 Украина проведет наблюдательный полет над Швецией во время учений "Аврора - 2017", - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, главной целью этой миссии, которая будет осуществляться на самолете наблюдения Ан-30, является контроль за активными действиями Вооруженных сил Швеции.
"Швеция, играет ведущую роль в поддержании стабильности и безопасности на скандинавском направлении, проводит на своей территории широкомасштабные учения "Аврора - 2017" со значительным привлечением авиации. Наблюдательный полет будет проводиться украинской стороной в соответствии с решением Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год", - говорится в сообщении.
В соответствии с распределением квот по Договору по открытому небу в этот же период в Украину прибудет миссия наблюдательного полета Болгарии.
Кроме того, на этой неделе в Украине будет работать многонациональная инспекционная группа Болгарии в составе 7 человек, которая проведет две инспекции объявленных мест по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В состав этой группы входит представитель США.
В этом году Украина провела на своей территории уже более десяти инспекционных мероприятий, целью которых является контроль за соблюдением Украине количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ.
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Вашингтон ограничивает полеты над США по Договору об открытом небе для военной авиации РФ
Как отмечают американские чиновники, ограничения являются ответом на запрет Кремля на пролет над Калининградом )))
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https://www.aviamotor.com.ua/archives/49
https://www.youtube.com/watch?v=SVK5PNP_2h4
http://www.airwar.ru/enc/fighter/jas39.html
http://www.ukraineindustrial.info/archives/2926
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/pokorit-li-ukrainskoe-nebo-jas-39-gripen
https://topwar.ru/111498-istrebitel-saab-jas-39e-gripen-ng-podnimetsya-v-vozduh-k-koncu-ii-kvartala.html
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А вдруг там шведы что-то затевают?
А вдруг они на украинско-шведской границе войска стягивают?
Надо обязательно полетать.. посмотреть...
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какое символическое название
а в воскресенье уже октябрь...
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