 НАТО начало авиационные учения в Балтии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в Министерстве обороны Эстонии рассказали, что одна из целей учений - отработка взаимодействия при охране воздушного пространства стран Балтии.
Маневры продлятся два дня. В них принимают участие военные и техника из Эстонии, Литвы, Польши, США, Бельгии и Германии, самолеты из управления НАТО и Королевских военно-воздушных сил Великобритании.
Авиаучения НАТО в Балтии проводятся с 2008 года. Название Ramstein Alloy присвоено им в 2016 году.
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А ось що продали наші шукачі скарбів! Оце таак!!!
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https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/videos/1554576034603837/
...
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Вован как всегда переиграл всех...
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https://www.youtube.com/watch?v=DDw-bDAP65g
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