 Мужчина отказался прыгать с "моста влюбленных" в Киеве после общения с психологами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места события передает корреспондент Громадського.
Сообщается, что сейчас мужчина в безопасности, с ним продолжают разговаривать специалисты.
Ранее полиция перекрыла движение на Парковой дороге из-за угроз мужчины прыгнуть с "моста влюбленных".
На место прибыла машина скорой, спасатели и психологи. Как сообщалось, мужчина мог быть пьян.
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ПС. Послідовність дій можна міняти.
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http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/26/115512/budni-rusni--russkaya-semya-lyudoedov-sela-okolo-30-chelovek--chelovechinoj-oni-kormili-kursantov-letchikov.shtml
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наверняка парнишка подставной, потому как очень подозрительное совпадение.
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тот объяснил, сколько будет стоить родственникам смывание мозгов с асфальта,
сколько стоит гроб, церемония, место на кладбище, священник,
и прыгавший решил, что дешевле не прыгать
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