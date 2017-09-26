 Суд продлил арест пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в убийствах активистов на Майдане

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Таким образом, суд оставил под стражей экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Олега Янишевского и Александра Маринченко до 26 ноября включительно. Суд считает, что есть риск того, что обвиняемые будут скрываться.
Напоминаем, рассмотрение по существу дела против пяти бывших беркутовцев началось в мае 2016 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" не признают своей вины ни по одному из пунктов.
Всего, как сообщал прокурор ГПУ Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске. По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдана пострадало 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли.
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