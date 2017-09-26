 Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты по условной цели в Казахстане

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Боевым расчетом РВСН с государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан)", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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#дайджест #русский_мир #новости
В Туле женщину выкопали из могилы и украли ее свадебное платье https://goo.gl/ER9xMP
Житель Тамбовской области убил сожительницу за то, что она выпила всю водку https://goo.gl/N2VtQX
Пьяный омич в День трезвости заколол приятеля ножом
https://www.om1.ru/news/incident/120811/
В Дзержинске 24-летняя женщина задушила сына, чтобы тот не мешал супругам выпивать
https://goo.gl/fkgECd
Во Владивостоке мужчина нанёс соседке более 100 ножевых ранений
https://goo.gl/b9oydv
Житель Воронежской области убил и забетонировал в сарае своего брата
https://goo.gl/4j4rPG
В Липецке великовозрастный сын заколол родную мать за то, что та упрекала его в лени и пьянстве
http://letnews.ru/v-lipecke-38-letnij-muzhchina-zakol..
В Калининграде 22-летний сын убил собственную мать битой, чтобы доказать преданность девушке
https://goo.gl/Sja4nM
Нижегородские подростки кирпичом забили своего знакомого в лесу
https://goo.gl/jVWUz3
Убийца ушел в запой и две недели безвылазно бухал в квартире с двумя трупами
http://www.province.ru/news/ubijtsa-ushel-v-zapoj-i-d..
В Краснодарском крае экс-полицейский смертельно ранил бывшую супругу и застрелился
https://goo.gl/JtnXR4
Молодая жительница Омской области зарезала пожилого сожителя за то, что тот не смог затопить печь
https://www.om1.ru/news/incident/121384/
Житель Забайкалья зарубил и сжёг на свалке свою сожительницу
https://goo.gl/DYjaPb
Заключенному "Черного дельфина" добавили срок за то, что он заживо сварил в кипятке сборщиков металлолома
http://www.newsru.com/crime/21sep2017/boilmrd2frmetza..
Мать заказала 15-летнему сыну убийство соседа по коммуналке. В напарники подросток взял друга из интерната для умственно отсталых детей.Тело жертвы нашел прохожий
https://goo.gl/JsF4cx
В г.#Иркутск #тп заказала убийство родителей, потому что они урезали её карманные расходы
https://goo.gl/x7zcFy
Житель г.#Волжский, для того, чтобы отучить мать от пьянки, облил её спиртом и поджёг
http://belrynok.com/2017/09/v-volzhskom-sin-oblil-spi..
В Ульяновске синяк облил бензином и заживо сжёг своего 64-летнего отца-инвалида вместе с домом
https://goo.gl/4SCE73
Женщина с ребенком выбросилась с 23 этажа, запутавшись в отношениях с мужьями
https://goo.gl/t2RfgM
В Краснодаре мужик сделал #селфи на фоне расчлененной женщины, а потом просрал телефон и спалился
https://goo.gl/6v5Fu9
Насильник с саблей, притворявшийся инвалидом заманивал своих жертв в квартиру с помощью беременной подруги
http://www.prvince.ru/ob-etom-govoryat/nasilnik-zama..
В Челябинске #педофил надругался над 10-летней девочкой
http://www.vladtime.ru/kriminalnie_novosti/605095
Шестиклассник изнасиловал первоклассника в Красноярске
https://news.vse42.ru/feed/show/id/27465574
В Москве папка 8 лет насиловал собственную дочь начиная с её 7-летнего возраста
http://www.vladtime.ru/kriminalnie_novosti/605077
В #Подмосковье 53-летний насильник с сообщницей заманили 9-летнюю школьницу к себе в номер, где и изнасиловали, снимая весь процесс на телефон
https://apral.ru/2017/09/16/v-naro-fominske-zaderzhan..
В Красноярске серийный педофил выбирал по бедной одежде и насиловал «золушек»
https://goo.gl/EBF9FJ
На Южном Урале поймали серийного педофила, который оприходовал детей возрастом от 8 до 14 лет
https://www.polit74.ru/incident/detail.php?ID=61184
В поселке #Буланаш Свердловской области покончил с собой рабочий машиностроительного завода. Он написал, что ему нечем кормить семью из-за невыплаты зарплаты
https://takiedela.ru/news/2017/09/09/bulanash/
В г.#Анапа живодёр насмерть заколол троих лошадей шампуром и ещё четверых ранил
https://www.kuban.kp.ru/online/news/2874679/
Убившему надгробным крестом собутыльника предпринимателю снизили срок
https://lenta.ru/news/2017/09/07/vesomo/
В Ростове бригада «скорой помощи» уронила пациента с носилок лицом в асфальт
https://goo.gl/XUngNd
Жительница Хабаровска умерла в страшных мучениях из-за забытой врачами во время операции в животе салфетки размером 57 на 38 сантиметров
http://www.province.ru/news/zhenshchina-umerla-v-stra..
Под Ростовом нашли свалку вскрытых посылок «Почты России»
https://goo.gl/Kadruj
В #Прикамье неизвестные разбили памятник воинам-интернационалистам
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русский самовар
русская матрешка
русская гармонь
русский рок
русский реп.
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да, пока учебной - но лиха беда начало...
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Несмотря на попытки Москвы замалчивать свои потери в Сирии, выяснилось, что на севере Хамы вместе с асадитами были уничтожены русский кафир Юрий Хабаров и кадыровский муртад Магомед Тербулатов.
Возможно, что потерь среди кадыровцев больше, пока же просочились данные только одного. Как известно на примере войны на Донбассе, муртады в Чечне под страхом расправы запрещают родным и близким сообщать об уничтоженных кадыровцах.
Напомним, что по данным сирийских медиа-активистов в ходе недавнего наступления на севере Хама подразделения Хайят Тахрир Шам уничтожили и ранили более 100 русских кафиров и асадитов.
В Москве до сих пор не дают никакой внятной информации о потерях. Самой скандальной стала история с ликвидацией генерала Асапова, а вместе с ним еще целой группы высокопоставленных русских кафиров, которые руководители наступление войск режима Асада в Дейр-Зор.
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А че не по чучхенцам-братанам по моску??
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«Назарбаев - биздин елбасы»
(«наш лидер»)
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(Кшиштоф Ясевич - профессор истории, политолог, экономист, научный сотрудник Института политических исследований Польской академии наук.)
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(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
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У банков России закончилась валюта для поддержки рубля.
Слабость рубля вопреки рывку нефти связана с исчерпанием у российских банков запасов валюты, приток которой поддерживал курс в последние два года, следует из данных, которые приводит в обзоре Райффазйенбанк.
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Поймал украинец золотую pыбку, взялась она выполнить 3 его желания.
- Hехай усе Татаpо-Монгольске іго їде у Швецію. Hо лиха не pобить ! А тоді назад.
Снялась вся оpда и потопала в Швецию…
Почти никого там не поpубив, веpнулась обpатно.
(два следующих желания были аналогичными )
Hе удеpжалась любопытная pыбка, спpосила
- Hу что тебе Швеция то плохого сделала ?
- Тю! А нашо мені Швэція ? Зато по москалям - 6 pаз... туди-сюди, туди-сюди !…
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Тобто можна лупити по Сари Шагану, все що там було збудовано вже не потрібно.
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