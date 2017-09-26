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 Политика Украины
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 Украина проведет наблюдательный полет над Швецией во время учений "Аврора - 2017", - Генштаб ВСУ

генштаб

Согласно Договору по открытому небу с 25 по 29 сентября Украина проводит миссию наблюдательного полета над Швецией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, главной целью этой миссии, которая будет осуществляться на самолете наблюдения Ан-30, является контроль за активными действиями Вооруженных сил Швеции.

"Швеция, играет ведущую роль в поддержании стабильности и безопасности на скандинавском направлении, проводит на своей территории широкомасштабные учения "Аврора - 2017" со значительным привлечением авиации. Наблюдательный полет будет проводиться украинской стороной в соответствии с решением Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год", - говорится в сообщении.

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В соответствии с распределением квот по Договору по открытому небу в этот же период в Украину прибудет миссия наблюдательного полета Болгарии.

Кроме того, на этой неделе в Украине будет работать многонациональная инспекционная группа Болгарии в составе 7 человек, которая проведет две инспекции объявленных мест по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В состав этой группы входит представитель США.

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В этом году Украина провела на своей территории уже более десяти инспекционных мероприятий, целью которых является контроль за соблюдением Украине количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ.
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Это дипломатическая победа. Оно нам и нахрен не надо, но пусть будет.
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путін попросив, бо йому самому незручно, а нам не відмовлять, а він потім в нас вкраде розвіддані.
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Договор, который является частью ряда договоренностей по контролю над вооружениями, позволяет 34 странам-членам, которые ратифицировали соглашение, проводить наблюдательные миссии над территориями друг друга

Вашингтон ограничивает полеты над США по Договору об открытом небе для военной авиации РФ

Как отмечают американские чиновники, ограничения являются ответом на запрет Кремля на пролет над Калининградом )))
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...контроль за активными действиями Вооруженных сил Швеции.

А вдруг там шведы что-то затевают?
А вдруг они на украинско-шведской границе войска стягивают?
Надо обязательно полетать.. посмотреть...
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широкомасштабные учения "Аврора - 2017"

какое символическое название
а в воскресенье уже октябрь...
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чо сразу как шаровары...мож как шашка от уха до седла...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина проведет наблюдательный полет над Швецией во время учений "Аврора - 2017", - Генштаб ВСУ
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