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Все про:Казахстан (384) ракеты (615) Россия (72425) Минобороны РФ (454)

 Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты по условной цели в Казахстане

тополь

Ракетные войска стратегического назначения РФ произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" по условной цели в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Боевым расчетом РВСН с государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан)", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нарушила обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, - Тиллерсон



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Пррронесло...до сих пор у них всех жопы болят...
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То просто очередная рукожопость (навроде пуска ракетки на день ЧФ,упавшей хз где)

. Ждём-с.
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На памятнике Михаилу Калашникову размещена схема немецкого автомата STG-44 "Штурмгевер"

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты по условной цели в Казахстане - Цензор.НЕТ 8196
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погулить всем надо-это уже всем доступная история,.амэн...
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Та то уже неактуально,счесали болгаркой. Я вот например люблю лютое глумление из Ватникан ТВ читать, одни заголовки чего стоят

#дайджест #русский_мир #новости

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https://news.vse42.ru/feed/show/id/27465574

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На Южном Урале поймали серийного педофила, который оприходовал детей возрастом от 8 до 14 лет
https://www.polit74.ru/incident/detail.php?ID=61184

В поселке #Буланаш Свердловской области покончил с собой рабочий машиностроительного завода. Он написал, что ему нечем кормить семью из-за невыплаты зарплаты
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В г.#Анапа живодёр насмерть заколол троих лошадей шампуром и ещё четверых ранил
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Убившему надгробным крестом собутыльника предпринимателю снизили срок
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В Ростове бригада «скорой помощи» уронила пациента с носилок лицом в асфальт
https://goo.gl/XUngNd

Жительница Хабаровска умерла в страшных мучениях из-за забытой врачами во время операции в животе салфетки размером 57 на 38 сантиметров
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Под Ростовом нашли свалку вскрытых посылок «Почты России»
https://goo.gl/Kadruj

В #Прикамье неизвестные разбили памятник воинам-интернационалистам
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лепотааа, особенно новая невеста в платье покоиницы, о том что убить из за водки (напиток богатых) само собой пологаетса кирдык, ну за боярешник можно поколечить, но за водку - естественно.
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Та делов то, они назовут его русский-штурмгевер и прокатит, как и ранее:
русский самовар
русская матрешка
русская гармонь
русский рок
русский реп.
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Рузьгие "братья" - они такие... Ссученые сцуки...
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Пристрілюються по казахам про всяк випадок.
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таак.. одну ракету пульнули. осталось еще две на вооружении..
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казахи же им тоже братья, как же их баллистической не угостить?
да, пока учебной - но лиха беда начало...
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ШАМ. Сирийские муджахиды вместе с русскими кафирами ликвидировали кадыровского муртада по фамилии Тербулатов

Несмотря на попытки Москвы замалчивать свои потери в Сирии, выяснилось, что на севере Хамы вместе с асадитами были уничтожены русский кафир Юрий Хабаров и кадыровский муртад Магомед Тербулатов.
Возможно, что потерь среди кадыровцев больше, пока же просочились данные только одного. Как известно на примере войны на Донбассе, муртады в Чечне под страхом расправы запрещают родным и близким сообщать об уничтоженных кадыровцах.
Напомним, что по данным сирийских медиа-активистов в ходе недавнего наступления на севере Хама подразделения Хайят Тахрир Шам уничтожили и ранили более 100 русских кафиров и асадитов.
В Москве до сих пор не дают никакой внятной информации о потерях. Самой скандальной стала история с ликвидацией генерала Асапова, а вместе с ним еще целой группы высокопоставленных русских кафиров, которые руководители наступление войск режима Асада в Дейр-Зор.
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Казахи немножко обосрались. А Московия не хочет по целям на своей территории проводить пуски ракет?
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КапустинЯр -почти казахи.Тополь просто не долетит до Камчатки.
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А что в Сибири мало "условных целей" что в Казахстан лезут?
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Шо, казахам металлобрухт срачно потрібен був?
А че не по чучхенцам-братанам по моску??
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А далі не летить, середня дальність, а не межконтиненталь, гасу невистачає.
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А что по этому поводу скажет товарищ Назарбаев?
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Меня. У меня родственники в Казахстане, причем этнические украинцы не хуже чем в Канаде и не чета обитателям ОРДЛО
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Сегодня Мировая общественность отмечает исторический день - день рождения петрика и ЦН как то проигнорировал это выдающееся события года или я что-то прозевал. Ну и я узнал что живу я в самой что ни на есть счастливой стране :Фонд Порошенка - Привітання для Петра Порошенка від родини. Із...
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Кацап смотрит по телевизору
(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
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Из российских СМИ. Финанс.ru
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У банков России закончилась валюта для поддержки рубля.

Слабость рубля вопреки рывку нефти связана с исчерпанием у российских банков запасов валюты, приток которой поддерживал курс в последние два года, следует из данных, которые приводит в обзоре Райффазйенбанк.
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Я так понимаю, что сначала стрельнули, а потом, по результату, назвали цель.
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Заданная точность - а ХЗ его знает, где упала
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*** анекдот с бородой, пардон***

Поймал украинец золотую pыбку, взялась она выполнить 3 его желания.
- Hехай усе Татаpо-Монгольске іго їде у Швецію. Hо лиха не pобить ! А тоді назад.
Снялась вся оpда и потопала в Швецию…
Почти никого там не поpубив, веpнулась обpатно.
(два следующих желания были аналогичными )
Hе удеpжалась любопытная pыбка, спpосила
- Hу что тебе Швеция то плохого сделала ?
- Тю! А нашо мені Швэція ? Зато по москалям - 6 pаз... туди-сюди, туди-сюди !…
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Все что осталось Президенту Назарбаеву от дележа ЯО в 1992 году .
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"Но конфликт уже сейчас имеет максимальную интенсивность. Российские части ведут бои с порядками курдско-арабской оппозиции, в рядах которой американский спецназ. Следующий этап: сошедшие с ума российские генералы выдают снимки захваченных трофейных американских бронемашин за помощь халифатцам. Морально создают казус белли, но ведь России не нападет на Соединенные Штаты под предлогом того, что борется с союзниками исламских экстремистов. Поэтому это все - сотрясание воздуха. И следующая стадия интенсификации конфликта - это прямое российско-американское столкновение. Или столкновение асадовско-шиитских частей с вкраплением российских наемников с американским спецназом и бомбовый удар американской авиации по этим позициям. Это уже максимальная грань эскалации. Я думаю, что даже у абсолютно сошедших с ума обитателей Арбата и Фрунзенской набережной на это решимости не хватит."
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ЦЕЛЬ площадью более 80 тыс. квадратный километров, очень трудно промахнутся с расстояния 1000-1500 км!
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Сари Шаган був колись полігон для випробування протиракет комплексу А-35, які могли перехопити ціль у космосі. Зараз таких ракет у Раші вже нема, А-135 (не більш 100 штук) тільки на невеликій дальністі, так званий близький перехват.
Тобто можна лупити по Сари Шагану, все що там було збудовано вже не потрібно.
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Радио Свобода сейчас ведёт прямую трансляцию с Юбилейного вечера Владимира Войновича.85 лет сегодня Партриарху "солдата Чонкина."Ютуб
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты по условной цели в Казахстане
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