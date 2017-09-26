 За месяц в Киеве тестовая камера зафиксировала 50 тыс. фактов проезда на красный свет, - Крищенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
"В Киеве есть камеры в тестовом режиме на автофиксацию нарушений правил дорожного движения. В одном месте камера за месяц зафиксировала более 50 тысяч фактов проезда на красный свет. Можно посчитать, сколько это могло быть в денежном эквиваленте с учетом штрафа в 510 грн", - сказал он.
Чиновник отметил актуальность принятия законодательных изменений, которые бы позволили привлекать к ответственности за нарушение ПДД на основании данных камеры. "Я за принятие таких законодательных изменений. Но есть те, кто против этого законодательного закрепления, указывая, что должна быть персональная ответственность, а порою сложно установить, кто именно был за рулем", - сказал Крищенко.
"Найдутся те, которые будут доказывать в суде, что не они за рулем авто были во время нарушения ПДД, будут говорить, что автофиксация ПДД - это незаконно. Значит, надо в законодательстве четко прописать, чтобы "письмо счастья" приходило только в том случае, если четко установлено, кто был за рулем", - заявил начальник полиции Киева.
Он также добавил, что установленные в столице камеры видеонаблюдения также могут быть переведены в режим фиксации нарушений ПДД.
Напомним, в июле 2016 года Министерство внутренних дел запустило пилотный проект по автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в тестовом режиме в Киеве и Одессе.
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С начала профилактической отработки уровень уличной преступности в Киеве снизился на 45%, - Крищенко(50)
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Во время военного парада не было нарушений общественного порядка, никто не задержан, - Крищенко(34)
СТАВЬТЕ ТЕСТОВЫЕ КАМЕРЫ В КАБИНЕТАХ ПРИКОРЫТНОЙ СВОЛОЧИ !!!!
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То, что ОНИ ездят, так МЫ тоже... Но злит другое - ЭТУ ПАДЛУ НЕЛЬЗЯ ПОСАДИТЬ ЗА УЬИЙСТВО НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ по этому брошенный кирпич в его стекло за проезд на "красный" и при быковании на дороге - САМОЕ ТО, ЧТО ПОУМЕРИТ ПАДЛЫ ПЫЛ
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...ну і хто на цей раз заважає штрафувати ?
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Многие часто повторяют, что та #БетоннаяСтена, о которой я говорю с 2014 года, всё никак не наступит.
Рассмотрим «несколько» примеров…
Авиакомпания «Былина», до этого проработавшая на рынке 22 года, 26 августа 2014 года приостановила работу из-за финансовых проблем. Тогда пассажиров «Былины» пришлось возвращать рейсами «ВИМ-Авиа», а «Былина» была признана банкротом.
Прошло три года.
Сегодня Росавиация провела экстренное совещание по вопросу перевозки пассажиров уже самой авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая накануне прекратила полеты. Авиакомпании «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия» согласились перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа». На эти цели будет выделено из госбюджета 200 млн руб. наших денег.
За эти три года обанкротились следующие российские авиакомпании:
• «Московия»
• «Былина»
• АК «Татарстан»
• «Ак Барс Аэро»
• «Трансаэро»
• «Когалымавиа»
• …и сейчас - «ВИМ-Авиа»
Десятки тысяч людей лишились своей работы, бюджет лишился налоговых поступлений, а потребители лишились конкуренции и предоставления им услуг более высокого качества за более низкие цены.
Неплохой «улов» в авиаперевозках, с момента начала аннексии Крыма, войны на Донбассе и введения санкций. #ПутинЖги! Быстрей начнём, быстрее кончим!
С банками ещё круче. За эти три года обанкротились сотни банков!
Назову лишь некоторые крупные и известные:
• «Бинбанк»
• «Открытие»
• «Русский Международный Банк»
• «Югра»
• «Башпромбанк»
• «Татфондбанк»
• «Пересвет»
• «М2М Прайвет Банк»
• «Внешпромбанк»
• «Нота-Банк»
• «Пробизнесбанк»
• «Гагаринский»
• «Траст»
• «КИТ Финанс»
…и так далее. Примерно 90% всех активов банковского сектора сейчас сосредоточено в т.н. «государственных банках». Банковская сфера разорвана в клочья, и со временем, я уверен, взорвётся вся, без остатка.
#ПутинЖги!
Да, #БетоннаяСтена всё никак не наступит… Возможно, просто упадёт #БетоннаяПлита, и всё.
Алло, алло?
Джем какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут у нас дела?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
Алло, алло?
Мартель, ужасный случай
Моя кобыла умерла
Скажите мне, мой верный кучер
Как эта смерть произошла?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Всё хорошо. как никогда
К чему скорбеть от глупого сюрприза
Ведь это право ерунда
С кобылой что - пустое дело
Она с конюшнею сгорела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
Алло, алло?
Паскаль мутится разум
Какой неслыханный удар
Сажите мне всю правду разом
Когда в конюшне был пожар?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
Ещё сюрприз преподнесла
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
Алло, алло?
Лука сгорел наш замок?
Ах до чего ж мне тяжело
Я вне себя, скажите прямо
Как это всё произошло?
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час
Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
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эта была первая и последняя камера!
тест это подтвердил
кто разрешит фиксировать на память пролеты этих... вжиков, мажоров и алкашей в погонах?
та не! снимайте сами... чтоб холку не мылили...
а лучше скажите что сняли, а она пусть работает... для смеха...
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То есть - никогда не будет приходить... А не проще ли отправлять "письма" владельцам авто, а они уже пусть с водителями разбираются?
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