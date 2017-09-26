 Иракский Курдистан проголосовал за независимость, - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Барзани выступил с обращением на местном телевидении.
Он призвал правительство Ирака вступить с курдским правительством в "серьезный диалог" вместо того, чтобы "угрожать".
"Возможно, нам придется столкнуться со многими трудностями, но мы сможем их преодолеть", - приводит агентство слова Барзани.
Он также призвал мировые державы с уважением отнестись к "воле миллионов", проголосовавших на референдуме.
Ранее стало известно, что явка 25 сентября на референдуме о независимости иракского Курдистана составила 78%.
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Курды также компактно проживают в Турции и Сирии...
Угадайте чьи ухи торчат за этим референдумом?))))
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А чьи ухи? Курды хотят независимости уже давным-давно. Они против Ирана, Турции и Асада. Эти страны состоят в различном союзничестве. Кому из мировых игроков выгодно/невыгодно создание Курдистана сказать трудно.
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Кому выгодно создание Курдистана???
Ну лично мое мнение...ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КРЕМЛЕВСКОГО ПЕТУШАРЫ)))
Курды Турции...Сирии и Ирана захотят также в независимый Курдистан....
а это 100% региональный конфликт не хилого масштаба
С учетом будущей территории Курдистана (всех его частей) это реальная логистическая угроза игрокам в регионе)
За Турцию и Иран....с помощью курдского вопроса ПЛЕЩЫВЫЙ может держать за яйца Эрдогана и всяких там Аятал Хамени))))
Или я не прав?
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Они всегда были отдельным народом....древним и большим....да и проживали относительно компактно...
Просто после последнего мирового передела...их так нарезали на карте((
и за свою мечту они готовы дружить и с самим ЧЕРТОМ...
Но при этом ЧЕРТ их поимеет 100%))а мечта с вероятностью 80-90% так и останется мечтой
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И это более РЕАЛЬНО)
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Татарстан вже проводив референдум о суверенітеті у 1992 році, повна аналогія кримського.
Тоді КС рашкі визнав його не дісним. Політика подвійних стандартів аднака...
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В РФ семья каннибалов съела 30 людей
В Краснодаре полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в двух убийствах и каннибализме.
Об этом сообщает РБК.
Нашли их случайно - при укладке асфальта рабочие нашли телефон, на котором были селфи с человеческими останками. Телефон отдали полицейским, которые нашли владельцев, вызывали психолога, и тот разговорил жену на признание.
Она призналась в убийстве около 30 человек, которые ранее считалась без вести пропавшими. Одна из обнаруженных фотографий с жертвой датирована 28 декабря 1999 года. То есть, все это продолжалось минимум 18 лет. Дома в людоедов нашли множество телефонов жертв и рецепты приготовления человеческого мяса, а следственная группа в результате поисковых раскопок обнаружила 7 останков человеческих тел. Для установления их личности, правоохранители намерены провести ДНК-экспертизу.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства супругов в общежитии училища, вход в которое ограничен, следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы с вопросом является ли обнаруженное человеческим либо животного происхождения. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой», - сказано в сообщении местной полиции.
P.S. Инициатор поимки краснодарских каннибалов: «Нашел телефон, открыл фото, ужаснулся»
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кстати афигенный сценарий для Голливуда.
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ХОМЯК уже давно просит ПОРКИ...
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The poorly-sourced claim was widely spread by Superstation95 an online outlet that is neither a "superstation" nor a legitimate news source but rather a repository of misinformation from Hal Turner, a white supremacist who was sentenced in 2010 to 33 months in prison for making death threats against three federal judges.
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http://infomaxx.ru/perevodika/breaking-news-yuzhnokoreyskiy-soldat-ubit-na-granitse-s-severnoy-koreey.html
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такое дерьмо не читает и не отвечает...
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Адель непроизвольно показала свое настоящее рептилоидное обличие в Новой Зеландии
Posted by Инфо-Макс on 04.04.2017 in Мировая Закулиса, Переводика
Адель извинилась перед своими фанатами за то, что она напугала их своим настоящим обликом рептилии во время встречи, и сообщила, что она не сможет выступать с концертами и турами, пока не научиться контролировать эти непроизвольные превращения. По словам шокированных фанатов…
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Примечание редактора: Я связался с Пентагоном, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо подробности, но меня направили к подполковнику Кристоферу Логану из Тихоокеанского командования, который имеет репутацию очень ненадежного и не отвечающего на запросы.Обновления будут доступны по мере поступления информации"...)))
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Ответочка за сбитый Су-24?
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Накануне глава правительства Турции заявил, что Анкара не признает курдский референдум о независимости. На этом фоне турецкие войска, сконцентрированные на границе с Ираком, активно пополняются новыми подразделениями, в том числе танками и артиллерией.
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или курды иной веры , алавитцы чи курдистановской веры ?
нехай убивают друг дружку.
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Сирия союзник параши, зато курды в Турции молятся на рашку. Или Башаре кранты, либо Эрдоган спекся. А ведь еще есть курды в Иране
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В Иракском Курдистане сосредоточено порядка 50 миллиардов баррелей нефти или 3% мировых запасов нефти.На данный момент добыча региона составляет порядка 600 тысяч баррелей в сутки.
Багдад намерен через три дня ввести запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном, если правительство региона не передаст под его контроль аэропорты, расположенные в автономии.
Ранее кабмин Ирака потребовал от властей курдской автономии передать под его контроль все пограничные пункты региона, в том числе аэропорты, а от иностранных государств - прекратить сотрудничество с Иракским Курдистаном в нефтяной сфере.
Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости.
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