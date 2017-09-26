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 Политика Украины
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Все про:Крым (20766) оккупация (7334) Донбасс (16193) Волкер Курт (91)

 "Нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса: это российское вторжение", - Волкер

волкер

Донбасс и Крым являются украинскими территориями, которые оккупировала Россия, и в этом смысле они равнозначны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"Нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса: это российское вторжение и российская оккупация. Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым. В конце концов, это вопрос принципа, в реальности же это то же самое", - сказал он.

"Если мы сможем достичь прогресса в одной сфере - на Донбассе, давайте это сделаем. Давайте достигнем прогресса, давайте вернем эту территорию. В то же время это не меняет наш отказ признавать аннексию Крыма и легитимизировать действия России", - добавил Волкер.

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Вот Волкер говорит то , что я постоянно отмечаю: Это ОККУПАЦИЯ. И воюют не наемники и боевики, а оккупанты.
И Цензор мог бы к Волкеру прислушаться и писать " оккупанты"
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Кацапия должна быть уничтожена,все зло на планете Земля идет от кацапов.
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Я согласен, но пока что нету таких смелых кто бы ето мог сделать
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Не вторгнення, а АГРЕСІЯ. Пора вже називати речі своїми іменами.
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та все воно - агресія, вторгнення, інтервенція, війна це одне й те ж.
Конвенція «Про визначення агресії» від 03.07.1933р. акт агресії визначає як:
- оголошення війни проти іншої держави.
- вторгнення своїх збройних сил, з або без оголошення війни, на територію іншої держави.
- атака сухопутними, морськими або повітряними силами, з або без оголошення війни, на територію, морські або повітряні судна іншої держави.
- морську блокаду берегів або портів іншої держави.
- надання підтримки збройним бандам, сформованим на своїй території, які вторглися на територію іншої держави, або відмова, попри прохання держави, на територію якої відбулося вторгнення, прийняти, на своїй власній території, всі заходи в її силах, щоб позбавити ці групи допомоги або захисту.
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Президент Украины до сих пор не прозрел. Про Крым молчит как рыба.
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Лучше тебя...
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А помните как при абаме приезжала тётя (как её там?) и пыталась раду склонить к принятию закона об особом статусе...
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Агрессия громковато,грабеж с применением силы "гопничество"!
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Дураша існувати без війни не може! Вона не признає гуманізму, посилає на смерть своїх зомбі вбивати інших не знаючи за що! Така дураша обов*язково згине!
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Кацапы уже жрут друг друга.Канибализм в краснодаре в суперпупердержаве.
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Если бы кацам сделали полное эмбарго на нефть и газ, то быстро бы все закончилось, а так всегда найдутся те , кто готов поторговать с убийцей, не думая об остальных а только о своем личном обогащении
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Молодец Волкер. У Пэти нет совести связать во едино Крым и Донбасс, так пусть за него хоть американцы это сделают.
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ещё год назад, ватные мозги рвали тельняшки - всё уже о Крыме не словом, аха, совсем не словом даже сегодня.
Кстати - Абхазия, приднестровие на подходе, как там они орёт - ни кто не забыт и ни чего не простим - так и есть, мы же не русышь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса: это российское вторжение", - Волкер
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