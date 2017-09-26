 Макрон предлагает создать единую армию и пограничную полицию ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, он предложил к 2020 году создать единую армию ЕС, принять общий оборонный бюджет и военную доктрину.
Касаясь миграционных проблем, французский лидер подчеркнул необходимость появления единого европейского агентства по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема. Также Макрон предложил начать поэтапное формирование пограничной полиции ЕС.
Говоря об экономике, президент Франции заявил, что не видит иного пути усиления финансовой системы Европы, кроме укрепления единой валюты - евро. Он предложил ввести единую систему корпоративных налогов, а также определить минимум заработной платы для каждой страны.
"Единственный путь, который гарантирует наше будущее, - это воссоздание независимой, единой и демократической Европы", - заключил Макрон.
45 3
Марина Порошенко встретилась с Брижит Макрон, - Президент. ФОТО(106)
"Мировая арена на самом деле не такая уж и крутая", - Макрон(20)
Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук(154)
Франция и Германия продолжат прилагать усилия для реализации минских договоренностей, - Макрон(42)
Досягнення миру на Донбасі. Процес пішов(0)
Наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня, - Меркель и Макрон выступили с совместным заявлением(81)
Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Украине(76)
Ответить
Ответить
Ответить