 "Нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса: это российское вторжение", - Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".
"Нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса: это российское вторжение и российская оккупация. Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым. В конце концов, это вопрос принципа, в реальности же это то же самое", - сказал он.
"Если мы сможем достичь прогресса в одной сфере - на Донбассе, давайте это сделаем. Давайте достигнем прогресса, давайте вернем эту территорию. В то же время это не меняет наш отказ признавать аннексию Крыма и легитимизировать действия России", - добавил Волкер.
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Бурят рассказал почему они приезжают убивать украинцев
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И Цензор мог бы к Волкеру прислушаться и писать " оккупанты"
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А ось що продали наші шукачі скарбів!в серпні
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Конвенція «Про визначення агресії» від 03.07.1933р. акт агресії визначає як:
- оголошення війни проти іншої держави.
- вторгнення своїх збройних сил, з або без оголошення війни, на територію іншої держави.
- атака сухопутними, морськими або повітряними силами, з або без оголошення війни, на територію, морські або повітряні судна іншої держави.
- морську блокаду берегів або портів іншої держави.
- надання підтримки збройним бандам, сформованим на своїй території, які вторглися на територію іншої держави, або відмова, попри прохання держави, на територію якої відбулося вторгнення, прийняти, на своїй власній території, всі заходи в її силах, щоб позбавити ці групи допомоги або захисту.
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Оперативно...
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Кстати - Абхазия, приднестровие на подходе, как там они орёт - ни кто не забыт и ни чего не простим - так и есть, мы же не русышь
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