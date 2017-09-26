 Рассчитываю на принятие Радой на следующей неделе законопроекта о гастролях артистов из РФ, - Кириленко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я надеюсь, что этот законопроект будет принят в первом чтении меньшей мере на следующей пленарной неделе, потому что он не такой большой и тема всем известна. Его внесли представители всех фракций коалиции и внефракционные. Я проводил предварительные консультации перед внесением законопроекта, и депутаты поддержали его. Значит, не должно быть трудностей с голосами", - отметил Кириленко.
По его словам, речь идет о законопроекте, который разрабатывался в правительстве совместно с депутатами и внесен от имени депутатов в парламент, "чтобы ускорить процедуру рассмотрения".
"Если организатор мероприятия приглашает исполнителя из страны-агрессора, то есть из РФ, за 30 дней до планируемого мероприятия организатор должен направить информационный запрос в СБУ с тем, чтобы она подтвердила возможность или невозможность пересечения границы участником такого мероприятия, коим является гражданин РФ.
То есть, если исполнитель не выступал в Крыму, если не высказывался против территориальной целостности Украины, не стрелял в наших ребят на Донбассе, как некоторые себе даже такое позволяют из их деятелей искусства, пожалуйста, приезжай и делись своим искусством", - рассказал Кириленко об основных положениях законопроекта.
Напоминаем, 23 сентября Комитет Рады по вопросам культуры поддержал законопроект, по которому российских артистов можно приглашать в Украину только после разрешения СБУ. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" был зарегистрирован в июле.
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Макаревич.
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а)Закон об образовании, с преподаванием исключительно на государственном языке;
б)Полный запрет, так называемой "церкви" московского патриархата;
в)Полноценный визовый режим между Украиной и Россией;
г)Полный запрет на выступления, "артистов" из России без одобрения СБУ;
д) Отмена навязанных советских праздников, а особенно 9 мая;
е) Полный запрет на открытия, так называемых "культурных центров" россии в Украине;
д)Закон об гражданстве, по типу законов принятых в странах Балтии и запрета избирать власть, избираться и быть избранным во власть, гражданами, которые не считают себя Украинцаи
То Украина была бы совершенно другой страной. У нас не было бы войны, не погибли 10 000 Украинских патриотов, они выросли бы воспитали бы своих детей, и прожили бы свою Богом данную жизнь.
А так имеем, то что имеем, именно потому, что такого закона не было. И кстати, смайлик тут нужно другой. Так как, если у тебя мозгов, хоть чуть-чуть больше чем у курицы, то понимаешь что в смерти людей, которые гибнут каждый день, нет ничего смешного.
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Быстро работают!!
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Cьогодні о 19:09 Голос Америки
Крістіан Борис, канадський кореспондент, який висвітлює події в Україні для низки західних видань, звернув увага на слова генерального директора Carlsberg Ukraine Євгена Шевченка, який в інтерв'ю виданню Financial Times пожалівся на те, що відтік кваліфікованих кадрів до Європи примушує компанії підівищувати українцям заробітну платню.
"Це дуже велика проблема для нас, оскільки там більша заробітна плата. Ми були змушені підняти зарплату на 50%, відколи був оголошений безвіз", - наводить слова Шевченка англомовне видання.
Повний переклад статті також представило українське видання Zaxid.net
Репліка Шевченка привернула увагу канадського репортера Крістіана Бориса.
"Недобра виходить картина. Гендиректор Carlsberg Ukraine сказав FT, що безвіз став великою проблемою, бо через нього заробітна платня зросла на 50%", - резюмує Борис.
Поіронізували над словами Шевченка і звичайні користувачі Twitter.
"Ну як не поспівчувати капіталістам, які ставляться до України, як країни третього світу", - кепкує один із користувачів.
"Сумуємо за днями, коли можна було навалювати на людей виснажливу працю і довжелезний робочий день, а платити мінімум", - жартує і собі інший.
Натомість оглядач-міжнародник Леонід Рагозін припускає, що у статті було припущено помилки.
"Як 90-денні візи, які чітко забороняють працевлаштування в ЄС, можуть бути пов'язані із зростанням зайнятості (українців на Заході - прим. ГА)? Пивоварні ЄС наймають нелегалів? Оце була б новина", - твітує оглядач.
"Він все переплутав. Мільйон українців працювали у Польщі задовго до запроваження безвізу", - твітує Пол Ніланд, дописувач англомовного видання Kyiv Post.
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