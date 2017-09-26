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 Украине нужно обратиться в Совет Европы по поводу закона об образовании, - Могерини

могерини

Властям Украины нужно обратиться в Совет Европы по поводу закона об образовании и просить об экспертном заключении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе главы европейской дипломатии Федерики Могерини, сообщает "Радио Свобода".

"Мы приветствуем заявления о намерении украинской власти просить экспертного заключения Совета Европы и призываем сделать это как можно быстрее. Этот вывод следует должным образом учесть", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в заявлении говорится, что во время контактов Евросоюза с украинской властью в ЕС подчеркивали, что законодательство должно соответствовать международным обязательствам, взятым Украиной, в частности, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

"Как отмечалось в предыдущих выводах Венецианской комиссии, роль украинского языка как государственного языка и необходимость защиты меньшинств и региональных языков должны быть тщательно сбалансированы", - подчеркнули в пресс-службе Могерини.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Знание государственного языка украинцами - вопрос национальной безопасности, - Климкин

25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Ничего не нужно, этот закон внутреннее дело Украины.
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А я вважаю,що на експертизу віддавати потрібно.Нічого страшного там немає
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Могеріні, вдар по нашому закону толерантністю.
Пусти до себе сто мільйонів мігрантів!
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От з якого дива ми маємо доводити, що ми праві? А не той, хто вважає нас в чомусь винними?
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Гра на випередження.Те саме,що замовляєш експертизу флігеля,який прибудував до будинку і результат.що сусіду ніякої шкоди від прибудови не буде.Це краще,ніж та сама експертиза буде проводитися на вимогу сусіда за участю прокурорських робітників і судових виконавців.Та ще й влізуть будь-коли,навіть коли всі на відпочинку
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Гра з ким? З тими, хто не дає перспективи вступу в ЕС? То ми вже граємо- хід за ними!
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закрыть пасть шавкам с рашки и их приспешникам в Венгрии решением Венецианской комиссии. тоже вариант
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защита прав человека в ЕС не разрешит
все еще не осознали и не поняли мы в Европе уже.... и всякие там интуитивные движения не без консультаций будут чреваты последствиями. Нас во многих случаях пока прощают и относятся с пониманием.
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" законодательство должно соответствовать международным обязательствам, взятым Украиной, в частности, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств"

Зачем было подписывать документы, если потом нарушать?
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А хто сказав, що ми щось порушили?
От хто сказав- той нехай це й доведе!!!
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Венгры считают что нарушили. И будут всяческий гадить, если не доказать обратное.
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тем более нужно отдать документы на экпертизу. . подкинут им еще проблем. с такими заявлениями.
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А что уже нарушили?
Если даже нарушили украина имеет право на пириходный пириуд пока все не нармализуеться.
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если хочеш в европу то ты должен принять ряд обшеевропеиских законов, союз ето взаимодеиствие
если не хочеш в европу то сиди дома и принимаи единолично любые законы как сев. корея и будет тебе внутрение дела
Румыния первая ратифицировала договор Украины и ЕС, и в Румынии есть закон для нацменьшинств
Высшая школа «Тарас Шевченко» в Сигету Мармация посвящена украинскому меньшинству, здесь преподается на украинском языке.
тоесть Рум соблюдает а Укр ето особыи етнос с привилегиями и для них евро-закон не обязательныи ? раз так то дорога вам в таможныи союз
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Не ссы, если Рум соблюдает, то и Укр соблюдёт. Просто поменьше там воняйте и пальцы веером.
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А может нам послать их всех на хутор. Всех этих венгров с Могеринями, вот мне лично пофиг, что там у мадьяр с их законами. вот ей богу задрали
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Нам никуда не нужно обращаться. Пусть озабоченные цыгане и мадьяры обращаются.
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так ты просто гей, без евро. И шо? Ты не виноват - не повезло просто
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Думаю,що експертиза не знайде в законі ніякого криміналу
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Та ото ж.Не відомо ніякого криміналу в законі
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Хорошо, что если Украина введет институт неграждан, по примеру таких стран ЕС, как Латвия и Эстония, у ЕС по этому поводу никаких претензий не будет...
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А навіть якщо й буде- все одно треба це вводити!
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конечно не будет. неграждане в Латвии это переселенцы из глубинки России, которые не смогли сдать простейший экзамен, на получение гражданства. почему ЕС должно заботить их положение?
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вообше то эти динозавры совка вымирает, вот мы как истинные фошизды, силой всех не выгоняли, но скрепы им ломаем и даём дожить до конца

кстати, не приняли идею - дети неграждан автоматом получает гражданство - был кипишь о каких то 50 детей в год, знаешь - появилса хорошый вопрос - зачем поднимать кипишь из за каких то 50 детей, если в принципе должен быть вопрос о лишение прав родителей, если они рождает и после 25 лет независимости ещё неграждан.
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просить разрешение, на то что бы вводить украинский язык В УКРАИНЕ?!...
а почему совет европы молчал, когда украинский язык уничтожался?!... когда его можно было "учить" на свободных факультативах (в макеевке у нас такой урок просто отменили)....
а по записке родителей, украинский язык можно было тупо не учить - причина "большая загруженность в учебе"!...
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ПАМ'ЯТАЙ

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила
і вмирала,
І ждала, хотіла лише
співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній
борьбі
Вся сходила кров'ю
І слізьми стікала
І дружної помочі ждала
собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім
ярмі
Робила на Пана і в
ранах орала,
Коли ворушились і скелі
німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві
жнива
Зібравши для ката, сама
умирала
І з голоду навіть згубила
слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя
прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в
демона зла,
Європа мовчала.

1931 рік Олександр Олесь
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и чтоб сравнили с некоторыми законами стран ЕС, не поверите, ваш закон чист как слеза ребёнка.
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Могерини, а в Италии сколько школ украинском????? А выходцев из Украины МИЛЬОНА два.
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сирійців там вже значно більше могеріні, де школи для біженців? де друга державна мова в Італії? бардак в ЄС, а інших повчають...
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а кто из украинских политиков хоть раз поднял вопрос укр. школ в Италии ? всех интересует тока офшоры вилы и яхты. а простые украинцы едут подальше от песпредела и для заработка, они видят что в Украине корупция
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Чому б і ні..
Без незалежної експертизи докори та пристрасті навколо закону не вщухнуть.
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_Глядя на то, что из себя представляет нынешняя Европа, очень хорошо представляю, что там будут за эксперты, и какими будут их выводы. Вроде заключения тальявини (ОБСЕ) о том, что Грузия напала на рашку. Пусть они идут на! Сначала Будапешт, после - право высказать своё мнение о внутренних делах Украины.
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тролль, а в твоем мозгу не может быть понимания, что грузия таки могла напасть первой?
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Я тут вирішив в своїй сім'ї розпочинати ранок питтям кави.
Могеріні, можна?
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каву могеріні не куштував.Краще замов собі каву пономаріо
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Они подумают. Ждите ответа, ждите ответа...
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не пройде - це не толерантно до тих, хто не любить каву
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Украине нужно обратиться в Совет Европы по поводу закона об образовании, - Могерини - Цензор.НЕТ 526Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 2 ч.2 часа назад
Спалились все, кто выжидал, когда Путин раздробит Украину и примерялся к лакомому куску - Забужко

https://t.co/Of5p6b8o3m

"Спалились все, кто выжидал, когда Путин (президент России Владимир Путин. - "ГОРДОН") раздробит Украину, и примерялся к своему лакомому куску. Им уже общественность ответила на уровне шутки: "Так закройте у себя украинские школы. Ой, у вас таких нет!" Просто досадно, что уже 2017 год, а путинское влияние не уменьшается. Призрак империализма бродит по Европе.


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А вот скажите мне, господа, много ли стран ЕС, НАТО и так далее обращались в Совет Европы по поводу организации учебного процесса в школьных учебных заведениях. Скорее всего НИ ОДНОЙ. Пока Украина воюет с Ордой, соседи навязывают ей свои прихоти. Пусть госпожа Могерини расскажет украинской нации, как защищают украинскую речь в Венгрии, Румынии, Польше, Молдове и особенно на параше. А мы с удовольствием послушаем
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Уже писали, куда следует отправляться Могерини?
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школи мовою меншин за державний кошт залишаються, але з 5 класу учнi там будуть ще вчити й державну. нiяк не можу зрозумiти, що не так?



критики хочуть i далi мати право не вчити та не поважати мову країни в якiй живуть? чого вони хочуть? що за гвалт?


панове, годi сперечатися. Рада Европи поправить, якщо буде потрiбно.
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Паралельно запустить вопрос,как удовлетворены запросы украинского меньшинства в РФ,Венгрии,Румынии,Польше,сколько школ с украинским языком преподавания и т.д.
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Ай да молодцы!DEDALiu оказывается опять заблокирован,даже без мата и доноса!Ой-ой как вы правды боитесь!А между прочим оказывается что Гриневич некий зам Юльки в партии батьковщины!Так вот откуда торчат уши этой провокации против Украины и Порошенко перед выборами! Вот пазл и собрался.хуйлик потирает руки!
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О цене подарков (Часть 2) 26th Сентябрь 2017 anti-coloradosУкраине нужно обратиться в Совет Европы по поводу закона об образовании, - Могерини - Цензор.НЕТ 8150Здесь мы позволим себе некое отступление и приведем пример, который как-то уже использовали. Мусульмане в Швейцарии собрали сходку и пошли к мэру одного из городов с требованием дать им возможность построить мечеть. При этом, они педалировали демократическими принципами свободы совести и прочим. Мэр их внимательно выслушал и дал согласие, но с одним непременным условием. На каждую построенную мечеть в его городе, он потребовал дать разрешение на строительство католического костела в Мекке. Вопрос был снят автоматически.И раз уже на то пошло - еще одно отступление. На прошедшей неделе, маэстро использованной туалетной бумаги, грязных носков и упаковок, некто Садовой, двинул в дебри философии, с прикрытием статистики. Он заявил о том, что Украина вот-вот опустеет, ибо безвиз дал возможность украинцам выехать на работу в Европу и там закрепиться. То есть, прямо сказать о том, что безвиз - вред, он не решился, ибо львовяне его тут же скинули бы с башни ратуши, но он вот так технично взял и подкинул на вентилятор. Если бы ему лично удалось достигнуть подобного соглашения, то преподносил бы ка успех всей его жизни. Но он к этому не имеет отношения, а потому накинуть - самое оно.Для пущей важности своего заявления, он привел статистику, взятую из одного ему известного источника. Садовой заявил, что только в Польшу уехало 7 млн. украинцев. Правда, он не уточнил временные рамки этого процесса и преподал так, что все случилось из-за безвиза. Кроме того, в качестве намека было сказано, что не только в Польшу уезжали граждане Украины. Легко предположить, что наши граждане уехали работать в ту же Венгрию и Румынию. Наверняка, уехало туда их тоже не мало, ибо даже товарищ Насиров имел венгерский паспорт. Видимо в Венгрии с этим делом совсем просто.Но вот почему-то маэстро Садового никак не взволновал вопрос о том, что по его словам, Польша имеет от четверти до трети населения этнических украинцев и не имеет адекватного количества украинских школ. Эти пропорции мы приводим именно такими потому, что формальное и фактическое население Польши - достаточно разные категории, ибо сами поляки во множестве выехали на ПМЖ в Германию или Великобританию, а в самой Польше их осталось меньше от номинальных параметров. И вот там - 7 млн. украинцев. Наверное хоть по 1 млн. в Венгрии и Румынии, а сколько там украинских школ? Вот просто интересно заслушать зарубежных авторов жарких возмущений именно в таком ракурсе. Вот например, из Венгрии приезжает некто и рассказывает, что в приграничных с Украиной районах Венгрии 100-200 школ с полным преподаванием на украинском языке, а вы взяли и ввели преподавание основных предметов на украинском в таком же количестве школ у себя. Но такого венгры не скажут, ибо нет такого. И румыны не скажут, и поляки. Но ни Садового, ни остальных набрасывателей на вентилятор, такие вопросы не интересуют.
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Окончание

Тем более, что изучение языков приграничных государств, в рамках школьной программы, никто не отменял. Они и дальше будут преподаваться, возможно в более расширенном формате, чем остальные иностранные языки. То есть, ничего страшного не произошло, кроме унификации школьной программы.Более того, мы выступаем даже за разумный объем изучения русского языка, как одного из иностранных, ибо Россия - в любом, даже разрушенном виде - серьезный и долговременный фактор. Нам надо владеть этим языком хотя бы для допроса пленных и ведения миротворческих операций на территории пост-рф.Но в чем же здесь подарок и, собственно говоря, кому этот подарок. Суть подарка мы сможем пояснить легко. Три года Украина была вынуждена выслушивать нелепые пожелания и откровенный бред наших европейских партнеров. Не только его (бред), но и его в - в частности. При этом, мы лишились своего основного рынка сбыта, который стал страной-агрессором. Нам надо было переориентировать свой сбыт и получить зону свободной торговли. Мы должны были закрепить это соглашением об ассоциации, а в конце концов - безвиз. Украина все это получила и дальше осталось только вхождение в ЕС.Но пока идет война, этого не произойдет и мы уперлись в ситуацию выполнения всех евро интеграционных планов. Дальше мы не продвинемся, пока не победим в войне. Это значит, что теперь не нужно исполнять любые капризы партнеров из ЕС, ибо нагадить им уже просто не во что. Мы уже ничего не просим. Теперь мы можем делать вещи исходя из сугубо внутренних интересов. Этот закон показал всем, что мы возродились и помыкать нами уже бесполезно. Украина прокачала мышцы в военном плане и стала обладательницей самой мощной сухопутной армией в Европе, исключая РФ, которая сама себя определила в Азию, экономика вошла в устойчивый рост и теперь мы можем позволить себе не обращать внимание на крики, проплаченных Москвой проституток. Украина изменилась и подпись Пороха под этим законом - четкий посыл всем, и внутри Украины, и вне ее.Вот это - содержательная часть подарка. Кому этот подарок больше предназначен, трудно сказать. Из реакции внутри Украины, скорее всего Порох сделал этот подарок сам себе. Подписывая закон, он наверняка вспомнил те минуты унижения, которые пришлось пережить, чтобы вырвать Украину из-под РФ и втолкнуть ее в Европу. А внутри Украины, мало кто даже понял суть этого подарка. Хотя для нашей редакции все было понятно сразу и мы ждали этой подписи, а потому - мы оценили этот подарок по высшей категории, чем и делимся с нашими читателями.
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Витяг з Конституції України, ст.10:
"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України."

.............................
а тепер скажіть, в якій цивілізованій країні Заходу ще є така нечувана щедрість до іноземних мов? В Конституції демократичних Німеччини, Франції, США, Англії теж щось подібне записане? Звичайно ні. Досить гратися у найдемократичнішу країну світу! З 1996 року, року прийнтяття Конституції, українського романтизму та мрій про безядерний статус, нейтралітет, дружбу народів, тотальну та беззаперечну демократію понад усе тощо, - за ці роки багато чого змінилося, і виявилося, що світ набагато прагматичніше і жорстокіше ніж ідеалістичні уяви про нього і сподівання українців. Тому цей абзац Конституції повинен бути якщо не видалений, то суттєво перероблений. В Україні мова одна - українська, всі інші повинні мати статус іноземних, а не мов "національних меншин". Навіщо добровільно взвалювати на себе це ярмо гарантування розвитку мов "національних меншин"?! Чому ми повинні їм щось гарантувати? Де ще хто у Німеччинні, Франції, США щось подібне гарантує національним меншинам? Бо так записано в Європейській хартії? То не хай там і залишається записано, але ж в Хартії не записано, що це правило обовязково та дослівно повинне бути виписане у Конституції України....
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э ребята, чего кипетитес - ведь заключение экспертов будет в вашу пользу, так дав хорошый пендель руминским и болгарским путкина сосалкам.
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Це нечуване зухвальство! Шантаж став фішкою Євросоюзу? Україна НЕ ХОЛОП для Європи! Україна ЦІНОЮ ЖИТТІВ УКРАЇНЦІВ стоїть на шляху загарбника і затуляє собою мирне життя тієї Європи, і у когось вистачає зухвальства втручатись у внутрішні МОВНІ справи НАЦІЇ? Якась москальська угорська хвойда не бажає за свій кошт вчити своїх громадян, так давай шантажувати, а ця вівця італійська підігрує??!! Не бувати цьому! Якщо Європа дозволяє собі ТАК себе поводити з Україною, то якого лисого-пархатого нам там бути? В якості холопів? ДУЛЮ САКРАЛЬНУ! Не злякались москаля, не злякаємось і угорських вилупків! НІХТО не має права вказувати українцям в питаннях національної мови! Н І Х Т О !...
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Какие же они все-таки хитро вжаренные, наши гейропские партнеры.
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Наши писали, что Петро в Нью-Йорке насчет закона о образовании со всеми добазарился! значит кто-то, кого-то - того?! мало того - Елисей, в добавок, назвал венгров истеричками...
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як я же й писав..на шо нам та Єропа, якщо ми не поважаємо їхньої думки ані на грош... бо в нас свій шлях і на кожному вишиванка...то чого перлися в ту Європу за безвізом?
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Это специально делается. Ведь любой бы през на такие серъезные претензии организовал бы круглый стол четырех министров образования - Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии и полюбовно бы порешали вопросы. Вместо этого шквал статей - этм страны уроды, эти национальности уроды, образуются сепаратистские анклавы. Это ведь все к новым Новороссиям и намеренно, чтобы выборов не было. Бо война. Вот так гаденько все выходит.
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Та оно тупоголовое, никогда нигде не работало, а рассуждает, оно год назад про макроэкономику шедевры выдавало - ей пофиг на какую тему языком молоть :
https://www.youtube.com/watch?v=d2KiCQH9xFg

Она говорящая голова, типа Луценчихи и Лёхи Губошлёпа!
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газпромовская секретутка МОГОРИЧИНИ,которая эсть лоббистом куйла в Европе...при ее помощи Осетию оттяпали от Грузии,она же с,,,ка помогала ,по указанию кремлевского шефа(ла ла ла) ,оформить слив части территории Украины,на которой ,при ее соучастии созданны днр лнр...указать ей туда ,куда рашисты обыкновенно посылают н----й
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраине нужно обратиться в Совет Европы по поводу закона об образовании, - Могерини
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