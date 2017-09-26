 Роскомнадзор пообещал заблокировать Facebook в РФ, если не будет выполнен закон о локализации персональных данных

Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации", - сказал чиновник.
Жаров напомнил, что подобная мера уже была принята в отношении ресурса Linkedin. "Тут исключений нет", - добавил он.
Одновременно глава Роскомнадзора отметил, что в ведомстве "прекрасно осознают", что у Facebook имеется в России "значительное количество пользователей". "С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный ресурс, есть и другие социальные сети", - добавил он.
Глава Роскомнадзора также сообщил, что ведомство не получало от руководства Facebook никаких писем по поводу планов исполнения российского закона.
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Кто яндекс блокирует, кто чебурнет создает, кто США грозит еденственной ядерной бомбой. Всех их народ называет одним словом...
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Коли житель старовинної Еллади винайшов арфу - він думав про жінку.
Коли американець винайшов саксофон - він думав про жінку.
Цікаво, а про що думав москаль, коли винайшов балалайку?
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rich Hartmann @ErichHartman_DE
#Севастополь Мне вот тоже интересно
4:02 PM - Sep 22, 2017
44 Replies 88 Retweets 2020 likes
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єноті делают круче всех...
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Кто кого заборет?
В мировом масштабе.
)))
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Нравится · 1 ч ·
- Будущее России за цифровой экономикой!
- Да кто же спорит, гражданин начальник...
@Сталкер
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На наших глазах началась Третья мировая война. Практически незаметно. Мы еще не в состоянии назвать точную дату ее начала. Возможно, это аннексия Крыма, возможно, «восстание» в Луганске и других городах Восточной Украины, а, может быть, момент, когда был сбит малазийский «Боинг».
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Неужели фейсбук поведется на кацапский бред?
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