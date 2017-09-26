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 У директора одесского лагеря "Виктория" в сейфе нашли 16 зарплатных карточек

саркисян

Во время обыска кабинета директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна было выявлено 16 зарплатных карт, оформленных в одном из одесских банков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Еспресо ТV со ссылкой на постановление, обнародованном на официальном сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Выписанные на имя разных людей банковские карточки перечисляются среди предметов, найденных в сейфе Саркисяна.

"У всех указанных банковских карт есть бумажные конверты с записями владельцев и указанными от руки четырехзначные числами вероятных пин-кодов", - говорится в судебном постановлении.

Также в этом документе указано, что именно Саркисян не сделал, когда еще летом проверка обнаружила в лагере неработающую противопожарную сигнализацию и другие нарушения.

Также читайте: Следствие изучает хронологию событий во время пожара в лагере "Виктория": назначены 6 экспертиз, - прокуратура

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.



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Все найдем!с Враг будет НАКАЗАН.
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Наличие банковских карт (само по себе) не является криминалом, его ответственность в совершенно другой плоскости и не нужно отвлекать от главной темы!
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Почему отвлекать? Это просто тема еще одного эпизода. Карточки скорее всего на "мертвых" душ. Людей оформленных в штате, н реально там не работающих. Вот Саркисян за них зарплату и получал.
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теперь эти карточки засунуть бы ему в одно место...шоб не жадничал...убийца...
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Кучмы, Тимошенки и Овощи довели Украину до ручки, но процесс очищения уже не остановить, Украина будет цивилизованной.
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Очищение огнём??на большее ума не хватило?Или в мутной воде........?
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Ага. Особливо Тимоха, яка украла всьо, панімашш.
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Тимсоха 20 лет обворовывает Украинцев, а ты наивный веришь в её непогрешимость?
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Именно, но некоторые считают, что Тимошенко святая
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При ній життя було кращим. Бізнес пішов вгору, селянам почала роздавати землю, збільшила коеф. за трудовий стаж до 1.35, всі зараз отримують грошову допомогу на дітей, забувши що саме Тимоха запровадила це (від чого збільшилась народжуваність), перепродала Криворіжсталь за реальну ціну, а не за копійки і т.п. А так наівний, да.
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Вот только она никакого отношения не имела к тому, что тогда было лучше.
Я вот скажу и все согласятся, что и при Януковоще было лучше. Давайте прохфессора вернем что ли?
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Ты из какой вылезло помойки, порохоботное ЧМО?
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БЛЯ.... НА ВСЕХ КАЦАПСКИХ ШОУ ОДНИ ХАЧИ ПОЛИВАЮТ УКРАИНУ ГРЯЗЬ... ПОНЯТНО ЧТО ЗА БАБКИ!
ВОТ И ЭТОТ ХАЧ ПОСЧИТАЛ ЧТО ЕГО БЛАГОПОЛУЧИЕ ДОРОЖЕ ДЕТСКИХ ЖИЗНЕЙ!
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Армяне там где коррупция,они приумножают гниль как дрозофилы и этим питаются
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угу, особенно Сергей Нигоян, чистьій армянин
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Замість персоналу працювали мертві душі. За яких адміністрація отримувала зарплату(
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Потому во время пожара и не было кому выводить детей!
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Еще бы, такую морду прокормить нужно, а еще и труханов, с президентом.
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И каким боком это к трагедии? Акты ввода в эксплуатацию пожарного водоема, пожарной сигнализации нашли? Ведомость обучения и инструктажей персонала лагеря ППБ покажите, вот тогда разговор будет. А пока это все пустой треп
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Ну ты блин следователь...Это косвенное доказательство, которое само по себе тянет на пару статей. Позже будет что поинтересней. Но следаки и прокуроры не с камерой же ходят на работу?! Дело неделю как расследуется. Дайте срок!
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Не следователь, но в теме. Организационные документы по охране труда. ПБ, И МК при подобных ЧП изымаются в первую очередь. Если нет, потом напишут что оригиналы утрачены на пожаре , а в ГСЧС сочинять левые копии
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Там даже эти здания деревянные на баланс не приняты..какой водоем..
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Читай.ДБН "Протипожежне водопостачання". Не буде зайвих питань
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проскочила инфа про сынишку этого ....макякяна весь в бабосах
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А чи не пора вже гнати всраною мітлою цих педросів та інших (не хочу неполіткоректно висловлюватись) до бісової матері на їх істаріческую родіну?
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це нєтолєрантно - отже в ГейРопу не приймуть...
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Я так розумію,що про гейропу ви все знаєте.З власного досвіду,напевне.
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А я думав навіщо нас переводили на банківські картки замість видачі зарплати на заводі. Тоді, розписуючись у відомості, ми могли побачити яка зарплата у начальства і хто взагалі є в списку. Були там і такі яких ніхто і не знав.
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Ти ба ,а ти за себе і "таво парня" ішачиш ,а воно раз і з тобою "поділилося" -по братськи!
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У начальства всегда отдельная ведомость, не смеши меня на ночь
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Дайте угадаю: карточка "нещастной жертвы" Натальи Янчик тоже среди найденных в сейфе?
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Карточка інженера з пожежної безпеки... точно Є!
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Теж мені новина. Он у тих прокурорів брюліків каратами, валюти тоннами в сейфах знайшли, - і нічо, зам"яли і вже забули.
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ні , він сама гидотний прошарок суспільства - бот, це як повія ,але шкоди з нього набагато більше
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Відпустіть виховательку! Ви ж нелюди, бо знущаєтесь з безневинної дитини!!
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Закрывать ночью детей в комнатах на ключ -- грубейшее нарушение пожарной безопасности, что возможно и повлекло за собой их гибель.
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Навіть так, то і з безпекою не тільки пожежною, там були проблеми!
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Майже в кожній державній організації є мертві душі,це люди які рахуються робочими там є їхні трудові книжки,але вони там не працюють,їх це влаштовує бо іде трудовий стаж,але зарплату отримує начальство. Наприклад працює три техпрацівниці,а рахуються чотири,або завгосп виконує всю роботу,але там є електрик,сантехнік які оформлені на пів ставки
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Сколько директоров зарабатывают на фиктивных работниках. Жаль, что этим начинают интересоваться только после пожара.
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намалював собі 16 працівників і отримував за них гроші
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ директора одесского лагеря "Виктория" в сейфе нашли 16 зарплатных карточек
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