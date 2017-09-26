 СБУ направила в суд дело житомирского блогера, который поддерживал сепаратистов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, "справедливость" аннексии Крыма Россией, создание террористических псевдогосударственными образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединения отдельных регионов нашего государства в другие страны, распространял информацию по сбору средств и материального обеспечения так называемых "ополченцев Донбасса".
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Сотрудники спецслужбы задержали блогера в августе текущего года. Во время санкционированных обысков по месту регистрации и проживания злоумышленника изъяли компьютерную технику с доказательствами подготовки блогером манипулятивных публикаций и электронная переписка с российскими кураторами, оригиналы и копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных антиукраинских материалов.
Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Во время досудебного следствия было проведено почти три десятка лингвистических, судебно-психологических и автороведческой экспертиз, результаты которых приобщены следователями СБУ к делу в качестве доказательств.
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Выводами экспертов подтверждено наличие в публикациях блогера приемов психологического манипулирования сознанием читателей. Подготовленные тексты также содержат публичные призывы к совершению незаконных действий к изменению границ территории Украины, могут повлечь разжигание национальной вражды внутри страны и соседними дружественными государствами.
Следователями УСБУ в Житомирской области составлен обвинительный акт относительно блогера в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. 25 сентября 2017 обвинительный акт утвержден прокуратурой Житомирской области и направлено в суд для рассмотрения по существу.
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