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Все про:Житомир (512) СБУ (14961) блогер (109)

 СБУ направила в суд дело житомирского блогера, который поддерживал сепаратистов

сбу

Следователи управления СБУ в Житомирской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве против местного блогера-журналиста, который по заказу кураторов из РФ готовил и распространял антиукраинские материалы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, "справедливость" аннексии Крыма Россией, создание террористических псевдогосударственными образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединения отдельных регионов нашего государства в другие страны, распространял информацию по сбору средств и материального обеспечения так называемых "ополченцев Донбасса".


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Сотрудники спецслужбы задержали блогера в августе текущего года. Во время санкционированных обысков по месту регистрации и проживания злоумышленника изъяли компьютерную технику с доказательствами подготовки блогером манипулятивных публикаций и электронная переписка с российскими кураторами, оригиналы и копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных антиукраинских материалов.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Во время досудебного следствия было проведено почти три десятка лингвистических, судебно-психологических и автороведческой экспертиз, результаты которых приобщены следователями СБУ к делу в качестве доказательств.

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Выводами экспертов подтверждено наличие в публикациях блогера приемов психологического манипулирования сознанием читателей. Подготовленные тексты также содержат публичные призывы к совершению незаконных действий к изменению границ территории Украины, могут повлечь разжигание национальной вражды внутри страны и соседними дружественными государствами.

Следователями УСБУ в Житомирской области составлен обвинительный акт относительно блогера в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. 25 сентября 2017 обвинительный акт утвержден прокуратурой Житомирской области и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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контора молодцы! еще бы почистили Цензор.. тут десятки одноклеточных призывают у уничтожению Порошенко и Гройсмана, и никакой реакции
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А так це той кремлівський лайномет з Житомира за якого ННН , стара кляча і фелл підписувались. Мовляв душать свабоду слова, не дають казати правду ну і взагалі жертва "злачиннага режиму " Порошенка..
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До речі знатний кремлівський бот ННН це перший в черзі щоб розділити долю цього житомирського ватного правдоруба.. Щось не видно. Чи не в "питошній" СБУ вже?
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