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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Днепропетровщина (1367) избиение (11192) поджог (692) Нацполиция (8882) Береза Юрий (79)

 Полиция не подтверждает причастность нардепа Ю.Березы к избиению мужчины, подозреваемого в поджоге его дома

береза

В пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области не подтверждают информацию, появившуюся в ряде СМИ, о том, что народный депутат Юрий Береза причастен к избиению мужчины, который был задержан охранниками его дома за попытку поджога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам руководителя пресс-службы Анны Старчевской, от охранников дома, в котором проживает Ю.Береза, на линию 102 поступило сообщение о поджоге здания. Полиция приехала на место, охранники передали в полицию мужчину, который подозревается в совершении данного преступления.

В отделении полиции мужчине стало плохо. Была вызвана "скорая помощь", и мужчина был доставлен в Пятихатскую районную больницу, а оттуда его перевели в одну из больниц Кривого Рога. У мужчины была выявлена черепно-мозговая травма, внутреннее кровоизлияние.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса (нанесение умышленных телесных повреждений).

По словам Старчевской, сейчас полиция допрашивает охранников, которые задержали мужчину и устанавливают причастность кого-либо к избиению задержанного мужчины, потому что на его теле были обнаружены телесные повреждения.

На официальном сайте Днепропетровской областной полиции сообщается, что 23 сентября был задержан злоумышленник, который поджег одну из комнат нежилого дома в с.Чумаки и автомобиль Nissan.

Ранее ряд СМИ сообщал, что народный депутат Юрий Береза избил человека, который пытался поджечь его дом в Днепропетровской области.

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Потерпевший «подскользнулся, упал на нож», и так 16 раз подряд
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Вот и я говорю, что сам себе поломал позвонки😀
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Ага! Я когда список травм прочитал, то обалдел. Как он ещё до сих пор живой??? Но, мне очевидно- это он точно сам! Какой там Береза???
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Вот и я видел дома, которые калибр такие ..., поэтому уверен, что он сам себе сломал.☺
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Предатель и трус юрка береза должен висеть на фонарном столбе в назидании всем иудам!!!
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Плевать на Березу, но поджигатель получил по заслугам.
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О поджоге- появилось позже. Сначала- было просто о попытке проникновения в жилище!
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В США преступника просто бы застрелили. Но перелом лучше, поручается и будет знать как устраивать пожары.
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ага, лозинский так же в начале утверждал...Не?
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Почалось,депутат у якого охоронці, слуги ,наложниці заслуговує такої народної вдячності -тим більше береза.
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щас опричники авакяша будут отмазывать березу....не был - не видел.
Если не причастен,то почему скрывается 2 дня??
Это ему готовят пути отхода.
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Дом и с охраной. Нахер ты тогда форму носишь военную, для понтов? Такое ощущение, что он маршал.
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Кто бы сомневался ... Пашинский терориста обезвреживал, этот даже рядом не стоял. Вот так и живем ...
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Если бы кандидатов в депутаты проверяли в дурдоме перед выдачей мандата, то никому б не было дела до того, что псих четыре часа прыгал по телу алкоголика. А так - политический скандал... Пашинскому, говорят, после разбирательства по делу Химикуса выдали второй наградной пистолет для стрельбы по прохожим с двух рук... Азовцы Билецкого забивают до смерти мальчиков, патриотов Украины... Берёзе выдадут две дополнительные ноги для прыжков по оппонентам?
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И что там с расследованием по полковнику ДНР Юрию Голубану, которого Аброськин назначил начальником спецназа полиции Донецкой области?
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Этого Юру Голубана, который служил в "Востоке" Ходаковского, Юра Берёза провёл через все кордоны к трибуне Верховной Рады Украины!
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Он из касты неприкосновенных, так что ему ничего не грозит. Это будет даже более незаметно, чем дело Пашинского, через неделю об этом не вспонит ни одно СМИ.
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Захищають Березу, та парафінять злодія. Багато хто знає що цей депутат веде не зовсім чесне життя, і рейдерство і віджими техніки, тощо. І от якщо припустити що чоловік який проникнув до житла, один з потерпілих від діяльності Ю.Берези, і таким чином хотів помститися? Або п'яний випадково не в той двір зайшов? Або його привезли до приміщення за для "обработать та залякать" та побачили що перестаралися, та вирішили зробити його злодієм? Я ні на чиєму боці, бо не знаю усієї правди, але до депутата-рейдера в мене більше недовіри...
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Зачем залазить в охраняемый дом,что бы спичками поджигать,он что дурак? Нельзя поджечь другим способом? Придумали после.Сейчас найдут российские рубли в кармане или записку от Саакашвили, а можно и то и другое.
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Не знаю как он получил травмы но для пожигателя пойманного на горячем что то он черезчур живой.
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если били то МАЛО ДАЛИ !!! кацапские твари наглеют уже выше крышы. этих тварей надо к "стенке" ставить без суда и следствия т.к. военное время в стране.КАЦАПАМ ТОЛЬКО СМЕРТЬ ,хороший кацап это дохлый кацап!!!!
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Раз полиция сказала , то так оно и есть .Верить надо тем кто нас бережет! Рейтинг у нацполов знаете какой? О!
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Нехай слідство з'ясує звідки у цього бомжари, гроші на охоронців будинку.
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Бичара тупоголовая Береза Югко, тікав аж свої ноги обганяв з під іловайська, заводив у Раду зрадника , отримав індульгенцію на безкарність від Авакяна, і тому жорстоко бив людину, а тепер мул пустив,мол не я, і хата не моя.
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Нападавший псих или наркоман под кайфом. Жаль, что не убили.
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Мутную публику избрали гречкоеды! Какие-то Березы и плакучиии ивы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция не подтверждает причастность нардепа Ю.Березы к избиению мужчины, подозреваемого в поджоге его дома
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