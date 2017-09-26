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 НАТО начало авиационные учения в Балтии

учения

В Балтийском регионе начались учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy 6.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в Министерстве обороны Эстонии рассказали, что одна из целей учений - отработка взаимодействия при охране воздушного пространства стран Балтии.

Маневры продлятся два дня. В них принимают участие военные и техника из Эстонии, Литвы, Польши, США, Бельгии и Германии, самолеты из управления НАТО и Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений "Драгон - 2017" проводит командно-штабную тренировку. ФОТОрепортаж

Авиаучения НАТО в Балтии проводятся с 2008 года. Название Ramstein Alloy присвоено им в 2016 году.
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Це точно, але може тим часом НАТО чимось гахнуть з випадково залетівшого на територію роїсі літака...))!!!
А ось що продали наші шукачі скарбів! Оце таак!!!
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...Завтра в мене порохо-суд с паном президентом.Там і відсвяткуємо при нагоді ваш новонароджений культ, - БоровикСьогодні я хотів би приєднатися до родини пана Порошенка, до його однойменного фонда, до його однойменної партії, улюбленої однойменної choco-фабрики, до всіх (однойменних) порохоботів - і привітати пана Порошенко с днем його порохо-народження.Завтра в мене порохо-суд с паном президентом. Там і відсвяткуємо при нагоді ваш новонароджений культ.Я хотів би подякувати за то, зо ви зробили свій день народження таким яскравим і смішним. В мене до вас тількі два святкових побажання. Я від серця вам бажаю, щоб ви були останнім совдепівським президентом в Україні. І, друге - Холєра, якщо ви такий цілий чудовий, поверни мені моє громадянство, і більш з цим ніколи не бався!
https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/videos/1554576034603837/

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Ты веришь, что кто то способен изнасиловать такое?
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ЭТО изнасиловать НЕВОЗМОЖНО!!! Лучше сразу под БелАЗ!
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"...эти четыре, с...ка, говна трахнули ОБЩУЮ повариху!"(с) :D
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НАТО начало авиационные учения в Балтии

Вован как всегда переиграл всех...
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Что то в последние дни кацапских животных начали регулярно зажмуривать в Сирии, к чему бы это?
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Нужно было, что бы они максимально туда залезли м поверили в свою непобедимость. А сейчас уже время пришло и кацапов будут жмурить жестко
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Т.к. наземной операции ВС РФ в Сирии нет, то эти два товарища выпали из бомболюка
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Главкома ВВС РАБссии Виктора Бондарева плешивый Педоил выгнал на Дембель.Бедные лётчики РАБссии.
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Тысяч 100 самолетов в США и НАТО! Да эту рашу, без бомб засрать можно.
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Путлер идёт на зачистку рядов из своего Гарема.Увольнять будет всех подряд...,ставлю доллар против миллиона
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ОООПА у козломордых опять два жмура в Сирии ...Самое время пиво выпить
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Министерство обороны России и Госдепартамент США в понедельник вечером обменялись заявлениями, которые косвенно могут быть связаны с гибелью в Сирии российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Дата смерти Асапова официально не называется, по неофициальным данным источников издания, радиостанции "Говорит Москва" и инстаграм-аккаунта ГИБДД России, это случилось в субботу, 23 сентября. Независимые эксперты из группы расследователей Conflict Intelligence Team допускают, что Асапов был убит неделей ранее, 16 сентября, вместе с двумя другими российскими военными, попав в засаду.https://charter97.org/ru/news/2017/9/26/264102/
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А еще на расси делают тушенку из рассиян,двоих путинцев поймали после опережающего от голода импортозамещения
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обязательно пригласить турков.у них уже есть колоссальный опыт, как вата горит в воздушном пространстве НАТО начало авиационные учения в Балтии - Цензор.НЕТ 2419
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