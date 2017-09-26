 Киевсовет согласовал выделение 400 млн грн на достройку Подольского моста

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе горсовета.
В частности, депутаты согласовали выделение 400 млн грн на строительство Подольского мостового перехода через Днепр. 14 млн грн было выделено на реконструкцию сети скоростного рельсового транспорта и 5 млн грн на реконструкцию троллейбусной линии от Троещины до Севастопольской площади.
"В рамках корректировки мы выделили более полутора миллиардов гривен на социальную защиту киевлян. Средства направят на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию малых групповых домов, строительство и приобретение жилья для детских домов семейного типа, социального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Одну из наибольших сумм также выделили на развитие транспорта в столице. Это 1,86 млрд грн. За эти средства планируем закупить новые современные трамваи, закупить камеры видеонаблюдения по программе "Электронная столица". Также предусмотренное финансирование введения электронного билета", - отметил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.
Дополнительно на сферы образования и здравоохранения депутаты направили 176 млн грн и 114 млн грн соответственно.
Также изменения в программу соцэкономразвития предусматривают дополнительно 6,5 млн грн на ремонт спортзалов в образовательных учебных заведениях. Также предусмотрены средства на ремонт кинотеатров "Краков", "Старт" и "Лейпциг".
В Киевгорсовете отмечают, что выделение дополнительных средств стало возможным благодаря увеличению доходной части городского бюджета почти на 4 млрд грн - в основном за счет субвенции из госбюджета и увеличения доходов города.
Как сообщалось, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено, и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакада с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.
Подольско-Воскресенский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена.
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