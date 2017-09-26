 Дело о сбитом Ил-76: Заседание суда по апелляции генерала Назарова назначено на 3 октября

Апелляцию на приговор В.Назаров подал, так как считает себя невиновным в катастрофе самолета ИЛ-76, в результате которого погибло 79 человек. Представители Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ поддержали апелляцию В.Назарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По этому поводу адвокат потерпевших Виталий Погосян сказал, что у всех собравшихся "был шок" от такого решения представителей военного ведомства и Генерального штаба.
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"Таким образом, представители Генерального штаба и Министерства обороны считают Назарова невиновным. Они вышли за рамки предоставленных им законом полномочий", - сказал адвокат. По его словам, если Апелляционный суд отменит приговор суда первой инстанции, то родственники пострадавших будут подавать кассационную жалобу, и если не получится это в Украине, то эта жалоба будет подана в Европейский суд по правам человека.
Так же В.Погосян заявил, что, по его мнению, фильм, который был показан на телеканале "Украина", который называется "Борт 76777: кто ответит за теракт?" является ничем иным, как "давлением на суд" и "искажением недостоверной информации".
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По словам адвоката, во вторник в Святошинский суд города Киева он подал исковое заявление от имени родственников о защите чести, достоинства и распространении недостоверной информации. Иск подан на телеканал "Украина".
Такой иск к телеканалу "Украина" В.Погосян объяснил тем, что он не смог найти ни в титрах, ни где либо в социальных сетях в Интернете информации о том, кто является автором данного фильма, и, по словам адвоката, этот фильм уже был показан на других телеканалах, а так же вывешен на всех сайтах областных военкоматов Украины.
"Это прямое давление на суд", - выразил уверенность он.
Как сообщалось, генерал-майор В.Назаров является единственным обвиняемым в служебной халатности, приведшей к гибели сорока десантников 25-ой бригады и девяти членов экипажа.
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шакал
ад--мужеложенко--назар
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