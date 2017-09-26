 Полиция не подтверждает причастность нардепа Ю.Березы к избиению мужчины, подозреваемого в поджоге его дома

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам руководителя пресс-службы Анны Старчевской, от охранников дома, в котором проживает Ю.Береза, на линию 102 поступило сообщение о поджоге здания. Полиция приехала на место, охранники передали в полицию мужчину, который подозревается в совершении данного преступления.
В отделении полиции мужчине стало плохо. Была вызвана "скорая помощь", и мужчина был доставлен в Пятихатскую районную больницу, а оттуда его перевели в одну из больниц Кривого Рога. У мужчины была выявлена черепно-мозговая травма, внутреннее кровоизлияние.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса (нанесение умышленных телесных повреждений).
По словам Старчевской, сейчас полиция допрашивает охранников, которые задержали мужчину и устанавливают причастность кого-либо к избиению задержанного мужчины, потому что на его теле были обнаружены телесные повреждения.
На официальном сайте Днепропетровской областной полиции сообщается, что 23 сентября был задержан злоумышленник, который поджег одну из комнат нежилого дома в с.Чумаки и автомобиль Nissan.
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Если не причастен,то почему скрывается 2 дня??
Это ему готовят пути отхода.
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