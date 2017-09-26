 "Никогда не разговаривайте с неизвестными": рекомендации Шкиряка политикам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"По имеющимся оперативным данным, в ближайшее время спецслужбы РФ готовят массированную телефонную троллинг-атаку российских пранкеров на высших государственных должностных лиц Украины, народных депутатов (как от власти, так и от оппозиции), представителей руководства правоохранительных органов, госчиновников различного уровня, судей и адвокатов, фигурантов резонансных дел, известных телеведущих, общественных деятелей, медиа-экспертов, журналистов и других публичных лиц. Провокаторы могут представляться кем угодно: от журналистов ведущих украинских СМИ до чьих-то помощников и секретарей, а также высшими должностными лицами или служащими различных министерств, ведомств и т.д. Вопросы и предложения могут быть различными, включая обсуждение реальных проблем современности", - пишет он.
"Их задача - любой ценой втянуть "объект" в дискуссию. Конечно, при этом будет сделана запись разговора с возможностью дальнейшей компиляции и монтажа для фальсификации очередных информационных вбросов", - подчеркнул Шкиряк.
"Цель этой запланированной ФСБ провокации - очередная попытка масс-медийной дискредитации действующей украинской власти, членов правительства, народных депутатов (независимо от политической составляющей), активистов общественного сектора и тому подобное. Им важно показать "неуправляемость процессов и несостоятельность бандеровской Украины", - пояснил советник главы МВД.
"Настоятельно рекомендуем! Не вступать в разговоры и диалог с незнакомыми людьми! Обязательно проверять и идентифицировать звонящее лицо, особенно если это какие-то незнакомые и неизвестные вам "журналисты" и т.д.", - подчеркнул он.
"Для этой спецоперации ФСБ привлекает значительные технические и финансовые ресурсы и целую "фабрику ботов" и подготовленных пранкеров. Они действуют очень профессионально и прошли соответствующую подготовку, включая имитацию голосов украинских политических деятелей. Собственно, для РФ это один из весомых элементов гибридной войны против Украины", - пишет Шкиряк.
"Кроме того, стоит быть осторожным с перепиской в мессенджерах и соцсетях с неизвестными людьми. Ваши скриншоты также могут использоваться в провокационных целях", - добавил он.
(Скриншот со страницы Зорян Шкиряк)
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-Пароль!
-Проходь!
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"Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону."-
ось це головне.
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научи их как правильно взятки-откаты брать...
а то задолбали.... своим дилетантством...
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https://www.youtube.com/watch?v=JOF0i4I8EcA
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- Лексус, иди в дупу!!!
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Так, а Зорян по этому поводу Шо говорит?
==========
Зорян сказал шо Шкиряк то вэлыка падлюка
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