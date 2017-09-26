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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (489) Россия (72425) Донбасс (16192) Волкер Курт (90)

 Волкер о предложениях России по миротворцам на Донбассе: "Это на самом деле еще больше разделит страну"

волкер

Предложения российских властей касательно миротворческой миссии на Донбассе не приведут к восстановлению территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"То, что предложила Россия в ООН, является очень узкой концепцией и касается только присутствия на линии прекращения огня. Это на самом деле еще больше разделит страну. Это неприемлемо для любого. Так территорию не восстановить", - сказал он.

"С другой стороны, если мы сможем установить миротворческие силы и расширить эту концепцию, чтобы охватить всю спорную территорию, предусмотреть сдерживание тяжелого оружия и установить контроль за украинской-российской границей со стороны Украины, то это станет многообещающей инициативой. Оба правительства сейчас рассматривают возможность расширить концепцию, чтобы превратить ее в такую, которая будет действительно значимой и полезной", - добавил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России эффективнее, чем миротворцы на Донбассе, - Геращенко

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Теж мені миротворець...
Її може припинити путлєр.Дуже швидко.Нехай прибере своїх орків.
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Sergiy Sternenko додав 2 нові світлини.
45 хв. ·
Впродовж декількох днів небайдужі громадяни допомагали зібрати інформацію щодо тітушок, що 20.09 знаходились в одеській міській раді. Станом на даний момент вдалось встановити особи 16 з них:
1. Анатолій Кравчик
2. Анатолій Крусір
3. Андрій Венгер
4. Богдан Беленко
5. Віктор Чічільницький
6. Віталій Міхов
7. Володимир Власов
8. Володимир Гайтанжий
9. Денис Венгер
10. Дмитро Клименко
11. Заза Ісаєнко
12. Зорік Джаноян
13. Ігор Воробйов
14. Михайло Караченцев
15. Олександр Гордієнко
16. Роман Демидюк
Окремий файл по кожному з них з фотографіями, місцями проживання, акаунтами в соцмережах та телефонами є за цим посиланням: https://goo.gl/BJVP7bСеред тих, хто за гроші згодився порушувати права громадян, виявлено компаньйона депутата міськради Вишнякова, декілька представників охоронної структури «Гепард», начальника охорони мережі супермаркетів Ідеал та Точка, групу друзів-тітушок з с. Великодолинське, один з котрих - фанат путіна.
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Якщо у вас є будь-яка інформація щодо них, імена, телефони, зв'язки, місця проживання чи роботи - пишіть в приват.
Анонімність гарантується.
Тітушки повинні стати відомими для широкого загалу Волкер о предложениях России по миротворцам на Донбассе: "Это на самом деле еще больше разделит страну" - Цензор.НЕТ 7642 Пост доводиться публікувати із цього, запасного акаунту, оскільки з основного - Сергій Стерненко фейсбук позначає публікацію як спам та відмовляється публікувати.
Подяка всім, хто допомогає!


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вот матиоса..на переговорі первого к сепарам и отправить с билетом в один конец...
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и о чем матиос предлагает договориться? о зеленом коридоре до украино-росийской границы?
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Украинцы с украинцами не воюют. А те, кто радовался приходу в Украину армии путина - не могут называть себя украинцами... Так же как не может быть военным прокурором Украины человек считающий, что в Украине идет гражданская война.
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вонючую РАБссию чечены поделят с якутами и чуток с дагестанами
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Нічого дивного.Їхня мета- знищити нашу державу.
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Лінія зіткнення це кордон між Україною та росією.Кацапам боляче від самої думки про присутність миротворців саме в тому місці.
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А від пива на Красній площі по десять гривень за пляшку?
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мозги включить? Миротворцы на украино-российской границе, смерти прекратятся.
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упаси Господь! Там же будут внимательные и зоркие сотрудники ОБСЕ. Не допустят нарушения конституции и уголовно-процессуального кодекса Украины.
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Кому він це розказує??
Навіть п'яненькому їжачку в тумані все зрозуміло.
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Як завжди- хУЙЛУ. Бо в тій реальності той мультик не дивилися.
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Плешивый Педофил уже весь мир победил однажды в 1923 году.Второй принялся соединить несоединимое
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Це Велика Брудна Політика! Дієва річ- хоч і гірка, як і будь-які дієві ліки.
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Заведомо нежизнеспособный бобик "минска-2" сдох еще в новогоднюю ночь, а Банковая и "порохоботы" умудрились таскать дохлое тело "мирного плана" еще 9 месяцев, что вообще-то претендует на премию Дарвина за ярко выраженный идиотизм.
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Этим "дохлым бобиком" Россию гоняют санкциями
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Миротворцев на ГосГраницу 2013 года,и РАБссия в жопе с рюсским миром Дугина Проханова и прочих Жиринжопских ХМЫРЕЙ кремля
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Эта водичка, о миротворцах- не зря налита в ступу. Тут есть что толочь. И её будут толочь, с энтузиазмом. Где-то с годик. Потом- найдется что-то ещё, на наши уши.
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Уолкер медленно, но уверенно и системно прижимает расею!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер о предложениях России по миротворцам на Донбассе: "Это на самом деле еще больше разделит страну"
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