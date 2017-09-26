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 Канадские инструкторы подготовили 6 тыс. военнослужащих ВСУ, - Саджан

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Канадские инструкторы в рамках операции "Объединитель" подготовили 6 тысяч украинских солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"В марте мне было приятно объявить о продлении сроков нашей операции "Объединитель" (Operation Unifier), этой миссии канадских Вооруженных сил на западе Украины, которая подготовила около 6 тысяч украинских солдат", - сказал он. Чиновник напомнил, что мандат миссии был расширен до марта 2019 года. По его словам, эта операция помогает канадским и украинским военным обмениваться опытом.

Саджан добавил, что канадские советники консультируют Минобороны Украины насчет стратегических реформ в оборонной сфере.

Он отметил, что Канада готова и в дальнейшем оказывать помощь Украине, которая пытается сохранить и защитить свой суверенитет. "Народ Украины может полагаться на неуклонную поддержку Канады", - добавил Саджан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Елисеев о визите Порошенко в Канаду: Украина заручилась поддержкой в "Большой семерке"

Как известно, в рамках операции Unifier около 200 канадских военных инструкторов с 2015 года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах.
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Це не менше, ніж зброя- це більше, ніж зброя.
Велика дяка Канаді!
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Трохи правди Вам в зраду. Нах.гвардії конче необхідна пересувна сцена для концертів.і всього за 4000 000 гривень. Та купимо !!!!!!! Все для нах.гвардії !!!!!
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Понад що?
Вам аби принизити українські гасла...
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Саші крєсту. А що у нас діти вже відповідають за батьків? Ну якщо ж порошенко так вирішив...... то мені похендехоху.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанадские инструкторы подготовили 6 тыс. военнослужащих ВСУ, - Саджан
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