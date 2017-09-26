 Посольство РФ в США обеспокоено методичкой Пентагона по возможным боестолкновениям с Россией

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.
"Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего пользования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими вооруженными силами. Такое можно представить лишь в страшном бреду! Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", - сказал он.
"Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", - подчеркнул пресс-секретарь российской дипмиссии.
Напомним, ранее издание The National Interest сообщило, что Пентагон выпустил пособие по "новым российским методам ведения боевых действий", включая так называемые "гибридные операции". В нем американским военнослужащим рекомендуется ознакомиться с тактическими приемами, алгоритмами действий и боевыми средствами, применяемыми Вооруженными силами РФ на территории Украины.
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Там цілий планіще по знищенню росії.
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- Представляешь, мой сын устроился в Москве на замечательную работу!
- Куда?
- В крематорий!
- А что ж тут замечательного?
- Ну, да! Мало того что москалей сжигает так ему за это еще и платят!
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А как вообще с гопниками общаться, как не через звиздюлины
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а вот узнайте..а вот и не узнаете...)
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