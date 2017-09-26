 Любой украинец имеет полное право применять любые средства для защиты собственности, жизни и здоровья, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко на Facebook.
"Если кто-то хочет незаконно проникнуть в чужое жилье, каждый имеет право защищать себя, свою семью, свое здоровье, свою собственность", - пишет он.
"Недавно на Харьковщине в частный дом, где находилась 39-летняя женщина по имени Олеся и двое ее совершеннолетних детей, ворвался нетрезвый сосед по имени Максим. Несмотря на многочисленные мольбы Олеси покинуть территорию ее домовладения, Максим пошел в наступление на нее. Забаррикадировавшись в комнате, Олеся нашла там зарегистрированное помповое ружье своего мужа и после предупреждения сделала выстрелы в сторону нападавшего. Только шестой выстрел попал в голову нападающего, и он скончался на месте. Полиция возбудила дело по факту возможного умышленного убийства при превышении мер необходимой самообороны", - рассказал политик.
"Услышав об этом деле, я взял его на личный контроль и уверен, что Олеся должна быть полностью оправдана, ее действия квалифицированы по статье 36, ч. 5 Уголовного кодекса, а уголовное производство закрыто за отсутствием состава преступления. Как и было весной в случае в Киевской области, где владелец домохозяйства застрелил нападавшего, который вместе с сообщниками ворвался на его территорию с целью ограбления", - подчеркнул депутат.
"Любой украинец, будь то учитель, или домохозяйка, или предприниматель, или государственный служащий, имеет полное право применять любые средства для защиты своей собственности, своей жизни и здоровья, если это не будет превышать ущерба, который нападающий может нанести владельцу жилья", - заявил Геращенко.
(Скриншот со страницы Антон Геращенко)
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Бурят рассказал почему они приезжают убивать украинцев.
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Коли ваші підсвинки убивають і калічать людей так ви на це маєте право!
А як проста людина захищає своє майно від рейдерів - так на неї всі мусара і бандюки кидаються із зброєю. І не дай Бог проста людина так поб"є когось бітою як ваш рейдер і злодій - так ви одразу кричите - закон 1 для всіх перевищення самооборони - тюрма
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