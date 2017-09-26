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 Политика Украины
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Все про:Левочкин (563) Высоцкий Сергей (39)

 Если не трогают ни Левочкина, ни "Интер", значит, есть определенная договоренность, - нардеп Высоцкий

высоцкий

У Сергея Левочкина есть союзники и в Администрации Президента, и во многих органах государственной власти.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп из "Народного фронта" Сергей Высоцкий.

"Стоит понимать, что Сергей Владимирович (Левочкин. - Ред.) вследствие ума и таланта всегда умел "подобрать ключик" к каждой власти. Поэтому к каждому Президенту, который был в Украине, он находил особенный подход. Я прекрасно понимаю, что если не трогают ни его, ни телеканал "Интер", значит, действует некий иммунитет, и есть определенная договоренность. Это вообще феноменальная история: у нас президенты меняются, а Левочкин остается", - отмечает Высоцкий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: НАБУ открыло дело по расследованию коррупционных деяний Левочкина, - Бурбак. ВИДЕО

По его словам, политический феномен Левочкина состоит в том, что он всегда умел создать некое политическое пространство вокруг любого президента Украины.

"Зная его личные связи, я берусь утверждать, что нынешний сезон дестабилизации, в который мы входим, во многом спроектирован Сергеем Владимировичем. Интересы этой группы в данном случае совпадают с интересами Москвы. Мы прекрасно осознаем, что у него есть союзники и на Банковой, и во многих органах государственной власти. К нему близки народные депутаты не только из "Оппозиционного блока", но также из провластной коалиции. Я понимаю, что сейчас Порошенко вовлекается в какую-то новую игру. Не уверен, что они контактируют напрямую. Но Левочкин умеет организовать правильную аппаратно-административную среду для того, чтобы принимались нужные ему решения путём подкладывания нужных документов или манипулированием информационным пространством", - рассказал нардеп.

Полный текст интервью с Сергеем Высоцким читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты поддержали инициативу по привлечению экс-главы АП Левочкина к уголовной ответственности



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так не трогает и твой голодный фронт, даже геращенко с миротворцем
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дело не только в левочкине.
гаранты меняются, а сепарских олигархов никто не трогает.
петя только исключительно беню валит, с остальными у него, походу, договоренность.
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Так Беня враг №1 у ботоксного лилипута. Вот главный циничный "рыго-барыг" и демонстрирует ему преданность и уважуху, мочит Беню. Шо ж ему "гудка" даунбасского валить? Низзя, а то )(уйло "абидеца" и нападет!
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Бизнес на власти и их ТВ реальность-это два разных мира, реальный вокруг нас и иллюзии которых нет в реальном мире а только в головах некоторых людей-увы.
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Высоцкий такой себе розовый воришка,сидит в Антинародном Фронте,где подонок на подонке вором погоняет и рассказывает о договорённостях ! Вы твари все и должны отвечать не только за воровство и коррупцию,но в ПЕРВУЮ очередь за Геноцид народа Украины !!!!
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Павел Шевченко db7d584a - дык.., народ тоже должен что то делать... Вот кто ему мешает к примеру почикать этот ансамбль на бытовом уровне...?

Если не трогают ни Левочкина, ни "Интер", значит, есть определенная договоренность, - нардеп Высоцкий - Цензор.НЕТ 549 Marat Sayfulin
1 год · Kyiv, Kiev ·

Культурний обмін.
Поки озброєні буряти із РФії окуповують українські Крим та Донбас, вбивають українських військових та знущаються над мирними українцями, що мешкають на Донбасі та в Криму, бувший вокаліст гурту "5'Nizza", а зараз гурту Sunsay - Андрей Запорожец, летить в Бурятію на фестиваль "Голос кочевников-2017" (https://www.burconcert.ru/…/gruppa-sunsay-festival-golos-ko…), щоби повернутись в Україну голубем "русскава міра" на концерт у Києві 24 листопада у клубі Sentrum https://www.concert.ua/ua/eventpage/sunsay
Если не трогают ни Левочкина, ни "Интер", значит, есть определенная договоренность, - нардеп Высоцкий - Цензор.НЕТ 7154

Если не трогают ни Левочкина, ни "Интер", значит, есть определенная договоренность, - нардеп Высоцкий - Цензор.НЕТ 4592
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Потому и не трогают левочкина, потому что те, кто слушает сансеи, они же смотрят интер.
Как показывает элементарный любительский опрос - таких в нашей стране ровно дох*ища,9 %.

И если еврооптимисты думают, что это транспорт для вывоза ваты в кацапию, то я, как еврореалист должен заметить - обратно они тоже не пустые идут:
Если не трогают ни Левочкина, ни "Интер", значит, есть определенная договоренность, - нардеп Высоцкий - Цензор.НЕТ 1653

Так что кивать на АП как-то не кошерно, автобусы не со двора АП в столицу страны агрессора стартуют. Поэтому пока придется сцепив зубы мириться с левочкиными, труханами, допами и гепами...
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Стоит понимать, что Сергей Владимирович (Левочкин. - Ред.) вследствие ума и таланта всегда умел "подобрать ключик" к каждой власти. Поэтому к каждому Президенту, который был в Украине, он находил особенный подход.
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ПРИЧЕМ ТУТ УМ И ТАЛАНТ?

У НАС В УКРАИНЕ К ОГРОМНОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ДО СИХ ПОР, НЕ БЫЛО НАСТОЯЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА.

А БЫЛИ ПРОДАЖНЫЕ ХОЛУИ КОТОРЫЕ ЗА ДЕНЬГИ ГОТОВЫ БЫЛИ НА ВСЕ.

ИМЕЯ В НАЛИЧИИ ОГРОМНЫЕ НАВОРОВАННЫЕ СРЕДСТВА, ЛЕВОЧКИНУ НЕ СОСТАВЛЯЛО НИКАКОГО ТРУДА ТУПО КУПИТЬ ЭТИХ ПЕРЗИДЕНТОВ.



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Главноя дупа лёвочкиных и Ко. это Ляшко ...
Зачем нужен калолиции Ляшко не стоит объяснять !?
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Те которые смогли конвертировать Майдан в свои блага - ровные и правильные пацаны
Если не трогают ни Левочкина, ни "Интер", значит, есть определенная договоренность, - нардеп Высоцкий - Цензор.НЕТ 6882
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Разговоры о том,что кто-то кого-то трогает,а кого-то нет - неправильны. Любой преступник должен быть "тронут" законом и наказанием. Не говоря уже о таких негодяях как левачкин.
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***
- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастыришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговориол на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение.... Мудрое, но несговорчивое.
(к/ф)

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Договорняки, мля. Интер хорошо помог нынешнему "гаранту" в свое время.
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Я так понял,одни порхатые здесь все решают?
Может я не прав.
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Голодный Антинародном Фронтили есть кто думает иначе.???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли не трогают ни Левочкина, ни "Интер", значит, есть определенная договоренность, - нардеп Высоцкий
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