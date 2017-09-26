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Все про:боеприпасы (1318) Канада (1040) Саджан Харджит (25)

 Канада поможет Украине с постройкой патронного завода, - министр обороны Саджан

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Минобороны Канады будет помогать украинской оборонной отрасли с постройкой нового украинского завода по производству боеприпасов

Об этом министр обороны Степана Полторак рассказал во время совместного брифинга в Киеве со своим канадским коллегой Харджитом Сейджжаном, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.TV.

Также рассматривался вопрос о включении Канады до стран-импортеров украинского оружия.

"Здесь работа продвигается очень плодотворно и очень хорошие перспективы", - отметил министр.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с размещением миротворцев ООН в зоне боевых действий на Донбассе.

Также читайте: Канада серьезно воспринимает российскую угрозу, - министр обороны Саджан

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Прикольно! мы, вроде, сами собираем космические ракеты, а тут, оказывается, патронный завод построить без помощи не можем? что за нах?
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мне видится так. одно дело выпускать продукцию на станках в лучшем случае 90-тых годов выпуска, а другое дело на современном оборудовании это делать и еще нужен мировой бренд потому-что работать только на оборон заказ это утопия ссср.
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совершенно верно завод это не корпуса, а прежде всего оборудование, станки и кадры которые умеют на нем работать
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дик в луганську до окупації - шо, не вміли працювати? чи там обладнання не дозволяло випускати набої?
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http://military-informant.com/pressreleases/stiletto-ukraina-razrabotala-unikalnuyu-pulyu-sposobnuyu-probivat-lyubuyu-bronyu.html

есть у нас инженеры, и запатентованные образцы офигенного патрона, а брэнд можно сделать мировым.
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За «кошти Януковича» будуватимуть житло для військових та купуватимуть танки «Оплот»
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.
пусть лучше поможет в возведении крепких фонарных столбов ДЛЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ И КАЗНОКРАДОВ
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Не обязательно латунные.Гильзы давно штампуют из стали


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Да еще совковые стальные есть. Но тут фишка в технологии вытяжки стали. Наверно где-то за этапов 5-6 постепенно формируют гильзу и, как понимаю, на каждый этап нужно свое устройство.
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Угу. Другая фишка в том,шо стальная гильза - одноразовая.И,кстати,российские патроны с стальными гильзами - откровенное дешевое дерьмо, эжектор донышки гильз отрывает частенько,по крайней мере в моем СКС Застава.А вот штатовский боеприпас в стальной гильзе - вполне норм.
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В детстве видел, как дядя Коля для двухстволки стреляные гильзы снаряжал. А тут, непонятно, что значит одноразовые? А какие они должны быть? То,что отрывает донышко говорит о дефектах кристаллической решетки, дислокации,наклеп и т.д.
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При выстреле гильза расширяется.Для перезарядки патрона гильзу необходимо вернуть к первоначальному виду - обжать.Латунь эластична,а вот сталь - нет.
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Если завод под стандарты НАТО, то как быстрее построить, самим или с помощью Канады ?
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да я о том, что патрон, вроде не настолько сложный прибор, чтобы наши инженеры сидели на лужайке и ждали специалистов из Канады
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Хм, если вдумчиво ковыряться в этой теме, все советские патроны полное говно, потом вы не допускаете что война может быть не всегда, а заводу то надо работать и продавать продукцию, кацапам уже зась, значит надо продавать на запад .
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а є набої стандартів НАТО і не НАТО? Набої вони начебто відрізняються виключно калібром.
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Надо не просто построить завод. а завод, который смог бы при возникшей необходимости перешел на выпуск патронов натовского образца.
У нас же на сегодняшний день нет ни чертежей, ни технологии, ни оборудования, ни подготовленных оюдей, способных работать на этом оборудовании.
Это только будку от Рошен можно быстро построить в любой точке Киева.
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Шо таке набої НАТО? В країнах НАТО випускаються набої для будь-якої зброї, що знаходиться на озброєнні в країнах НАТО, в тому числі і старий добрий 7,62. Доти доки не виробила ресурс стрілецька зброя, що знаходиться на озброєнні якоїсь країни НАТО - доти і набої до такої зброї відповідають стандартам НАТО. екс перди млять.
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Мы можем и таврии делать, но шоб качественно ездить - лучше бимер или ниссан, а послезавтра - теслу. Но это не значит, что надо самому разрабатывать станки для штамповки кузова ниссана. а проще купить линию для производства и технологию. А то и завод.
Продают? И за*бись. Некоторым уже нихера не продают.
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то есть, вы считате, что между советским патроном и каким-нибудь патроном НАТО такая же пропасть, как и между таврией и теслой?
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нет, не пропасть. Внешне они очень похожи, ну, как армата и меркава.
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до твого відома - стрілецька зброя колишнього совка і досі знаходиться на озброєнні колишніх членів варшавського договору. І набої до такої зброї відповідають стандартам НАТО, більше того - набої до неї і досі виробляються в Європі. Не постіть пуйні, екс перди.
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Заводы по производству космических ракет когда строились? При Полтораках? В эпоху исторического материализма ещё.
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И что? Сейчас забыли как свернуть латунь в трубочку и засыпать на донышко пороха?
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Надеюсь, где-то в центральной или западной Украине
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под Винницей в подземном бункере Гитлера.. а виницкий фонтан "Рошен" будет охлаждением
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Я так понимаю, машиностроению в Украине пришел полный песец Дожились....
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а до этого офощ такие патронные заводы строил, закачаешься. и армия при нем была не то что
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а как ты хотел? при яныке отжимали все что более менее приносит деньги. По этому многие заводы например в Одессе тупо продали свои станки на металлолом и занялись арендодательством под склады.
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По правді кажучи, не знаю більш-менш якісної одеської промислової продукції. Так, різна дрібнота, та купи-продай.
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50% уничтожено безвозвратно... микрон свою дочерку "комплекс" тупо порезал на метал... и вроде как сам еле дышит.
"Кислородмаш" порезан на метал, аренда складских помещений.
"Одесский механический" - порезан на метал, сейчас аренда складских помещений.
и тд.
остался без налоговый 7 -км и порты....
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Не только в Одессе. Знаменитый "Азовмаш"- во где Преступление!
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Вот где оксюморон:
1. Мы начали переговоры о передаче нам б/у немецких электричек. Они в разы лучше наших модернизированных, - Омелян
2. Гройсман поздравил машиностроителей с профессиональным праздником:"...правительство рассматривает машиностроение как одну из важнейших комплексных отраслей промышленности, от которой зависит дальнейший экономический успех страны", - https://censor.net.ua/n456613
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машиностроению пришол писец еще при есесесре
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А вот если серьёзно ,это какими же надо быть дебилами,чтобы за ТРИ года не построить патронный завод ???
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чухан а какие патроны тебе надобно ? издохший ссср построил очень много схронов именно в Украине ТРИ ОКРУГА и одын в Молдове игде хранились бк всего ссср для договора варшавкого ныне покойного расчитано УСЕ ЕТО ДОБРО было на 5-7 лет войны с НАТО +для гсвг патрон живет 40 лет снаряд мина гдето тохе ,смотри новости и ковровые дороги от гильз в окопах ВСУ
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каким нужно быть дебилом чтобы не стать богатым как билл гейтс, кнопки то нажимать можешь, или хотя бы как киркоров, язык то
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Литва дарит, а не продает нам патроны. Причем в огромных количествах.
Остались на складах от СССР.
А если и строить завод, то только с прицелом на переход на натовское стрелковое оружие,
даже если сейчас мы и не сможем вступить в НАТО. Переход на натовские стандарты будут по любому.
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видимо не хватает патронов для определенных типов оружия, а для калаша то да, наверное
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за три года надо еще победить коррупцию, построить правовое государство, довести пенсии и зарплаты и медицину до уровня европейской, обеспечить армию всем, возродить промышленность, построить дороги, поднять бизнес, выиграть войну... что ещё забыл?
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еще поменять памперсы, показать каждому сиську, спеть каждому колыбельную, и поцеловать в жопку.... за полтора года еще можно успеть.
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т.е. у нас нет своего патронного заводика???
т.е. рошена - до хера и больше, а патроного...
оооо, нет!
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раньше просто не было лома для завода а теперь в связи с войной полно..
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блин.., умельцы в гаражах лепят не плохие патроны для снайперов АТО... - попросите их клоуны...Технологии были отработаны еще в 18-веке...
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в гаражах можно и петухов лепить, и матрешки точить....
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Розкажи у подробицях, мені дуже цікаво як вони у гаражних умовах з листа латуні витягують гільзу.
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Звичайно, що є................ але "декому" не вигідно вкладати туда кошти...........
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Спасибо Канаде. Но так ли сложен технологический процесс постройки этого завода ? И самого производства. Зная шоколадников,все воспринимаешь через призму недоверия и сомнений. Слишком много воровства,откатов и умышленных завышений с целью,опять же ,воровства...
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ты уже и в постройке патронных заводов разбираешся...
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т.е. ты наконец-то посмотрел в зеркало?!.. молодець! слазь с пальмы и возьми банан на аполочке
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Производство гильзы практически не отличается от производства нижней части матрешки. Все тоже самое, только проще - раскрашивать не надо.
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ага.. из твердых сортов дерева.. и влажность не выше 25%
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построить коробку - не проблема, поставить высокотехнологичное оборудование в эту коробку - вот это проблема
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канадцы нам строят заводы, турки - строят дороги, китайцы - метро. А что наши? А наши строят ЖК и ТРЦ. Так держать!
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так а что, я разве не права? Хоть один бы вместо очередного ТРЦ какой-то завод выстроил, по переработке мусора, например.
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Та ну нах . Давайте готовые боеприпасы , Учета и отчета меньше .
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Ось прямо зараз, як чорт з лопухів, вискочить Турчинов і: "А й ж обіцяв ще три роки назад і своє слово тримаю". І так соромязливо, губки бантиком і лівою ніжкою навколо себе шарк...
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Яке "досягнення", блін..................... Та лише в м.Шостка, що на Сумщині - мажна було вже давно налагодити це виробництво! А вони все "збираються".............
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Так в Шостці воно вже є................... і ще з часів СРСР.......... Його лише потрібно "зарядити" на виробництво бойових боєприпасів. А то вони з часів конверсії все салютами і мисливськими боєприпасами "балуються" та займаються утилізацією..........
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Андрюша, в Шостці снарядний завод, та й Шостка дуже близько до орків, маєш завдання передати внаросію ще один завод ?
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Шо́сткинський казе́нний заво́д «Зі́рка», історична назва Шосткинський пороховий завод - пороховий завод у місті Шостці, найстаріше підприємство галузі в Україні, саме з цього заводу виникло місто Шостка.Основна діяльність заводу зв'язана з випуском димного пороху усіх марок, трубчастого і зернового пороху на основі нітроцелюлози, а також зарядів для ствольної артилерії калібрів 100 мм, 122 мм, 125 мм, 130 мм, 152 мм, підкаліберного пострілу для 125 мм танкової гармати
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"Молодець"................... а тепер ще про "Імпульс" пошукай.........
Я взагалі то - його мав на увазі...........

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КацаКрысы построили стадион в Питере и назвали БАКЛАН-Арена.Правда вонизм и цена того стадиона выше Эйфелевой Башни в Париже...
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До сих пор не поняли? Фишка в том, что Канада хочет, чтобы завод был ))
Но знает... особенности нашего политикума... а значит нужно взять ситуацию под контроль и "помочь" построить завод, т.е. проследить, чтобы деньги не украли ))
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Стрый уже начал борьбу за право размещения будущего патронного завода.
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я так понимаю это инвестиции в подводный поезд
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треба повертати луганський і хай краще це допоможе Канада українцям
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКанада поможет Украине с постройкой патронного завода, - министр обороны Саджан
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