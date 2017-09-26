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Все про:видеофиксация (99) нарушения (736) ПДД (301) Крищенко (181)

 За месяц в Киеве тестовая камера зафиксировала 50 тыс. фактов проезда на красный свет, - Крищенко

крищенко

Камера автоматической фиксации нарушений правил дорожного (ПДД) движения в Киеве, которая работает в тестовом режиме, зафиксировала за месяц более 50 тысяч фактов проезда на красный свет светофора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"В Киеве есть камеры в тестовом режиме на автофиксацию нарушений правил дорожного движения. В одном месте камера за месяц зафиксировала более 50 тысяч фактов проезда на красный свет. Можно посчитать, сколько это могло быть в денежном эквиваленте с учетом штрафа в 510 грн", - сказал он.

Чиновник отметил актуальность принятия законодательных изменений, которые бы позволили привлекать к ответственности за нарушение ПДД на основании данных камеры. "Я за принятие таких законодательных изменений. Но есть те, кто против этого законодательного закрепления, указывая, что должна быть персональная ответственность, а порою сложно установить, кто именно был за рулем", - сказал Крищенко.

"Найдутся те, которые будут доказывать в суде, что не они за рулем авто были во время нарушения ПДД, будут говорить, что автофиксация ПДД - это незаконно. Значит, надо в законодательстве четко прописать, чтобы "письмо счастья" приходило только в том случае, если четко установлено, кто был за рулем", - заявил начальник полиции Киева.

Он также добавил, что установленные в столице камеры видеонаблюдения также могут быть переведены в режим фиксации нарушений ПДД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для запуска системы видеофиксации на дорогах нужно порядка миллиарда долларов на всю страну, - Аваков

Напомним, в июле 2016 года Министерство внутренних дел запустило пилотный проект по автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в тестовом режиме в Киеве и Одессе.
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ну так они и ездят под эти камеры к слову рыльник у "чувачка" очень даже для теста подогнан.......................
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При такой катастрофе на украинских дорогах камеры нужно было установить по всей Украине еще 4 года назад.
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Во всем мире камеры стоят и ничего. Можно замаскировать. А у нас гаишников убрали,камер нет, дороги корявые и каждый день куча трупов на дорогах. Нормально?
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Перш ніж писати нісенітниця думати потрібно. Як передавати інформацію від камери до центра який буде її обробляти? Інтернет по всіх дорогах провести або супутники зв'язку в космос запускати? У вас гроші на це є?
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Здесь стоят прямо рядышком со светофором,вполне открыто.
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Перед тим як вона окупиться, потрібні гроші на закупівлю, якщо такий впевнений економіст, то інвестуй у Україну свої гроші та на четвертий день будеш прибуток отримувати.
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Если своих, да наших отсеивать будет, то не окупится никогда.
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Гельдрих

То, что ОНИ ездят, так МЫ тоже... Но злит другое - ЭТУ ПАДЛУ НЕЛЬЗЯ ПОСАДИТЬ ЗА УЬИЙСТВО НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ по этому брошенный кирпич в его стекло за проезд на "красный" и при быковании на дороге - САМОЕ ТО, ЧТО ПОУМЕРИТ ПАДЛЫ ПЫЛ
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...Можно посчитать, сколько это могло быть в денежном эквиваленте с учетом штрафа в 510 грнИсточник: https://censor.net.ua/n456989
...ну і хто на цей раз заважає штрафувати ?
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Возможно, просто упадёт #БетоннаяПлита, и всё:
Многие часто повторяют, что та #БетоннаяСтена, о которой я говорю с 2014 года, всё никак не наступит.

Рассмотрим «несколько» примеров…

Авиакомпания «Былина», до этого проработавшая на рынке 22 года, 26 августа 2014 года приостановила работу из-за финансовых проблем. Тогда пассажиров «Былины» пришлось возвращать рейсами «ВИМ-Авиа», а «Былина» была признана банкротом.

Прошло три года.

Сегодня Росавиация провела экстренное совещание по вопросу перевозки пассажиров уже самой авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая накануне прекратила полеты. Авиакомпании «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия» согласились перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа». На эти цели будет выделено из госбюджета 200 млн руб. наших денег.

За эти три года обанкротились следующие российские авиакомпании:

• «Московия»
• «Былина»
• АК «Татарстан»
• «Ак Барс Аэро»
• «Трансаэро»
• «Когалымавиа»
• …и сейчас - «ВИМ-Авиа»

Десятки тысяч людей лишились своей работы, бюджет лишился налоговых поступлений, а потребители лишились конкуренции и предоставления им услуг более высокого качества за более низкие цены.

Неплохой «улов» в авиаперевозках, с момента начала аннексии Крыма, войны на Донбассе и введения санкций. #ПутинЖги! Быстрей начнём, быстрее кончим!

С банками ещё круче. За эти три года обанкротились сотни банков!

Назову лишь некоторые крупные и известные:

• «Бинбанк»
• «Открытие»
• «Русский Международный Банк»
• «Югра»
• «Башпромбанк»
• «Татфондбанк»
• «Пересвет»
• «М2М Прайвет Банк»
• «Внешпромбанк»
• «Нота-Банк»
• «Пробизнесбанк»
• «Гагаринский»
• «Траст»
• «КИТ Финанс»

…и так далее. Примерно 90% всех активов банковского сектора сейчас сосредоточено в т.н. «государственных банках». Банковская сфера разорвана в клочья, и со временем, я уверен, взорвётся вся, без остатка.

#ПутинЖги!

Да, #БетоннаяСтена всё никак не наступит… Возможно, просто упадёт #БетоннаяПлита, и всё.

Алло, алло?
Джем какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут у нас дела?

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка

Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

Алло, алло?
Мартель, ужасный случай
Моя кобыла умерла
Скажите мне, мой верный кучер
Как эта смерть произошла?

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Всё хорошо. как никогда
К чему скорбеть от глупого сюрприза
Ведь это право ерунда

С кобылой что - пустое дело
Она с конюшнею сгорела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

Алло, алло?
Паскаль мутится разум
Какой неслыханный удар

Сажите мне всю правду разом
Когда в конюшне был пожар?

Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
Ещё сюрприз преподнесла

Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

Алло, алло?
Лука сгорел наш замок?
Ах до чего ж мне тяжело
Я вне себя, скажите прямо
Как это всё произошло?

Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час

Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла

А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

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Штрафовать "уважаемых людей" (в т.ч. судей)? Кто же это разрешит...
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У нас народ на власть пеняет, а сам недалеко ушел. Власть, как говорится, от народа.
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Я це кожного дня за 40 км шляху не менше п'яти разів бачу. Так що цифра реальна.
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Кому что,а барыгам прибыль превыше всего. Даже и в погонах они о бабле думают,и не стесняются этого,мрази.
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ооо! да!
эта была первая и последняя камера!
тест это подтвердил
кто разрешит фиксировать на память пролеты этих... вжиков, мажоров и алкашей в погонах?
та не! снимайте сами... чтоб холку не мылили...
а лучше скажите что сняли, а она пусть работает... для смеха...
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По моим наблюдениям - на красный едут как на лескусах, так и на ланосах.
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Очень правильная картинка по данной теме. А по поводу того, кому присылать штрафы, присылайте владельцам. Если не они за рулем сидели, больше они свои машины давать не будут! И проблемы не станет!
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Это были кацапы и с ними нужно работать Ипатовским методом - ипато,ипато...
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Это крайне неприятная хрень. Как-то, продавая мот, я, при снятии его с учета, был поставлен перед фактом- у меня 2 нарушения: превышение скорости и проезд по пешеходной зоне. Я понятия об этом не имел! Однако, вот так. В ином варианте- я бы стал оспаривать, но тут чувак покупатель был не местный и надо было решать немедленно. Я- оплатил. До сих пор не знаю- за что именно.
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Зплатил за того, кому платить по сану непозволительно.
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"Значит, надо в законодательстве четко прописать, чтобы "письмо счастья" приходило только в том случае, если четко установлено, кто был за рулем"

То есть - никогда не будет приходить... А не проще ли отправлять "письма" владельцам авто, а они уже пусть с водителями разбираются?
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Сьгодні всесвітній день контрацепції. Привіта1те знайомих гандонів. І всі разом привітаємо з 52 річчям конкретного гандона !!!! Вітаю тебе іздєліє номер 2 !!!!!!!
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Вчора теж бачив такий випадок. Як сказала одна розумна людина, збивають не світлофори, а машини. Останні слова пішохода: - Мені ж був зелений!
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Если счет за коммунальные услуги привязан к квартире, а не к тем кто ими пользуется, то почему штраф не привязать к авто? Если заявления об угоне нет - значит расплачивается владелец, а там пусть уже разбирается сам кому давал покататься.
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Эти камеры окупились не в сто раз а в тысячу. И на переходах людей перестали бы сбивать. А если бы вы за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения сажали лет на десять с пожизненным лишение прав то и людей бы гибло меньше чем в АТО.
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Я не совсем понимаю суть проблемы.Тут злодею-бармалею присылают по почте штраф,фото авто с номером и датой/временем нарушения прилагается.Присылают на адрес регистрации авто.
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Но платит ведь не машина, а владелец. А он говорит - это не я был за рулем, кто - не знаю, может кто-то побаловался. Вот такая у нас "дерьмократия". Вот если б такие гулящие машины конфисковывали (а что будет за гуляющее само по себе зарегистрированное охотничье ружье?) - наверняка вопрос был бы решен очень быстро.
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Владельца,в конце концов,за неуплату могут и на цугундер потянуть. Копам абсолютно фиолетово кто был за рулем.Иди в суд,доказывай.За систематическую неуплату штрафоv лишают прав автоматом,на 6 месяцев.
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Впендюрят штраф,а он пусть разбирается кто на его машине катался.
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Шезофреники вяжут веники, а дальтоники рисуют домики! (Высоцкий,).
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Не нужно штрафов, за проезд на красный первый раз лишать прав на полгода с дальнейшей пересдачей экзаменов, второй раз на год, а третий ПОЖИЗНЕННО! Вот, и решение проблемы!
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Взять и поделить! Вот прям так! А то, что деграданты, коимх минимум 1/4 населения, будут ездить без прав, а потом убегать от мусоров давя прохожих кто думать будет?
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Вони зразу плюють не невідворотність покараня, байдуже хто сидів, хай заплатить, а потім з того хто був за кермом, забирає гроші, сам дав право керувати автівкою, хай пеняє на себе. Так вони бояться , бо самі порушують, от вам і корупція в повний зріст. А ще правоохоронці.
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Не возражаю против камер видеофиксации нарушений ПДД. Но при условии - в кабинете КАЖДОГО слуги народа тоже будет установлена камера. И все, что она зафиксирует, будет приниматься в качестве доказательства.
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"Найдутся те, которые будут доказывать в суде, что не они за рулем авто были во время нарушения ПДД" ---- Да насрать !! Высылать штраф тому, на кого зарегина машина и точка, а там пусть хозяин авто сам разбирается с теми, кому он дал руль !!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа месяц в Киеве тестовая камера зафиксировала 50 тыс. фактов проезда на красный свет, - Крищенко
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