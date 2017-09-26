 Волкер о минских переговорах: "Я не думаю, что нужен другой формат"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".
"Я не думаю, что нужен другой формат. Считаю, это полезно, что ведущая роль принадлежит Франции и Германии: это важно в долгосрочной перспективе. Украина нуждается в европейской поддержке, и очень важно, чтобы Франция и Германия были привлечены к этому", - сказал он.
"Мы уже имеем Минские договоренности, и их не надо просто выбрасывать. В них закреплено, что конечной целью является восстановление территории Украины, и Россия с этим согласилась. Это очень важно. Это также основа, на которой держатся санкции, и когда мы говорим о санкциях ЕС или США, они связаны с реализацией Минских договоренностей, и это очень полезно. Проблема с Минскими договоренностями в том, что их выполнение превратилось в движение по кругу, которое ни к чему не ведет", - добавил чиновник.
Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
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А так можно продолжать драть кацапов без остановки за невыполнение.
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