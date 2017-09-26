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 Роскомнадзор пообещал заблокировать Facebook в РФ, если не будет выполнен закон о локализации персональных данных

фейсбук

Руководство Facebook должно в 2018 году выполнить российский закон о локализации персональных данных, иначе социальная сеть будет заблокирована на территории РФ

Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации", - сказал чиновник.

Жаров напомнил, что подобная мера уже была принята в отношении ресурса Linkedin. "Тут исключений нет", - добавил он.

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Одновременно глава Роскомнадзора отметил, что в ведомстве "прекрасно осознают", что у Facebook имеется в России "значительное количество пользователей". "С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный ресурс, есть и другие социальные сети", - добавил он.

Глава Роскомнадзора также сообщил, что ведомство не получало от руководства Facebook никаких писем по поводу планов исполнения российского закона.

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Ха!Менше російського лайна--легше дихати всім нам!
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Хай собі забороняють і варяться у власних ватнокласниках,може від запаху розлагатися почнуть
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Соревнуются.
Кто яндекс блокирует, кто чебурнет создает, кто США грозит еденственной ядерной бомбой. Всех их народ называет одним словом...
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Жги педафилычь, негоже ватным лохам фейсбуками пользоваться, только скрепная чебурашка!!!
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Дорогие россияне уже поблагодарили своё правительство за Линкедин? Теперь за ФБ тоже
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***
Коли житель старовинної Еллади винайшов арфу - він думав про жінку.
Коли американець винайшов саксофон - він думав про жінку.
Цікаво, а про що думав москаль, коли винайшов балалайку?
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вспомнился памятник неизвестному солдату в Берлине - рузке воин с мечом и девочкой
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А шо вместо FaceBook - СвиноРыл.ru чи РылоСвин.ru будет??
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ФСБ против ФейСБука.
Кто кого заборет?
В мировом масштабе.
)))
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Nasha Canada - Наша Канада
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- Будущее России за цифровой экономикой!
- Да кто же спорит, гражданин начальник...
@СталкерРоскомнадзор пообещал заблокировать Facebook в РФ, если не будет выполнен закон о локализации персональных данных - Цензор.НЕТ 7160
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Я так и не поняла Linkedin у них работает или нет?
Неужели фейсбук поведется на кацапский бред?
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Ну что тут скажешь - 3/14дерация сугубо для 3/14дерастов!
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Шо там кацапи та наші підкацапники говорили про гівнокл вгівновк в Україні.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоскомнадзор пообещал заблокировать Facebook в РФ, если не будет выполнен закон о локализации персональных данных
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