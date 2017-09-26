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 Российские наемники обнародовали очередную ложь об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ, - штаб АТО

сцкк

Террористы обнародовали "фейковую" "информацию" о том, что ВСУ совершили обстрел Докучаевска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: " В "СМИ" ОРДО появилась очередная фейковая информация о том, что вечером 25 сентября текущего года Вооруженные Силы Украины обстреляли населенный пункт Докучаевск на Донецком направлении.

Якобы, там в результате обстрела из минометов 120 мм калибра и вооружения БМП, был поврежден наблюдательный пункт российских офицеров Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), который находится в здании гостиницы "Мечта" по улице Независимости, 16.

Также якобы под огонь подразделений сил АТО попало и место вероятного размещения передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в указанном населенном пункте.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие обвинения безосновательны, ведь на этом направлении наблюдательные посты украинской стороны СЦКК никаких обстрелов не зафиксировали.

Такие заявления и действия ОРДО очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".

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- Ну и язык у вас хохлов - глупый и непонятный. Вот к примеру возьмем ваше хохлятское НЕЗАБАРОМ. Это где: возле бара или перед баром?
- Та й у вас москалів не краще. Оце ваше москальське СРАВНИ. То це як: ср*в чи ні?
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Такие заявления, на самом деле свидетельствуют о намеренных обстрелах россиянами своих войск, с целью провокаций и фальсификаций .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обнародовали очередную ложь об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ, - штаб АТО
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