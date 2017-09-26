 Волкер о предложениях России по миротворцам на Донбассе: "Это на самом деле еще больше разделит страну"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".
"То, что предложила Россия в ООН, является очень узкой концепцией и касается только присутствия на линии прекращения огня. Это на самом деле еще больше разделит страну. Это неприемлемо для любого. Так территорию не восстановить", - сказал он.
"С другой стороны, если мы сможем установить миротворческие силы и расширить эту концепцию, чтобы охватить всю спорную территорию, предусмотреть сдерживание тяжелого оружия и установить контроль за украинской-российской границей со стороны Украины, то это станет многообещающей инициативой. Оба правительства сейчас рассматривают возможность расширить концепцию, чтобы превратить ее в такую, которая будет действительно значимой и полезной", - добавил Волкер.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Її може припинити путлєр.Дуже швидко.Нехай прибере своїх орків.
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Впродовж декількох днів небайдужі громадяни допомагали зібрати інформацію щодо тітушок, що 20.09 знаходились в одеській міській раді. Станом на даний момент вдалось встановити особи 16 з них:
1. Анатолій Кравчик
2. Анатолій Крусір
3. Андрій Венгер
4. Богдан Беленко
5. Віктор Чічільницький
6. Віталій Міхов
7. Володимир Власов
8. Володимир Гайтанжий
9. Денис Венгер
10. Дмитро Клименко
11. Заза Ісаєнко
12. Зорік Джаноян
13. Ігор Воробйов
14. Михайло Караченцев
15. Олександр Гордієнко
16. Роман Демидюк
Окремий файл по кожному з них з фотографіями, місцями проживання, акаунтами в соцмережах та телефонами є за цим посиланням: https://goo.gl/BJVP7bСеред тих, хто за гроші згодився порушувати права громадян, виявлено компаньйона депутата міськради Вишнякова, декілька представників охоронної структури «Гепард», начальника охорони мережі супермаркетів Ідеал та Точка, групу друзів-тітушок з с. Великодолинське, один з котрих - фанат путіна.
Альбом з фотографіями всіх «героїв» можна подивитись за тим же посиланням, де вже є встановлені особи.
Якщо у вас є будь-яка інформація щодо них, імена, телефони, зв'язки, місця проживання чи роботи - пишіть в приват.
Анонімність гарантується.
Тітушки повинні стати відомими для широкого загалу Пост доводиться публікувати із цього, запасного акаунту, оскільки з основного - Сергій Стерненко фейсбук позначає публікацію як спам та відмовляється публікувати.
Подяка всім, хто допомогає!
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анекдот с 1917 года
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Навіть п'яненькому їжачку в тумані все зрозуміло.
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