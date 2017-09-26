EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 Политика Украины
  147  3
Материалы по теме:
Все про:арест (10415) Беркут (10418) суд (21623) евромайдан (8102)

 Суд продлил арест пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в убийствах активистов на Майдане

беркут

Святошинский районный суд Киева продлил меры арест пятерых бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийствах активистов евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом, суд оставил под стражей экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Олега Янишевского и Александра Маринченко до 26 ноября включительно. Суд считает, что есть риск того, что обвиняемые будут скрываться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил из-под стражи "беркутовца" Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская

Напоминаем, рассмотрение по существу дела против пяти бывших беркутовцев началось в мае 2016 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор ГПУ Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске. По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдана пострадало 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли.

Также читайте: Беркутовцы, бежавшие весной в Россию, получают российское гражданство, - адвокат
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Санта Барбара длинной в 4 года. Кто кого измором возьмет. Ригошоколады 54% кто кого?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не минуло й 3 роки, як снайпери підло вискубали своїми гвинтівками життя понад СОТНЮ беззбройних праведних протестувальників лише із камуфляжними щитами... А розслідування досі трива. Деж край та справедливий вирок? Та Бог Всевидущій все бачить...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил арест пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в убийствах активистов на Майдане
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти