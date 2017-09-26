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Все про:референдум (1218) курды (30)

 Иракский Курдистан проголосовал за независимость, - Reuters

курды

Президент Регионального правительства Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что на референдуме победу одержали сторонники независимости региона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Барзани выступил с обращением на местном телевидении.

Он призвал правительство Ирака вступить с курдским правительством в "серьезный диалог" вместо того, чтобы "угрожать".

"Возможно, нам придется столкнуться со многими трудностями, но мы сможем их преодолеть", - приводит агентство слова Барзани.

Он также призвал мировые державы с уважением отнестись к "воле миллионов", проголосовавших на референдуме.

Ранее стало известно, что явка 25 сентября на референдуме о независимости иракского Курдистана составила 78%.

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для нас не очень приятная новость - в ближайший год-два фокус внимания теперь с Украины точно переместится к курдам(((
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Этот фокус там и был, ничего не изменится.
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По ходу Ближний Восток снова полыхнет....
Курды также компактно проживают в Турции и Сирии...
Угадайте чьи ухи торчат за этим референдумом?))))
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С ухами ты наверное не угадал. Курды же вроде против асада? Или я перепутал? Ухи те, что ты имеешь ввиду не могут быть и за асада и за курдов.
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Курды разделены четырмя государствами: Ираком, Ираном, Сирией и Турцией. Если Ирак даст им добро, это очень сильно обнадежит остальных курдов. Они еще активнее будут стараться присоединиться к уже существующему Курдистану. Может полыхнуть неслабо.
А чьи ухи? Курды хотят независимости уже давным-давно. Они против Ирана, Турции и Асада. Эти страны состоят в различном союзничестве. Кому из мировых игроков выгодно/невыгодно создание Курдистана сказать трудно.
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курдов всегда нехило кормило с рук КГБ....а потом и ФСБ
Кому выгодно создание Курдистана???
Ну лично мое мнение...ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КРЕМЛЕВСКОГО ПЕТУШАРЫ)))
Курды Турции...Сирии и Ирана захотят также в независимый Курдистан....
а это 100% региональный конфликт не хилого масштаба
С учетом будущей территории Курдистана (всех его частей) это реальная логистическая угроза игрокам в регионе)
За Турцию и Иран....с помощью курдского вопроса ПЛЕЩЫВЫЙ может держать за яйца Эрдогана и всяких там Аятал Хамени))))
Или я не прав?
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чисто по человечески...курдов можно понять
Они всегда были отдельным народом....древним и большим....да и проживали относительно компактно...
Просто после последнего мирового передела...их так нарезали на карте((
и за свою мечту они готовы дружить и с самим ЧЕРТОМ...
Но при этом ЧЕРТ их поимеет 100%))а мечта с вероятностью 80-90% так и останется мечтой
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Уже аналитика была по курдам, там выгада больше всего Израиля!
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Калифорния следующая
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как только капустой всю Калифорнию засадишь - тогда да...
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Татарстан і Дагестан.
Татарстан вже проводив референдум о суверенітеті у 1992 році, повна аналогія кримського.
Тоді КС рашкі визнав його не дісним. Політика подвійних стандартів аднака...
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к картинке выше -26.09.2017 21:58

В РФ семья каннибалов съела 30 людей

В Краснодаре полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в двух убийствах и каннибализме.

Иракский Курдистан проголосовал за независимость, - Reuters - Цензор.НЕТ 2877

Об этом сообщает РБК.
Нашли их случайно - при укладке асфальта рабочие нашли телефон, на котором были селфи с человеческими останками. Телефон отдали полицейским, которые нашли владельцев, вызывали психолога, и тот разговорил жену на признание.

Она призналась в убийстве около 30 человек, которые ранее считалась без вести пропавшими. Одна из обнаруженных фотографий с жертвой датирована 28 декабря 1999 года. То есть, все это продолжалось минимум 18 лет. Дома в людоедов нашли множество телефонов жертв и рецепты приготовления человеческого мяса, а следственная группа в результате поисковых раскопок обнаружила 7 останков человеческих тел. Для установления их личности, правоохранители намерены провести ДНК-экспертизу.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства супругов в общежитии училища, вход в которое ограничен, следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы с вопросом является ли обнаруженное человеческим либо животного происхождения. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой», - сказано в сообщении местной полиции.
P.S. Инициатор поимки краснодарских каннибалов: «Нашел телефон, открыл фото, ужаснулся»
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лучше бы шойгу и )(уйлу скушали.
кстати афигенный сценарий для Голливуда.
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да начнется ВОЙНА....
ХОМЯК уже давно просит ПОРКИ...
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Махим - да это просто спамбот антиукраинского ресурса...
такое дерьмо не читает и не отвечает...
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))) Чиго єто? СроШная ноФость!!!

Адель непроизвольно показала свое настоящее рептилоидное обличие в Новой Зеландии
Posted by Инфо-Макс on 04.04.2017 in Мировая Закулиса, Переводика

Адель извинилась перед своими фанатами за то, что она напугала их своим настоящим обликом рептилии во время встречи, и сообщила, что она не сможет выступать с концертами и турами, пока не научиться контролировать эти непроизвольные превращения. По словам шокированных фанатов…


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это даже не смешно...
Примечание редактора: Я связался с Пентагоном, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо подробности, но меня направили к подполковнику Кристоферу Логану из Тихоокеанского командования, который имеет репутацию очень ненадежного и не отвечающего на запросы.Обновления будут доступны по мере поступления информации"...)))
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Кремлевская крыса весьма злопамятна... Если ей наступить на хвост, то рано или поздно она огрызнется.
Ответочка за сбитый Су-24?
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ай яй яй ...неужто правоверные начнут мочить друг друга ?
или курды иной веры , алавитцы чи курдистановской веры ?
нехай убивают друг дружку.
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Никогда курды не включат заднюю , повыражают озабоченность, побрякают оружием и спустят на тормозах, ну может эрдогаша усы сбреет ... на жопе, но у его семейки тааакооой! бизнес с семейкой Барзани, а пчёлы против мёда не воюют, пожужжит для вида и фсио.
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У нас теж ЛуганДон голосував за нізавісімасть. Що з цього вийшло - всім відомо.
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Курды Ирака первые. Теперь все более интереснее, курды Турции и Сирии следующие. Но...
Сирия союзник параши, зато курды в Турции молятся на рашку. Или Башаре кранты, либо Эрдоган спекся. А ведь еще есть курды в Иране
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Скорее полный провал с газонефтепроводом из Ирана в ЕС через Турцию. Придется туркам "южный поток" принимать.
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курды многомиллионный народ со своей культурой и языком и они имеют на это полное право. В отличии от лугандонских гамадрил которые создали свои псевдореспублики чтобы навредить Украине и россия в этом виновата и понесет за это ответственность, рано или поздно рашка развалится. Я в этом уверен
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Интересные детали

В Иракском Курдистане сосредоточено порядка 50 миллиардов баррелей нефти или 3% мировых запасов нефти.На данный момент добыча региона составляет порядка 600 тысяч баррелей в сутки.

Багдад намерен через три дня ввести запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном, если правительство региона не передаст под его контроль аэропорты, расположенные в автономии.
Ранее кабмин Ирака потребовал от властей курдской автономии передать под его контроль все пограничные пункты региона, в том числе аэропорты, а от иностранных государств - прекратить сотрудничество с Иракским Курдистаном в нефтяной сфере.

Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИракский Курдистан проголосовал за независимость, - Reuters
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