовавшись Adobe After Effect. Шах и мат
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Ну вот и доскакались чучхейцы до радиоактивного пепла.
Госдеп сказал значит сделал и вся кимирсения в труху.
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а мужика то скорее всего РАССТРЕЛЯЛИ)))))))
ХОМКА еще тот ШУТНИК
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Плять, над Винницей сверхзвук раз десятый гупает за вечер...
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вот петушня кацапская возбудилась лови, не благодари :D

https://www.youtube.com/watch?v=PuAZQaY3N4M

будешь с марЫной пересматривать и са и гуляйпольским не забудь)
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Наши ВОИНЫ осваивают технику и ночные полёты, Каматэ..
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отрабатывают защиту фабрик Рошен с воздуха...
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конечно, не три дня - но недели две-три
с перерывами на доразведку целей и результатов ударов
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Увидим, думается что амеры своих поберегут воинов, техникой грамотной помогут южнокорейцам отыграться за все обиды южнокорейские, сорри за тавтологию.
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Ну зачем же так сразу..... Нужна фундаментальная тренировка ! И цень побольше
предлагаю РФ
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Рашка тут убивает двух зайцев: отвлекает внимание от украинского фронта и прощупывают (прикрываясь забитыми корейцами) силы основного противника - США. Ну, я думаю, господа в Пентагоне поумней меня-то, поймут.
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2018 ОЛИМПИАДА.......ГДЕ? в ЮЖНОЙ КОРЕИ....КАКАЯ ВОЙНА?....БРЕД ОТ КЛОУНА,,,,
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы полностью готовы к военному решению конфликта с КНДР, - Трамп
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