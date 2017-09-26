EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 Политика Украины
  2806  42
Все про:провокация (1246) ФСБ (1238) Шкиряк (536)

 "Никогда не разговаривайте с неизвестными": рекомендации Шкиряка политикам

шкиряк

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк рекомендует политикам и чиновникам не общаться с людьми, которые звонят с неизвестных номеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"По имеющимся оперативным данным, в ближайшее время спецслужбы РФ готовят массированную телефонную троллинг-атаку российских пранкеров на высших государственных должностных лиц Украины, народных депутатов (как от власти, так и от оппозиции), представителей руководства правоохранительных органов, госчиновников различного уровня, судей и адвокатов, фигурантов резонансных дел, известных телеведущих, общественных деятелей, медиа-экспертов, журналистов и других публичных лиц. Провокаторы могут представляться кем угодно: от журналистов ведущих украинских СМИ до чьих-то помощников и секретарей, а также высшими должностными лицами или служащими различных министерств, ведомств и т.д. Вопросы и предложения могут быть различными, включая обсуждение реальных проблем современности", - пишет он.

"Их задача - любой ценой втянуть "объект" в дискуссию. Конечно, при этом будет сделана запись разговора с возможностью дальнейшей компиляции и монтажа для фальсификации очередных информационных вбросов", - подчеркнул Шкиряк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковая акция "матерей воинов АТО", срежиссированная из России, предотвращена во Львове: организаторы наняли почти 100 пенсионеров и студентов по 400 грн, - СБУ

"Цель этой запланированной ФСБ провокации - очередная попытка масс-медийной дискредитации действующей украинской власти, членов правительства, народных депутатов (независимо от политической составляющей), активистов общественного сектора и тому подобное. Им важно показать "неуправляемость процессов и несостоятельность бандеровской Украины", - пояснил советник главы МВД.

"Настоятельно рекомендуем! Не вступать в разговоры и диалог с незнакомыми людьми! Обязательно проверять и идентифицировать звонящее лицо, особенно если это какие-то незнакомые и неизвестные вам "журналисты" и т.д.", - подчеркнул он.

"Для этой спецоперации ФСБ привлекает значительные технические и финансовые ресурсы и целую "фабрику ботов" и подготовленных пранкеров. Они действуют очень профессионально и прошли соответствующую подготовку, включая имитацию голосов украинских политических деятелей. Собственно, для РФ это один из весомых элементов гибридной войны против Украины", - пишет Шкиряк.

"Кроме того, стоит быть осторожным с перепиской в ​​мессенджерах и соцсетях с неизвестными людьми. Ваши скриншоты также могут использоваться в провокационных целях", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура и СБУ завершили расследование провокаций с перекрытием трассы на Львовщине

Никогда не разговаривайте с неизвестными: рекомендации Шкиряка политикам 01

(Скриншот со страницы Зорян Шкиряк)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
-Скажи пароль!
-Пароль!
-Проходь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Волкер целый час Вовану и Лексусу визжал,как сучка, что бы украинцы не освобождали Донбасс, потому как Россия их раздавит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Головне не це, як на мене.
"Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону."-
ось це головне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По имеющимся оперативным данным...из интернета. Трепач.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А яка різниця? "Обоє рябоє".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти краще розкажи як порошенко з "президентом Киргизстану" розмовляв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шкиряк целый час говорил по телефону с Зоряном,оказалось пранкер.Вот он других и предупреждает, "добрый человек".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
маладца!
научи их как правильно взятки-откаты брать...
а то задолбали.... своим дилетантством...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У кого-то что-то затлело, пониже поясницы. Похоже этот Лексус таки не врет. Ну, а Волкеру это, понятно- не понравилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А если позвонит Фирташ( Ахметов,Путин...) и предложит свою дружбу,хорошую работу и достойную зарплату,что политику бросать трубку? Ведь такой шанс бывает раз в жизни!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Iron Maiden тоже любители петь про это дело, типа Afraid to talk Strangers. Ну то таке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Это ЖЭК? Почему у меня нет воды?
- Лексус, иди в дупу!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня претензии к руководству дурдома! Вы почему позволяете своим клиентам шариться по улице и давать советы космической глупости. Срочно оденьте катмандинскому смирительную рубаха пока он не начал кусать людей, это ему не по Тянь-Шаню лазить компании Йети!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Він єдін в трьох ліцах (Шкіряк, Зорін і Нестерович) тому і знає багато. Бггг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предупрежден ,- Значит Вооружен . А Поговорить ?, то хочется .А Чем отличаются Пранкеры от Кореспондентов и те и другие выводят собеседника , манипулируют , делая на том Сенсацию .Из Речи Букв не на режишь и Мат не составишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно... А в судах установить "красные телефоны" с наивысшей защитой - чтобы только по ним судьям могли сообщать "правильные" решения...
 показать весь комментарий
Ответить
 
UA Злий Грицько
Так, а Зорян по этому поводу Шо говорит?
==========
Зорян сказал шо Шкиряк то вэлыка падлюка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никогда не разговаривайте с неизвестными": рекомендации Шкиряка политикам
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти