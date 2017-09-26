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 Макрон предлагает создать единую армию и пограничную полицию ЕС

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с программой реформирования Евросоюза после выхода из него Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, он предложил к 2020 году создать единую армию ЕС, принять общий оборонный бюджет и военную доктрину.

Касаясь миграционных проблем, французский лидер подчеркнул необходимость появления единого европейского агентства по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема. Также Макрон предложил начать поэтапное формирование пограничной полиции ЕС.

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Говоря об экономике, президент Франции заявил, что не видит иного пути усиления финансовой системы Европы, кроме укрепления единой валюты - евро. Он предложил ввести единую систему корпоративных налогов, а также определить минимум заработной платы для каждой страны.

"Единственный путь, который гарантирует наше будущее, - это воссоздание независимой, единой и демократической Европы", - заключил Макрон.
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