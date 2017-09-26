 Правительство работает над повышением доступности жилищного кредитования, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эксклюзивном интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы работаем над повышением уровня жизни украинцев, над тем, чтобы их доходы выросли, и над доступностью кредитов. Украинцы должны иметь доступ к дешевым кредитным ресурсам, в том числе ипотечного кредитования", - сказал глава правительства.
По словам Гройсмана, именно доступность ипотечных кредитов и рост доходов граждан будут способствовать решению жилищных проблем украинцев.
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что характерно, - ХОЖДЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ ГРАЖДАНАМ ЗАПРЕЩЕНО,
но все кредиты индексируются, В ОТЛИЧИИ ОТ ЗАРПЛАТ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
.
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Безусловно Вы правы - проценты те же, а сумма кредита (если в гр. ) разве не проиндексирована?
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разделяю его оптимизм...
улыбнуло!
особенно последнее предложение
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КОЛЛЕКТОР БУДЕТ САМОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ
.
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Гуляю по парку, впереди идет девушка с чихуахуа в розовом, собачка трясется вся.
Хозяйка прячет ее в сумку.
"Фу, убогая псина, носят, как косметичку", - думаю, гордо иду с ротвейлером на поводке.
Подходим к ларьку за кофе, эта девушка перед нами.
Утро, холодно, все молчат, ждут.
И вдруг рык, вопль!
Какая-то баба нечесаная отскакивает в сторону, а чихуа висит у нее на руке.
Воровка полезла в сумку, и не знала, что там собака!!!
Сразу очередь проверила карманы - оказалось, успела вытащить у дамы кошелек и мой телефон! А мой воинствующий ротвейлер... и ухом не повел.
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льготи будуть, але губки не розкатуй-паматросят і бросят!!
Гииии...
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Живи и давай жить другим (англ. Live and let live; нем. Leben und leben lassen). Это выражение впервые появилось в произведении Шиллера «Лагерь Валленштейна»: Sein Spruch war: leben und leben lassen - Его девизом было: жить и давать жить другим; в переводе Гинзбурга Сам не робей и других не тревожь. Получило широкое применение для обозначения неагрессивного противостояния, спонтанно возникшего во время Первой мировой войны, в частности, во время продолжительных периодов позиционной войны на западном фронте. Одним из самых известных примеров такого рода противостояния является рождественское перемирие 1914-ого года.
Этот процесс можно описать как добровольное воздерживание от применения насилия во время войны. Оно может принимать форму нескрываемого перемирия или пактов, установленных солдатами локально. В других случаях оно принимает форму негласного отказа от использования оружия или выстрелов, производимых по определенному ритуалу или шаблону, что свидетельствует о мирных намерениях.
Подобное поведение обнаруживалось на низких уровнях воинской иерархии, там, где ответственными были младшие чины - рядовые и сержанты. Примеры можно найти как среди часовых, отказывающихся стрелять в обнаруженных солдат неприятеля, так и среди снайперов, пулемётных расчётов и даже артиллерийских батарей.
Живёшь сам - дай жить другим, но не в ущерб себе.
😁😁
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Бувай! Відволікаєш тільки своїм скигленнням....
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Мріяти мона і безкоштовно, поки!!!
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Не треба плутати послідовність.
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овощей"
ГыыыЫЫЫЫ
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Понастроили высоток, а по по цене 15 000 грн за 1 кв метр продать некому-беднота вокруг.
И что придумали - хе-хе,
ипотнеку + (как роттердам+).
У народа денег нет на газ по 6900 грн??
Не проблема - дадим субсидею бедноте, которая прямиком идет добывателям газа и киевэнерго ахметова.
Дорого за 15 000 кв метр жилья??
Не проблема,
государство выкупит у своих же фирм-застройщиков за енти 15 000 кв метр за бюджетные дэнги мгновенно (а строитэли ждать не могут 20 лет, им и их дэтям нужны бабки сдесь и сегодня).
И будет государство продавать енти кв метры бедноте по цене 15 000 за кв метр + 15% годовых-т е еще дороже в результате выйдет , чем 15 000 изначально.
Через банк , где енти же гройсманы акционэры.
И будут енти гройсманы получать доходы енти аж 20 лет стабильно.
Но если кто не сможет оплатить очередной платеж, то квартира изымается и возвращается государству - гройсману в карман.
Вот такая очередная 145 рахворма для народа.
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Вскоре узнаем всё на себе.
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Каддафи позакрывал асе синагоги-знаеш?
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