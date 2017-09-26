 Украина хочет начать закупку военной техники и оборудования у Канады, - Полторак

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Мы обсудили вопросы поддержки Канадой международных усилий по развертыванию миротворческой миссии ООН на Востоке Украины и главные подходы к организации этого процесса", - отметил во время общения с журналистами генерал армии Украины Степан Полторак.
"Второй вопрос, который мы обсудили, был как раз и вопрос... связанный с закупкой оборудования, оснащения, техники на следующий год у наших канадских друзей", - заявил Полторак.
Были рассмотрены перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, а именно, включение Украины в "Перечень стран, в которых возможен экспорт оружия", закупка бронированной техники, оборудования и экипировки, налаживания совместного производства военной техники и вооружения в Украина, а также запуск полномасштабного военного сотрудничества между Украиной и Канадой на основе договоренности, подписанного между министерствами обороны двух стран.
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