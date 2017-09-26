 Канада поможет Украине с постройкой патронного завода, - министр обороны Саджан

Об этом министр обороны Степана Полторак рассказал во время совместного брифинга в Киеве со своим канадским коллегой Харджитом Сейджжаном, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.TV.
Также рассматривался вопрос о включении Канады до стран-импортеров украинского оружия.
"Здесь работа продвигается очень плодотворно и очень хорошие перспективы", - отметил министр.
Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с размещением миротворцев ООН в зоне боевых действий на Донбассе.
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есть у нас инженеры, и запатентованные образцы офигенного патрона, а брэнд можно сделать мировым.
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пусть лучше поможет в возведении крепких фонарных столбов ДЛЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ И КАЗНОКРАДОВ
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У нас же на сегодняшний день нет ни чертежей, ни технологии, ни оборудования, ни подготовленных оюдей, способных работать на этом оборудовании.
Это только будку от Рошен можно быстро построить в любой точке Киева.
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Продают? И за*бись. Некоторым уже нихера не продают.
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Патронные страсти Украины, или зачем нам патронный завод?
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"Кислородмаш" порезан на метал, аренда складских помещений.
"Одесский механический" - порезан на метал, сейчас аренда складских помещений.
и тд.
остался без налоговый 7 -км и порты....
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1. Мы начали переговоры о передаче нам б/у немецких электричек. Они в разы лучше наших модернизированных, - Омелян
2. Гройсман поздравил машиностроителей с профессиональным праздником:"...правительство рассматривает машиностроение как одну из важнейших комплексных отраслей промышленности, от которой зависит дальнейший экономический успех страны", - https://censor.net.ua/n456613
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Остались на складах от СССР.
А если и строить завод, то только с прицелом на переход на натовское стрелковое оружие,
даже если сейчас мы и не сможем вступить в НАТО. Переход на натовские стандарты будут по любому.
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т.е. рошена - до хера и больше, а патроного...
оооо, нет!
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Я взагалі то - його мав на увазі...........
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Василь Пашкевич !
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Но знает... особенности нашего политикума... а значит нужно взять ситуацию под контроль и "помочь" построить завод, т.е. проследить, чтобы деньги не украли ))
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