EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 Общество
  6663  138
Все про:оружие (4155) убийство (5197) Геращенко_Антон (974) самооборона (6)

 Любой украинец имеет полное право применять любые средства для защиты собственности, жизни и здоровья, - Геращенко

геращенко

Граждане, применявшие оружие против лиц, проникших в их дом, должны быть оправданы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко на Facebook.

"Если кто-то хочет незаконно проникнуть в чужое жилье, каждый имеет право защищать себя, свою семью, свое здоровье, свою собственность", - пишет он.

"Недавно на Харьковщине в частный дом, где находилась 39-летняя женщина по имени Олеся и двое ее совершеннолетних детей, ворвался нетрезвый сосед по имени Максим. Несмотря на многочисленные мольбы Олеси покинуть территорию ее домовладения, Максим пошел в наступление на нее. Забаррикадировавшись в комнате, Олеся нашла там зарегистрированное помповое ружье своего мужа и после предупреждения сделала выстрелы в сторону нападавшего. Только шестой выстрел попал в голову нападающего, и он скончался на месте. Полиция возбудила дело по факту возможного умышленного убийства при превышении мер необходимой самообороны", - рассказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 20 дней изъято более 600 единиц незаконного оружия и около 18 тонн взрывчатки, - Аброськин

"Услышав об этом деле, я взял его на личный контроль и уверен, что Олеся должна быть полностью оправдана, ее действия квалифицированы по статье 36, ч. 5 Уголовного кодекса, а уголовное производство закрыто за отсутствием состава преступления. Как и было весной в случае в Киевской области, где владелец домохозяйства застрелил нападавшего, который вместе с сообщниками ворвался на его территорию с целью ограбления", - подчеркнул депутат.

"Любой украинец, будь то учитель, или домохозяйка, или предприниматель, или государственный служащий, имеет полное право применять любые средства для защиты своей собственности, своей жизни и здоровья, если это не будет превышать ущерба, который нападающий может нанести владельцу жилья", - заявил Геращенко.


Любой украинец имеет полное право применять любые средства для защиты собственности, жизни и здоровья, - Геращенко 01

(Скриншот со страницы Антон Геращенко)
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXczVRekV3V1VSUmMwNUhTakJNV0ZGMlpFTTJNRXcxWmpCS1JGRjJaRWRETUV3M1VYWlRPSFl3VERkU1owNUhSREJNWWxGMVRrTXhaazVIUkRCTVNGRjFUa00xTUZsSVVtZDBRM2t3VERVNE1GbElVWE5PUXpnd1REZFJkblJEZURCTU4xSm5Ua01yTUV3elVYTkJQVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Любой украинец, будь то учитель, или домохозяйка, или предприниматель, или государственный служащий, имеет полное право применять любые средства для защиты своей собственности, своей жизни и здоровья" - золотые слова, пан Геращенко, вот интересно, а если бы Химикус Пашинского прибил, Вы бы тоже высказались бы подобным же образом?Источник: https://censor.net.ua/n45700
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какая разница чего бы он там выказался? если бы Химикус прибил ублюдка пашинского , то Химикус почистил бы общество на одного мерзкого казлячего ублюдка .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда в дело пошла бы классика. И заголовок бы звучал так "Не только лишь все... далее- по тексту"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так можно пригласить в гости и застрелить любого неугодного..
 показать весь комментарий
Ответить
 
"любой украинец имеет полное право" - а потом этот "любой" имеет "полное право" сидеть. кроме , разумеется, некоторых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если к тебе ворвался грабитель, помни Правила 3 з (три Зэ)
Застрелил
Закопал
Забыл
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не хочу ни помповых ружей как у вышеописанной дамы ни гранатомёт для защиты дома, а хочу короткоствол. Даже присмотрел какой именно
Смит Вессон Губернатор: револьвер-дробовик - YouTube


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це щоб стріляти патронами від гладкоствольної мисливської рушниці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як для мисливської малуватий калібр на мою думку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это охотничий патрон но западного образца. Самый крупный патрон может своей силой просто снести конечность у любого кто посмеет войти с угрозой в ваш дом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
22 калибр. Три вида патрона. Посмотрите ссылку и никакой другой не захочете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заголовок нужно подправить: "Не любой украинец имеет полное право применять любые средства для защиты собственности, жизни и здоровья, - Геращенко"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В приведённой выше в комменте статье по самозащите так и написато!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Каструли тупые, мочите друг друга. Тупорылые укропы, гниды бандеровские. Убивать майдаунов пачками, мрази
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да не -- просто Кадырка с визитом нагрянул и всех там раком поставили, отымев во все щели !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Машина ФСБ на Новом Арбате завалила полицая на скорости 140 км/час.Путлер вседа живой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КацаКрысиная РАБссия не валит быдло с 1917 года
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот такой у нас супер закон. зато мы носимся с законом про языковые квотамы на укр песни на фм радио.еще с херней какой то, а вот совковые законы переписать то времени нету. це перемога!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ви жирні огидні цинічні покидьки!
Коли ваші підсвинки убивають і калічать людей так ви на це маєте право!
А як проста людина захищає своє майно від рейдерів - так на неї всі мусара і бандюки кидаються із зброєю. І не дай Бог проста людина так поб"є когось бітою як ваш рейдер і злодій - так ви одразу кричите - закон 1 для всіх перевищення самооборони - тюрма
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помнится,как сказал друг с Одессы:Жирный ублюдок. Хреново выглядит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня товарищ придумал хорошее выражение:доктор-похметолог. Вот я думаю что главное,-чтобы потом этого доктора не пришлось звать, а с товарищем на днях выпью,как доберусь туда с Киева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда вы мляди уже ето пропишите в законе о защите частной собственности? Ато все бла-бла-бла. А людям в каждом случае приходится добиваться правды и искать защиты в общественности. Уверен что после принятия закона о защите частной собственности воровство и грабежи домов упадут в разы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она спасла не только себя,но и всех тех,на кого этот ...нападал бы еще. Её надо наградить за уничтожение врага.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К стати в США после 10 часов вечера не кто без предупреждения даже в гости не ходят а нежеланных гостей после 10 часов ждет неприятный сюрприз -могут получить пулю в лоб если будут слишком настойчевы и наглые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ключевое слово - государственный служащий. Тоха что то знает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любой украинец имеет полное право применять любые средства для защиты собственности, разворовываемой олигархами.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоЛюбой украинец имеет полное право применять любые средства для защиты собственности, жизни и здоровья, - Геращенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти