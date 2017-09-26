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 Киевские новости
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Все про:Киев (18263) мост (419) самоубийство (576)

 Мужчина отказался прыгать с "моста влюбленных" в Киеве после общения с психологами

мост самоубийца влюбленных

Мужчина, который угрожал прыгнуть с "моста влюбленных" в центре Киева, в безопасности, психологи отговорили его от попытки совершить самоубийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места события передает корреспондент Громадського.

Сообщается, что сейчас мужчина в безопасности, с ним продолжают разговаривать специалисты.

Ранее полиция перекрыла движение на Парковой дороге из-за угроз мужчины прыгнуть с "моста влюбленных".

На место прибыла машина скорой, спасатели и психологи. Как сообщалось, мужчина мог быть пьян.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве молодой человек угрожает прыгнуть с Моста влюбленных. ВИДЕО
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[П'ять побажань Порошенку з нагоди його Дня народження]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1506410021-p-yat-pobazhan-poroshenku-z-privodu-yogo-dnya-narodzhennya.html
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Сто грам, підсрачник і відвезти додому.
ПС. Послідовність дій можна міняти.
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Значит психолог его плохо уговаривал, раз отказался прыгать.
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а с какого не отказался? возьмите у него расписку, что с мостами покончено на сегодня.
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Позёры, которые выбирают для своего "самоубийства" людные места в разгар дня, как раз и расчитывают на то, что их уговорят-спасут.
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Це лише незначний відсоток того, чому мене вчили.
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Лучше б ты прыгнал - какую новость не открой - везде твои комменты.
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Отруїться грибами, застрелиться, на рельси ляже итд итп...
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БУДНИ РУСНИ. Русская семья людоедов съела около 30 человек. Человечиной они кормили курсантов-летчиков

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/26/115512/budni-rusni--russkaya-semya-lyudoedov-sela-okolo-30-chelovek--chelovechinoj-oni-kormili-kursantov-letchikov.shtml
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Примечательно, что женщина на протяжении всего времени работала медсестрой в летном училище и кормила курсантов-летчиков тушенкой из человечины. Семья русских каннибалов проживала в общежитии, принадлежащем училищу.

Мужчина отказался прыгать с "моста влюбленных" в Киеве после общения с психологами - Цензор.НЕТ 1505
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Кошмар. Около 30 человек убили приблизительно в 1 месте - и никто их не искал, все пропавшие без вести..
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вчера или позавчера писали что создадут в полиции департамент переговорщиков. вот и обоснование придумали что б еще бюджет попилить. дяди менто-боссы устроят туда своих барышень, аля психологов и нормально.
наверняка парнишка подставной, потому как очень подозрительное совпадение.
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хотел бы прыгнул, а так просто понты для приезжих
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Пусть меня поправят если не прав, но в таких случаях нужен психиатр, а не психолог.
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Мабуть протверезів доки спілкувався з психологами.............
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Вместо психолога к мужчине послали бухалтера:
тот объяснил, сколько будет стоить родственникам смывание мозгов с асфальта,
сколько стоит гроб, церемония, место на кладбище, священник,
и прыгавший решил, что дешевле не прыгать
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Вернуть завтра на место. Целый день ждали когда сиганёт.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМужчина отказался прыгать с "моста влюбленных" в Киеве после общения с психологами
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