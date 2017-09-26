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 Обвинения в адрес Украины связаны с конкуренцией на рынке вооружений, - Елисеев

елисеев

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что последние обвинения о продаже Украиной оружия связанны с конкуренцией на рынке вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Этот вопрос связан с определенной конкуренцией на рынке вооружений. Для нас важно, чтобы это военное сотрудничество шло в русле резолюций Совета безопасности ООН и соответствовало международным стандартам. Если это так, то я не вижу никаких сенсаций", - сказал чиновник АП.

Елисеев отметил, что Украина является важным и ответственным партнером на рынке вооружений.

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"У нас есть мощная система государственно-экспертного контроля. Кстати, в свое время была создана с помощью американской стороны. Были обвинения и о якобы причастности Украины к разработке определенных видов вооружения для Северной Кореи. Все это инсинуации, которые через несколько дней все забудут", - добавил он.

Напомним, в отчете, опубликованном 25 сентября, Amnesty International заявляет, что в 2014 году государственная компания "Укринмаш" незаконно подписала контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

В "Укринмаше" позже опровергли эту информацию.

Также читайте: Поставок украинского оружия в Южный Судан могло и не быть, - Amnesty International
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