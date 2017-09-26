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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:ВР (23053) Кириленко (644) Россия (72422) артисты (148)

 Рассчитываю на принятие Радой на следующей неделе законопроекта о гастролях артистов из РФ, - Кириленко

кириленко

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко рассчитывает, что законопроект об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан РФ будет принят Верховной Радой в первом чтении 3-5 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я надеюсь, что этот законопроект будет принят в первом чтении меньшей мере на следующей пленарной неделе, потому что он не такой большой и тема всем известна. Его внесли представители всех фракций коалиции и внефракционные. Я проводил предварительные консультации перед внесением законопроекта, и депутаты поддержали его. Значит, не должно быть трудностей с голосами", - отметил Кириленко.

По его словам, речь идет о законопроекте, который разрабатывался в правительстве совместно с депутатами и внесен от имени депутатов в парламент, "чтобы ускорить процедуру рассмотрения".

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"Если организатор мероприятия приглашает исполнителя из страны-агрессора, то есть из РФ, за 30 дней до планируемого мероприятия организатор должен направить информационный запрос в СБУ с тем, чтобы она подтвердила возможность или невозможность пересечения границы участником такого мероприятия, коим является гражданин РФ.

То есть, если исполнитель не выступал в Крыму, если не высказывался против территориальной целостности Украины, не стрелял в наших ребят на Донбассе, как некоторые себе даже такое позволяют из их деятелей искусства, пожалуйста, приезжай и делись своим искусством", - рассказал Кириленко об основных положениях законопроекта.

Также читайте: Кириленко о российских исполнителях: "Нельзя давать возможность здесь зарабатывать путинским пропагандистам"

Напоминаем, 23 сентября Комитет Рады по вопросам культуры поддержал законопроект, по которому российских артистов можно приглашать в Украину только после разрешения СБУ. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" был зарегистрирован в июле.


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Интересно, в 1944 году в Москве гастролировали артисты из Германии?
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Та везде как пленные и как исчо нет, но живые...
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А у нас шо , свої зоопарків та циркових тваринок вже немає???
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А билеты тем, кто этих гастролеров будет смотреть и слушать, продавать по паспортам с последующей фиксацией в специальных списках в СБУ.
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Вон на Интере сплошные концерты русской попсы - ей вовсе не нужно приезжать, забивают голову удаленно
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Я бы начинал не с выжившего из ума Сигала, #бнутого на всю голову Кустурицы и всякого пошиба рассейской ваты. Я бы начинал с наших сограждан, которые ездят в Мордор услаждать вату или того лучше - поливать дерьмом свою страну и прославлять карлика на рассейских ток-шоу.
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Лобода и весь ее балет - для примера. Спецом в инсте слежу за их фото - не вылазят оттуда.
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Назвіть прізвища тих, кого в Україні будуть раді бачити- це я форум питаю.
Макаревич.
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А тебя,говно непотопляемое при любой власти,туда на гастроли,..в Забайкалье,на пожизненное!!! (((
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Да, да...... артисты, переименование улиц , смена автопарка..... а бензин растёт третий день. ........
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Ну так а я о чём ,принять этот закон и коррупции конец,пенсии по 500 Евро,зарплаты по 1 000 Евро,честные суды ,все коррупционеры на нарах ,медицина лучшая в Мире уровень смертности станет не первой в Мире а последней,все поедут учиться в Украинские университеты ,дороги как в Сингапуре,техника,как в Японии,машины,как в Германии! Я же говорю,самый нужный закон ....
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Да пожалуй,шо не трошки , там вавка в голове больше самой головы...
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Тот про который с утра до вечера трындят защитники пенсионеров, но ставят его всегда последним.
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Один из самых нужных. Потому, что идеологию одно из самых важных в развитии страны. Если бы в Сентябре 1991 года, в Украине было принято:
а)Закон об образовании, с преподаванием исключительно на государственном языке;
б)Полный запрет, так называемой "церкви" московского патриархата;
в)Полноценный визовый режим между Украиной и Россией;
г)Полный запрет на выступления, "артистов" из России без одобрения СБУ;
д) Отмена навязанных советских праздников, а особенно 9 мая;
е) Полный запрет на открытия, так называемых "культурных центров" россии в Украине;
д)Закон об гражданстве, по типу законов принятых в странах Балтии и запрета избирать власть, избираться и быть избранным во власть, гражданами, которые не считают себя Украинцаи
То Украина была бы совершенно другой страной. У нас не было бы войны, не погибли 10 000 Украинских патриотов, они выросли бы воспитали бы своих детей, и прожили бы свою Богом данную жизнь.
А так имеем, то что имеем, именно потому, что такого закона не было. И кстати, смайлик тут нужно другой. Так как, если у тебя мозгов, хоть чуть-чуть больше чем у курицы, то понимаешь что в смерти людей, которые гибнут каждый день, нет ничего смешного.
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Ты хотел бы, чтобы Украина первой объявила войну России еще в 1991? Я правильно понял?
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Правильно Кириленко от врагов лучше держаться подальше и нечего им тут делать - антиукраинскую агентуру разводить
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Ничего , у нас есть Дзьо-Дзьо,Павло Зебров,и еще Зирка Василь из Файна Юкрайны
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Та який з тебе козак, москалику... Хіба що "гей"!
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Вот-вот, поставят на голосование как и судебную впереди пенсионной, а потом будут рассказывать как оппозиция срывает пенсионную "рехформу"
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Ботва соєвая, анука шотама в мэтодычках -енто харош закон или кака???
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А тим часом СБУ зняла заборону на гастролі Макса Коржа, який незаконно давав концерти у Криму, й він вже збирається на гастролі в Україну. Однією рукою впускають сюди всіляке лайно, іншою п***ть про перемогу й безкомпромісність, рехворматори х***ви.
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Не прошло и четырех лет войны с Россией!!!
Быстро работают!!
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Український підприємець пожалівся на безвіз з ЄС, бо довелось піднімати зарплати
Cьогодні о 19:09 Голос Америки
Крістіан Борис, канадський кореспондент, який висвітлює події в Україні для низки західних видань, звернув увага на слова генерального директора Carlsberg Ukraine Євгена Шевченка, який в інтерв'ю виданню Financial Times пожалівся на те, що відтік кваліфікованих кадрів до Європи примушує компанії підівищувати українцям заробітну платню.
"Це дуже велика проблема для нас, оскільки там більша заробітна плата. Ми були змушені підняти зарплату на 50%, відколи був оголошений безвіз", - наводить слова Шевченка англомовне видання.
Повний переклад статті також представило українське видання Zaxid.net
Репліка Шевченка привернула увагу канадського репортера Крістіана Бориса.
"Недобра виходить картина. Гендиректор Carlsberg Ukraine сказав FT, що безвіз став великою проблемою, бо через нього заробітна платня зросла на 50%", - резюмує Борис.
Поіронізували над словами Шевченка і звичайні користувачі Twitter.
"Ну як не поспівчувати капіталістам, які ставляться до України, як країни третього світу", - кепкує один із користувачів.
"Сумуємо за днями, коли можна було навалювати на людей виснажливу працю і довжелезний робочий день, а платити мінімум", - жартує і собі інший.
Натомість оглядач-міжнародник Леонід Рагозін припускає, що у статті було припущено помилки.
"Як 90-денні візи, які чітко забороняють працевлаштування в ЄС, можуть бути пов'язані із зростанням зайнятості (українців на Заході - прим. ГА)? Пивоварні ЄС наймають нелегалів? Оце була б новина", - твітує оглядач.
"Він все переплутав. Мільйон українців працювали у Польщі задовго до запроваження безвізу", - твітує Пол Ніланд, дописувач англомовного видання Kyiv Post.
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і гастролі російського бізнесу в Україні треба закінчувати
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а якого г СБУ потрібно?. дійсно нема шо робити, як оцю дурню приймати.. чому немає депутатів в залі ВР краще б тебе, Славіку, хвилювало ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассчитываю на принятие Радой на следующей неделе законопроекта о гастролях артистов из РФ, - Кириленко
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