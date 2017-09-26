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 Общество
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 Наемник "ДНР" из Горловки задержан в Славянске

наручники

В Донецкой области задержан мужчина, сотрудничавший с террористической организацией "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 26-летний житель Горловки длительное время был безработным. Весной 2014 года он поступил в "армию ДНР". Мужчина нес "службу" на улицах своего города: охранял здание горсовета, осуществлял пропускной режим на блокпостах и ​​строил баррикады. Перед каждым "нарядом" получал автомат в обмен на паспорт.

Через некоторое время "высшее командование" стало проводить отбор на передовую. Когда мужчина понял, что он есть в списках, бежал в РФ, затем переехал в оккупированный Крым, после чего вернулся в Горловку.

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Принять гражданство "республики" он не хотел. Наемник выехал с временно оккупированной территории на подконтрольную, чтобы переоформить паспорт. В Славянске он был задержан.

По факту участия в НВФ мужчина привлекается к ответственности по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
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а получили по гробу, кретины, безимянному
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трохи пізнувато зрозумів , провірити його руки- бува не в крові
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сколько ж окопов они нарыли? если в глубь.. то Америка скоро...
как прищемят хвост - окопы рыл... в караул ходил... дулю в кармане носил..
надоело это блеяние... копачей хреновых...
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Странно одно,оно того СССРа в глаза не видело,и рюзге мира тоже,но сцуко против фОшистов.Уродец.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемник "ДНР" из Горловки задержан в Славянске
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