 Канадские инструкторы подготовили 6 тыс. военнослужащих ВСУ, - Саджан

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
"В марте мне было приятно объявить о продлении сроков нашей операции "Объединитель" (Operation Unifier), этой миссии канадских Вооруженных сил на западе Украины, которая подготовила около 6 тысяч украинских солдат", - сказал он. Чиновник напомнил, что мандат миссии был расширен до марта 2019 года. По его словам, эта операция помогает канадским и украинским военным обмениваться опытом.
Саджан добавил, что канадские советники консультируют Минобороны Украины насчет стратегических реформ в оборонной сфере.
Он отметил, что Канада готова и в дальнейшем оказывать помощь Украине, которая пытается сохранить и защитить свой суверенитет. "Народ Украины может полагаться на неуклонную поддержку Канады", - добавил Саджан.
Как известно, в рамках операции Unifier около 200 канадских военных инструкторов с 2015 года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах.
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Велика дяка Канаді!
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Вам аби принизити українські гасла...
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