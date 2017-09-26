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Все про:Пентагон (456) посольство РФ (316) боевые действия (1205)

 Посольство РФ в США обеспокоено методичкой Пентагона по возможным боестолкновениям с Россией

пентагон

Появление в СМИ пособия Пентагона по ведению военных действий с РФ "крайне тревожно" и вызывает беспокойство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.

"Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего пользования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими вооруженными силами. Такое можно представить лишь в страшном бреду! Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", - сказал он.

"Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", - подчеркнул пресс-секретарь российской дипмиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международному сообществу следует продолжать дипломатическое давление на РФ, - глава Пентагона Мэттис

Напомним, ранее издание The National Interest сообщило, что Пентагон выпустил пособие по "новым российским методам ведения боевых действий", включая так называемые "гибридные операции". В нем американским военнослужащим рекомендуется ознакомиться с тактическими приемами, алгоритмами действий и боевыми средствами, применяемыми Вооруженными силами РФ на территории Украины.
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Методичка???
Там цілий планіще по знищенню росії.
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Та пофиг. Им что до,что после жить в гуано. Даже разницы не заметят. Главное,чтобы были везде их идиётские гейоргиевские ленточки.
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...кацапье теперь не только ссаться, но и сраться начнет... почти по классике...
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кацапы сами развели костер у себя под сракой а теперь боятся яйца обсмалить...
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я вот сегодня только из рашки."Уваж.пасс-ры,ради вашей безопасности в салоне ведётся видеонаблюдение". И такая хрень в каждой маршрутке. Бояться,гадёныши. И не зря,знают за что.
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пока янки созреют в кацапов стрелять, то чечены с дагами кацев уже всех перережут..
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"страшный сон..." - Кто бы мог подумать, а еще пару лет назад лысый с раша тв причмокивая рассказывал ватанам про "ядерный пепел"...
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Сегодня исполнилось 85 лет писателю и правозащитнику автору рюсскага Зольдата Чонкина и Москва 2042, Владимиру Войновичу.Долгие Лета
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А то что в Подмосковье построили копию здания пеаламента Германии - Бундестаг и проводят учения штурма у МИДа беспокойство не вызывает? То что Жырик на всех телеканалах войной угрожает тоже не беспокоит?
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А че енто вы вдруг заочковали???Верещали -Ядерный пепел, Ядрьонный пепел до прррипадков!!
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***пардон, если задолбал... ***


- Представляешь, мой сын устроился в Москве на замечательную работу!
- Куда?
- В крематорий!
- А что ж тут замечательного?
- Ну, да! Мало того что москалей сжигает так ему за это еще и платят!
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Просто они уже реально понимают, что помимо санкций, расею желательно еще и по рылу настучать!!! Потому и готовятся к такому развитию событий!
А как вообще с гопниками общаться, как не через звиздюлины
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гадя? смахивает на нее. нормально так духовку у подруги то разнесло на депутатских харчах
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эта методичка о гибридной войне рф должна начинаться так: в губы целуют, а член возле жопы держат. поэтому верить в ихнюю обеспокоенность нельзя ни в коем случае.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосольство РФ в США обеспокоено методичкой Пентагона по возможным боестолкновениям с Россией
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