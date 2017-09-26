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 Российские наемники три раза обстреляли наши позиции. Под Водяным применяли вооружение БМП, - штаб АТО

бмп

С начала сегодняшних суток в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки трижды обстреливали наши позиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, на Донецком направлении боевики утром открывали огонь из противотанкового гранатомета по украинским укреплениям вблизи шахты Бутовка. А около 15.00 враг почти час бил из гранатомета и стрелкового оружия по нашим защитникам на подступах к Авдеевке.

На Приморском направлении противник применял вооружение БМП, несколько видов гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного.

Во время двух обстрелов со стороны оккупантов бойцы АТО открывали огонь на поражение. С полуночи потерь среди наших военнослужащих нет".

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Я тоб1, довбню, помр1ю !!!
Це ти хуйловське вато, як що за те, щоб ми не в1дпов1дали на пальбу !!!!
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ВАУ! Новое название придумали!
Российские наемники!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники три раза обстреляли наши позиции. Под Водяным применяли вооружение БМП, - штаб АТО
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