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Все про:вооружение (3512) Канада (1040) Полторак (956) Саджан Харджит (25)

 Украина хочет начать закупку военной техники и оборудования у Канады, - Полторак

26 сентября, в Киеве Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак провел встречу с канадским коллегой Хаджитом Саджаном.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Мы обсудили вопросы поддержки Канадой международных усилий по развертыванию миротворческой миссии ООН на Востоке Украины и главные подходы к организации этого процесса", - отметил во время общения с журналистами генерал армии Украины Степан Полторак.

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"Второй вопрос, который мы обсудили, был как раз и вопрос... связанный с закупкой оборудования, оснащения, техники на следующий год у наших канадских друзей", - заявил Полторак.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, а именно, включение Украины в "Перечень стран, в которых возможен экспорт оружия", закупка бронированной техники, оборудования и экипировки, налаживания совместного производства военной техники и вооружения в Украина, а также запуск полномасштабного военного сотрудничества между Украиной и Канадой на основе договоренности, подписанного между министерствами обороны двух стран.

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Рановато,только четвертый год воюем,можно было и подождать пока.
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