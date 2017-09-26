 У директора одесского лагеря "Виктория" в сейфе нашли 16 зарплатных карточек

на официальном сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Выписанные на имя разных людей банковские карточки перечисляются среди предметов, найденных в сейфе Саркисяна.
"У всех указанных банковских карт есть бумажные конверты с записями владельцев и указанными от руки четырехзначные числами вероятных пин-кодов", - говорится в судебном постановлении.
Также в этом документе указано, что именно Саркисян не сделал, когда еще летом проверка обнаружила в лагере неработающую противопожарную сигнализацию и другие нарушения.
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Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Я вот скажу и все согласятся, что и при Януковоще было лучше. Давайте прохфессора вернем что ли?
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ВОТ И ЭТОТ ХАЧ ПОСЧИТАЛ ЧТО ЕГО БЛАГОПОЛУЧИЕ ДОРОЖЕ ДЕТСКИХ ЖИЗНЕЙ!
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