 Мы полностью готовы к военному решению конфликта с КНДР, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Мы полностью подготовлены ко второму варианту, не предпочитаемому нами варианту", - отметил американский лидер.
При этом Трамп предупредил, что военное решение будет иметь ужасные последствия для коммунистической страны.
"Это будет разрушительно, я могу вам сказать, что это будет разрушительно для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нужно будет использовать его, мы это сделаем", - подчеркнул президент США.
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і що цікаво, у будь-якому випадку, завжди заднім числом з'являться цілком наукові обгрунтування чому так сталося, причому з криками "а я попереджав"
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ДАВНО ПОРА РАЗДОЛБАТЬ ЭТУ СТРАНУ-МЕЧТУ КРЕМЛЁВСКОГО ПЕДОКАРЛИКА
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а тут фозвание - детский сад какой-то...\ясельная группа захвата...\
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---Так болты ещё месяц назад закончилися хозяин аднака...
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-Бла-бла-бла, подхватил Трамп.
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спинужопу, а письков скажет - было не больно
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НА СОВЕЩАНИЕ!!!
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- А ОСТАЛЬНЫХ?!.....РАССТРЕЛЯТЬ К ХУ..М!!!
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Навазелинят ли дупу ХОМКЕ до конца месяца???/ до конца года???/ попи..ят в твитере и усе???
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думаю при первом же замесе....
его свои и задавят)
СеРуСеРу тоже был машина...а луснут как чыряк на жопе)
И НЕ ОДНА ПАДЛА С ОРУЖИЕМ В РУКАХ НЕ ПОШЛА ЕГО ЗАЩИЩАТЬ))))
А сейчас на рабсее скорбящих шо песец)))А где они были в 1990???))))))))))))))))
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Госдеп сказал значит сделал и вся кимирсения в труху.
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ХОМКА еще тот ШУТНИК
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https://www.youtube.com/watch?v=PuAZQaY3N4M
будешь с марЫной пересматривать и са и гуляйпольским не забудь)
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с перерывами на доразведку целей и результатов ударов
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предлагаю РФ
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