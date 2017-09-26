 Если не трогают ни Левочкина, ни "Интер", значит, есть определенная договоренность, - нардеп Высоцкий

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп из "Народного фронта" Сергей Высоцкий.
"Стоит понимать, что Сергей Владимирович (Левочкин. - Ред.) вследствие ума и таланта всегда умел "подобрать ключик" к каждой власти. Поэтому к каждому Президенту, который был в Украине, он находил особенный подход. Я прекрасно понимаю, что если не трогают ни его, ни телеканал "Интер", значит, действует некий иммунитет, и есть определенная договоренность. Это вообще феноменальная история: у нас президенты меняются, а Левочкин остается", - отмечает Высоцкий.
По его словам, политический феномен Левочкина состоит в том, что он всегда умел создать некое политическое пространство вокруг любого президента Украины.
"Зная его личные связи, я берусь утверждать, что нынешний сезон дестабилизации, в который мы входим, во многом спроектирован Сергеем Владимировичем. Интересы этой группы в данном случае совпадают с интересами Москвы. Мы прекрасно осознаем, что у него есть союзники и на Банковой, и во многих органах государственной власти. К нему близки народные депутаты не только из "Оппозиционного блока", но также из провластной коалиции. Я понимаю, что сейчас Порошенко вовлекается в какую-то новую игру. Не уверен, что они контактируют напрямую. Но Левочкин умеет организовать правильную аппаратно-административную среду для того, чтобы принимались нужные ему решения путём подкладывания нужных документов или манипулированием информационным пространством", - рассказал нардеп.
Полный текст интервью с Сергеем Высоцким читайте ЗДЕСЬ.
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гаранты меняются, а сепарских олигархов никто не трогает.
петя только исключительно беню валит, с остальными у него, походу, договоренность.
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Marat Sayfulin
1 год · Kyiv, Kiev ·
Культурний обмін.
Поки озброєні буряти із РФії окуповують українські Крим та Донбас, вбивають українських військових та знущаються над мирними українцями, що мешкають на Донбасі та в Криму, бувший вокаліст гурту "5'Nizza", а зараз гурту Sunsay - Андрей Запорожец, летить в Бурятію на фестиваль "Голос кочевников-2017" (https://www.burconcert.ru/…/gruppa-sunsay-festival-golos-ko…), щоби повернутись в Україну голубем "русскава міра" на концерт у Києві 24 листопада у клубі Sentrum https://www.concert.ua/ua/eventpage/sunsay
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Как показывает элементарный любительский опрос - таких в нашей стране ровно дох*ища,9 %.
И если еврооптимисты думают, что это транспорт для вывоза ваты в кацапию, то я, как еврореалист должен заметить - обратно они тоже не пустые идут:
Так что кивать на АП как-то не кошерно, автобусы не со двора АП в столицу страны агрессора стартуют. Поэтому пока придется сцепив зубы мириться с левочкиными, труханами, допами и гепами...
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ПРИЧЕМ ТУТ УМ И ТАЛАНТ?
У НАС В УКРАИНЕ К ОГРОМНОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ДО СИХ ПОР, НЕ БЫЛО НАСТОЯЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА.
А БЫЛИ ПРОДАЖНЫЕ ХОЛУИ КОТОРЫЕ ЗА ДЕНЬГИ ГОТОВЫ БЫЛИ НА ВСЕ.
ИМЕЯ В НАЛИЧИИ ОГРОМНЫЕ НАВОРОВАННЫЕ СРЕДСТВА, ЛЕВОЧКИНУ НЕ СОСТАВЛЯЛО НИКАКОГО ТРУДА ТУПО КУПИТЬ ЭТИХ ПЕРЗИДЕНТОВ.
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Зачем нужен калолиции Ляшко не стоит объяснять !?
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- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастыришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговориол на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение.... Мудрое, но несговорчивое.
(к/ф)
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Может я не прав.
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