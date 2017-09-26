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 Политика Украины, Экономика
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Все про:жилье (630) ипотека (91) кредит (2082) Гройсман (3443)

 Правительство работает над повышением доступности жилищного кредитования, - Гройсман

гройсман

Правительство работает над удешевлением кредитов для граждан, в том числе и ипотечных.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эксклюзивном интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над повышением уровня жизни украинцев, над тем, чтобы их доходы выросли, и над доступностью кредитов. Украинцы должны иметь доступ к дешевым кредитным ресурсам, в том числе ипотечного кредитования", - сказал глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ЖКХ предлагает Раде выделить 1 миллиард гривен на жилье переселенцам и участникам АТО в 2018 году

По словам Гройсмана, именно доступность ипотечных кредитов и рост доходов граждан будут способствовать решению жилищных проблем украинцев.


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что характерно, - ХОЖДЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ ГРАЖДАНАМ ЗАПРЕЩЕНО,
но все кредиты индексируются, В ОТЛИЧИИ ОТ ЗАРПЛАТ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

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Что характерно, надо внимательно читать договор и не подписывать муйню, имею кредит с 2008 года, проценты не поменялись .
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буков

Безусловно Вы правы - проценты те же, а сумма кредита (если в гр. ) разве не проиндексирована?
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ну что сказать?
разделяю его оптимизм...
улыбнуло!
особенно последнее предложение
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Як гарно "співає", падлюка.... За руками дивіться, гаманця точняк витягне...
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***ой, не по теме! простите***

Гуляю по парку, впереди идет девушка с чихуахуа в розовом, собачка трясется вся.
Хозяйка прячет ее в сумку.
"Фу, убогая псина, носят, как косметичку", - думаю, гордо иду с ротвейлером на поводке.
Подходим к ларьку за кофе, эта девушка перед нами.
Утро, холодно, все молчат, ждут.
И вдруг рык, вопль!
Какая-то баба нечесаная отскакивает в сторону, а чихуа висит у нее на руке.
Воровка полезла в сумку, и не знала, что там собака!!!
Сразу очередь проверила карманы - оказалось, успела вытащить у дамы кошелек и мой телефон! А мой воинствующий ротвейлер... и ухом не повел.
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Ну просто афигенно... все бросились брать кредиты под 35% годовый！ Атец ты наш радной, пасиба тибе！
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Напиши свої "умови" Гнойсику... Може вєтєрінарам шикаладного двіжєнія
льготи будуть, але губки не розкатуй-паматросят і бросят!!
Гииии...
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Що, вже забув свою "мрію"?? Склероз чи деменція...
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Мрію, аби люди жили самі, та давали жити іншим. А ти?
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Прррравациррруєшь????😁😁😁

Живи и давай жить другим (англ. Live and let live; нем. Leben und leben lassen). Это выражение впервые появилось в произведении Шиллера «Лагерь Валленштейна»: Sein Spruch war: leben und leben lassen - Его девизом было: жить и давать жить другим; в переводе Гинзбурга Сам не робей и других не тревожь. Получило широкое применение для обозначения неагрессивного противостояния, спонтанно возникшего во время Первой мировой войны, в частности, во время продолжительных периодов позиционной войны на западном фронте. Одним из самых известных примеров такого рода противостояния является рождественское перемирие 1914-ого года.

Этот процесс можно описать как добровольное воздерживание от применения насилия во время войны. Оно может принимать форму нескрываемого перемирия или пактов, установленных солдатами локально. В других случаях оно принимает форму негласного отказа от использования оружия или выстрелов, производимых по определенному ритуалу или шаблону, что свидетельствует о мирных намерениях.

Подобное поведение обнаруживалось на низких уровнях воинской иерархии, там, где ответственными были младшие чины - рядовые и сержанты. Примеры можно найти как среди часовых, отказывающихся стрелять в обнаруженных солдат неприятеля, так и среди снайперов, пулемётных расчётов и даже артиллерийских батарей.

Живёшь сам - дай жить другим, но не в ущерб себе.

😁😁
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І не мрій!!! Тобі до цього ойц як далеко, майже недосяжно!!!
Бувай! Відволікаєш тільки своїм скигленнням....
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Успокойся, ты итак за них проголосуешь, это замануха-обещание для тех кто против
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а ты думаешь что Грося сам рванет? Есть такой вариант, хотя и маловероятный...
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Хай рве- мені то що. В анархістів трохи інше відношення до влади- як до нацюцюрника.
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Де такі депозити лишились, депозити вони швидше понижують .
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Це зрозуміло, а кредит скільки - 30 -35 ? Не злипнеться від такої маржі ? Кто ж брати таке буде на іпотеку, яку беруть на десятки років а тут за три роки сума подвоюється .
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Коли покладеш на депозит гривню під три відсотка річних, отримаєш кредит під 5 відсотків, може...
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От коли під 5% отримаю, тоді під 3% покладу.
Не треба плутати послідовність.
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А з чого тобі мають дати під 5 відсотків ? Станок включити ?
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Я вже маю сумний досвід з банками, тільки нерухомість і бажано в різних країнах, під це можу навіть іноді і кредитнутись .
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ага и еще обратите внимание во сколько раз дороже сейчас бытовая техника по сравнению с Польшей к примеру. навар 100% это явный перебор.
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Незнайка на Луне:- "Акционерное общество по выращиванию гигантских
овощей"

ГыыыЫЫЫЫ
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Ну ясное дело а как иначе ..... только одно уточнение ,малюсенькое ни один из вас никогда в жизни не работал ,вы всю жизнь воруете а работать вам в западло ...
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Жалкое брехливое,ничтожное и малограмотное существо. Можно ли серьезно относится к болтовне ,существа ? Врядли. Потому,что мы все понимаем,что это несерьезно.
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Обещать это не значит жениться. Выборы не за горами, вот они и стараются привлечь избирателей. Подождите еще немного и не такое обещать начнут.
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Ну если правительство над этим работает то мне уже страшно! судя по всему жилью пришел трендец раз правительство за это взялось!!
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Ента гройсманоипотека идет под 15% годовых - не просто так.

Понастроили высоток, а по по цене 15 000 грн за 1 кв метр продать некому-беднота вокруг.

И что придумали - хе-хе,
ипотнеку + (как роттердам+).

У народа денег нет на газ по 6900 грн??
Не проблема - дадим субсидею бедноте, которая прямиком идет добывателям газа и киевэнерго ахметова.

Дорого за 15 000 кв метр жилья??
Не проблема,
государство выкупит у своих же фирм-застройщиков за енти 15 000 кв метр за бюджетные дэнги мгновенно (а строитэли ждать не могут 20 лет, им и их дэтям нужны бабки сдесь и сегодня).
И будет государство продавать енти кв метры бедноте по цене 15 000 за кв метр + 15% годовых-т е еще дороже в результате выйдет , чем 15 000 изначально.
Через банк , где енти же гройсманы акционэры.
И будут енти гройсманы получать доходы енти аж 20 лет стабильно.
Но если кто не сможет оплатить очередной платеж, то квартира изымается и возвращается государству - гройсману в карман.

Вот такая очередная 145 рахворма для народа.
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С бюджета просто так бабло не скинешь. За это нужно нардепов подкармливать. никаких 15% на это не хватит.
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Зачем нардепов, достаточно горсовет какой то, почти все крупные города имеют деньги на депозите, такие как львов или Одесса до лярда грн, протянуть постанову через горсовет легче .
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Ну и что ? нормальная схема. Городу и людям жильё,строителям-заказы.(налоги,работа). Депутатам и голове-слава и немного денег. В накладе только пкокурор.
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Так воно вже 26 років працює, я вже постарів, а кредити на житло доступними не стали...
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Этот крендель или розовый оптимист, или махровый брехун.
Вскоре узнаем всё на себе.
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Бедолагу Добкина судят. Настроил ,понимаш домов,да позасил туды незнамо кого. Да за пол-цены ,другая половина городским бюджетом покрывалась. Да за такую лафу придушить мало.
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Гитлер тоже строил дешевое социальное жилье, за что его судить . Хотя добкину до Гитлера ...
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Грося-Ливию знаеш?
Каддафи позакрывал асе синагоги-знаеш?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство работает над повышением доступности жилищного кредитования, - Гройсман
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