 Днепропетровские власти обвинили "Укравтодор" во лжи, саботаже и нецелевом расходовании средств

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: " Как манипулирует Укравтодор. На примере одного из постов на официальной странице сей чудной организации.
Ссылка на пост
Пошаговое уличение Укравтодора во лжи и манипуляции.
"Із державного бюджету країни на фінансування робіт із відновлення доріг Дніпропетровської області цього року передбачено рекордну суму коштів - близько 1 млрд гривень".
Ложь. Речь идет о неких деньгах, которые может быть будут. Ниже подробно о том, почему их не будет. Это во-первых. Во-вторых, бюджеты всех уровней Днепропетровской области на ремонт коммунальных дорог, т.е. тех дорог, за которые они отвечают, выделяют бОльшие суммы. Так что, ничего рекордного в сумме Укравтодора нет. Более того. Она недостаточна.
Кроме того, Укравтодор забыл собственное обещание выделить на Днепропетровскую область 2,8 млрд только на капитальный ремонт четырех основных дорог, без учета строительства новых дорог и содержания существующей их сети дорог.
"Зокрема, на відновлення доріг регіону передбачено:
- із загального фонду державного бюджету країни - 402 млн грн",
Правда. Печальная правда. Из обещанных и прогнозируемых 2,8 млрд, со скрипом, на начало сентября было выделено 260 млн, т.е. аж 8% от потребности, к концу сентября сумма увеличилась Укравтодором до 410 млн., т.е. аж до 14% от потребностей.
- "у межах надходження коштів від митного експерименту - 401 млн грн",
Ложь. Фактически от таможенного эксперимента поступила сумма 201 млн. Еще 200 млн есть в планах, но после поднятия индикатива областной таможне на второе полугодие этого года, вероятность их выполнения равна нулю. Укравтодор об этом прекрасно знает. Кстати, к этом деньгам, Укравтодор никакого отношения вообще не имеет. Он не влияет на их "сбор" никак.
- "у межах реалізації державних інвестиційних проектів - 150 млн. грн",
Правда. Это строительство той самой объездной Петриковки, которой как бы нет, но она есть. Философский вопрос - почему вместо того, чтобы сконцентрироваться на первоочередных дорогах, везде выделять по чуть-чуть - загадка.
- "кредитні кошти - близько 30 млн. грн".
Правда. На один путепровод.
"Таким чином, із загального фонду державного бюджету в 2017 році на середній та капітальний ремонт доріг Дніпропетровської області планується спрямувати 982 млн грн".
Ложь. По состоянию на сейчас - 781 млн. Из которых 150 млн до сих пор Укравтодором физически до своего филиала у нас в области не доведены. И еще к 201 млн Укравтодор вообще отношения не имеет.
"Обсяг фінансування від Дніпропетровської обласної державної адміністрації є одним із найменших серед областей країни. Так, в обласному бюджеті на ремонт доріг планується виділити лише 10 млн грн, що становить близько 1% від загальної суми усіх видів коштів із державного бюджету".
Истинная правда. Один вопрос к Укравтодору - если ваши дороги у вас на балансе и за них отвечаете вы, то почему область должна их финансировать вместо финансирования дорог коммнульного значения, а таких мы делаем 160 каждый год.
Кроме того, напоминаю Укравтодору, что всего из бюджетов всех уровней Днепропетровской области на капитальный ремонт дорог коммунального значения (дороги внутри населенных пунктов) в этом году, как и в прежнем, выделено более 1 млрд гривен. Т.е. все местные советы Днепропетровской области свои дороги ремонтируют вот уже второй год, а Укравтодор, вероятно, ждет когда мы закончим со своими дорогами и начнем делать их?
"Державним агентством автомобільних доріг України в Дніпропетровській області цього року проводиться поточний середній ремонт на окремих ділянках доріг Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя (224-229 км), Р-52 (Н-31) Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (24-96 км), Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв (53-137 км, 164-179 км, 414-450 км), Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (414-450 км), М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине (91-148 км, 297-357 км)".
Частично правда. Во-первых, трасса Р-52 ремонтировалась за деньги от перевыполнения плана таможни и была предложена ОГА. Во-вторых, опять же философский вопрос к Укравтодору: а можете планировать ремонт не окремими ділянками, а всю трассу целиком? Вас самих лоскутное одеяло не достало?
"Зокрема, у межах проведення робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-08 на ділянці від 414 до 450 км, де ремонт не проводився з 2005 р, роботи виконуються на замовлення підпорядкованої Укравтодору Служби автомобільних доріг області. Усі роботи із ремонту дороги та забезпечення безпеки руху здійснюються винятково за кошти державного бюджету обсягом 86,1 млн грн та митного експерименту обсягом 75 млн грн. Дніпропетровська область, на жаль, роботи з місцевого бюджету не фінансує".
Истинная правда. Одно "но". Как только область начнет финансировать из областного бюджета дороги Укравтодора, это будет еще один вопрос о смысле существования Укравтодора вообще, как гос. органа.
Кроме того, Укравтодору предлагается взглянуть на фото и посмотреть на объемы строительства в области только за счет областного бюджета, без учета местных. По сути, Укравтодор, сидя в Киеве, предлагает не строить нам детские сады и не ремонтировать школы, т.е. не делать то, за что область у себя на территории отвечает, и отдать эти деньги в Укравтодор. Какое прекрасное предложение!
"Як зазначалося раніше, у межах фінансування цієї дороги із державного бюджету та у межах митного експерименту цього року заплановано введення в експлуатацію 6 км. На жаль, з огляду на відсутність співфінансування із бюджету області провести ремонтні роботи на більшій ділянці дороги Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя цього року буде складно".
Ложь. Жаль, что Укравтодор, заявив о ремонте дорог в области на 2,8 млрд, смог "найти" финансирования аж на на 14% к концу сентября. Вот за это, действительно, жаль. А фразу надо написать так: к сожалению, Укравтодор и в этом году так и не смог обеспечить финансирования собственных дорог.
"Зауважимо, що найбільший обсяг співфінансування ремонтів доріг державного значення цього року забезпечено Полтавською та Львівською обласними адміністраціями".
Отмечу, что используемый Укравтодором подход "копать от забора до обеда", имеет мало общего с действительностью. Хотя допускаю, что используемый такой подход при поиске финансирования дорог, за которые Укравтодор отвечает, и дает фактический результат недофинансирования на 86%.
Как итог, хочу напомнить Укравтодору, что заниматься манипуляциями вместо своих прямых обязанностей - это плохо и не красит эту организацию.
О чем вообще забыл Укравтодор:
О том, что деньги на восстановление всей проектной документации по так называемой объездной Днепра, были выделены из бюджета самого Днепра, а не Укравтодора, как это должно быть.
О том, что проектирование и строительство весовых комплексов на территории области ведется за счет средств местных бюджетов, а не Укравтодора.
О том, как в прошлом году, Укравтодор пытался сам провести капитальный ремонт криворожской трассы на 500 млн грн. Торги объявили в августе. Торги провести не смогли. Это разительно отличается от ситуации этого года, когда при участии области, все торги по ключевым трассам были проведены уже весной.
О том, что фактически работ по ремонту дорог областью уже сделано больше, чем выделено денег Укравтодором, чем Укравтодор страшно недоволен. Маразм, правда? Оказывается, делать надо меньше.
В целом, работать надо, Укравтодор, и заниматься тем, что прописано у вас в ваших функциональных обязанностей, а не плакать, как вам области денег не дали. Они и не должны вам ничего давать. Хотя вы всегда можете отдать трассы гос. значения на баланс областей, вместе с симеющииммися у вас источниками финансирования. Уверен, толку будет больше".
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