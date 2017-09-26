 Украине нужно обратиться в Совет Европы по поводу закона об образовании, - Могерини

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе главы европейской дипломатии Федерики Могерини, сообщает "Радио Свобода".
"Мы приветствуем заявления о намерении украинской власти просить экспертного заключения Совета Европы и призываем сделать это как можно быстрее. Этот вывод следует должным образом учесть", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, в заявлении говорится, что во время контактов Евросоюза с украинской властью в ЕС подчеркивали, что законодательство должно соответствовать международным обязательствам, взятым Украиной, в частности, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.
"Как отмечалось в предыдущих выводах Венецианской комиссии, роль украинского языка как государственного языка и необходимость защиты меньшинств и региональных языков должны быть тщательно сбалансированы", - подчеркнули в пресс-службе Могерини.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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Пусти до себе сто мільйонів мігрантів!
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все еще не осознали и не поняли мы в Европе уже.... и всякие там интуитивные движения не без консультаций будут чреваты последствиями. Нас во многих случаях пока прощают и относятся с пониманием.
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Зачем было подписывать документы, если потом нарушать?
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От хто сказав- той нехай це й доведе!!!
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Если даже нарушили украина имеет право на пириходный пириуд пока все не нармализуеться.
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если не хочеш в европу то сиди дома и принимаи единолично любые законы как сев. корея и будет тебе внутрение дела
Румыния первая ратифицировала договор Украины и ЕС, и в Румынии есть закон для нацменьшинств
Высшая школа «Тарас Шевченко» в Сигету Мармация посвящена украинскому меньшинству, здесь преподается на украинском языке.
тоесть Рум соблюдает а Укр ето особыи етнос с привилегиями и для них евро-закон не обязательныи ? раз так то дорога вам в таможныи союз
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кстати, не приняли идею - дети неграждан автоматом получает гражданство - был кипишь о каких то 50 детей в год, знаешь - появилса хорошый вопрос - зачем поднимать кипишь из за каких то 50 детей, если в принципе должен быть вопрос о лишение прав родителей, если они рождает и после 25 лет независимости ещё неграждан.
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а почему совет европы молчал, когда украинский язык уничтожался?!... когда его можно было "учить" на свободных факультативах (в макеевке у нас такой урок просто отменили)....
а по записке родителей, украинский язык можно было тупо не учить - причина "большая загруженность в учебе"!...
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Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила
і вмирала,
І ждала, хотіла лише
співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній
борьбі
Вся сходила кров'ю
І слізьми стікала
І дружної помочі ждала
собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім
ярмі
Робила на Пана і в
ранах орала,
Коли ворушились і скелі
німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві
жнива
Зібравши для ката, сама
умирала
І з голоду навіть згубила
слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя
прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в
демона зла,
Європа мовчала.
1931 рік Олександр Олесь
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Без незалежної експертизи докори та пристрасті навколо закону не вщухнуть.
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Могеріні, можна?
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Спалились все, кто выжидал, когда Путин раздробит Украину и примерялся к лакомому куску - Забужко
https://t.co/Of5p6b8o3m
"Спалились все, кто выжидал, когда Путин (президент России Владимир Путин. - "ГОРДОН") раздробит Украину, и примерялся к своему лакомому куску. Им уже общественность ответила на уровне шутки: "Так закройте у себя украинские школы. Ой, у вас таких нет!" Просто досадно, что уже 2017 год, а путинское влияние не уменьшается. Призрак империализма бродит по Европе.
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критики хочуть i далi мати право не вчити та не поважати мову країни в якiй живуть? чого вони хочуть? що за гвалт?
панове, годi сперечатися. Рада Европи поправить, якщо буде потрiбно.
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Тем более, что изучение языков приграничных государств, в рамках школьной программы, никто не отменял. Они и дальше будут преподаваться, возможно в более расширенном формате, чем остальные иностранные языки. То есть, ничего страшного не произошло, кроме унификации школьной программы.Более того, мы выступаем даже за разумный объем изучения русского языка, как одного из иностранных, ибо Россия - в любом, даже разрушенном виде - серьезный и долговременный фактор. Нам надо владеть этим языком хотя бы для допроса пленных и ведения миротворческих операций на территории пост-рф.Но в чем же здесь подарок и, собственно говоря, кому этот подарок. Суть подарка мы сможем пояснить легко. Три года Украина была вынуждена выслушивать нелепые пожелания и откровенный бред наших европейских партнеров. Не только его (бред), но и его в - в частности. При этом, мы лишились своего основного рынка сбыта, который стал страной-агрессором. Нам надо было переориентировать свой сбыт и получить зону свободной торговли. Мы должны были закрепить это соглашением об ассоциации, а в конце концов - безвиз. Украина все это получила и дальше осталось только вхождение в ЕС.Но пока идет война, этого не произойдет и мы уперлись в ситуацию выполнения всех евро интеграционных планов. Дальше мы не продвинемся, пока не победим в войне. Это значит, что теперь не нужно исполнять любые капризы партнеров из ЕС, ибо нагадить им уже просто не во что. Мы уже ничего не просим. Теперь мы можем делать вещи исходя из сугубо внутренних интересов. Этот закон показал всем, что мы возродились и помыкать нами уже бесполезно. Украина прокачала мышцы в военном плане и стала обладательницей самой мощной сухопутной армией в Европе, исключая РФ, которая сама себя определила в Азию, экономика вошла в устойчивый рост и теперь мы можем позволить себе не обращать внимание на крики, проплаченных Москвой проституток. Украина изменилась и подпись Пороха под этим законом - четкий посыл всем, и внутри Украины, и вне ее.Вот это - содержательная часть подарка. Кому этот подарок больше предназначен, трудно сказать. Из реакции внутри Украины, скорее всего Порох сделал этот подарок сам себе. Подписывая закон, он наверняка вспомнил те минуты унижения, которые пришлось пережить, чтобы вырвать Украину из-под РФ и втолкнуть ее в Европу. А внутри Украины, мало кто даже понял суть этого подарка. Хотя для нашей редакции все было понятно сразу и мы ждали этой подписи, а потому - мы оценили этот подарок по высшей категории, чем и делимся с нашими читателями.
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"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України."
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а тепер скажіть, в якій цивілізованій країні Заходу ще є така нечувана щедрість до іноземних мов? В Конституції демократичних Німеччини, Франції, США, Англії теж щось подібне записане? Звичайно ні. Досить гратися у найдемократичнішу країну світу! З 1996 року, року прийнтяття Конституції, українського романтизму та мрій про безядерний статус, нейтралітет, дружбу народів, тотальну та беззаперечну демократію понад усе тощо, - за ці роки багато чого змінилося, і виявилося, що світ набагато прагматичніше і жорстокіше ніж ідеалістичні уяви про нього і сподівання українців. Тому цей абзац Конституції повинен бути якщо не видалений, то суттєво перероблений. В Україні мова одна - українська, всі інші повинні мати статус іноземних, а не мов "національних меншин". Навіщо добровільно взвалювати на себе це ярмо гарантування розвитку мов "національних меншин"?! Чому ми повинні їм щось гарантувати? Де ще хто у Німеччинні, Франції, США щось подібне гарантує національним меншинам? Бо так записано в Європейській хартії? То не хай там і залишається записано, але ж в Хартії не записано, що це правило обовязково та дослівно повинне бути виписане у Конституції України....
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https://www.youtube.com/watch?v=d2KiCQH9xFg
Она говорящая голова, типа Луценчихи и Лёхи Губошлёпа!
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