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 Следствие сконцентрировало усилия на одной версии, - ГПУ об убийстве Шаповала

Следователи Генпрокуратуры сконцентрировались на одной версии теракта, в результате которого погиб один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Украинской правды".

"Следствием на первоочередном этапе отрабатывалось три основные версии совершения преступления. В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 900 свидетелей, назначено 13 судебных экспертиз, выполнен значительный объем других необходимых следственных и розыскных действий, по результатам которых уже установлены определенные существенные обстоятельства подготовки и совершения преступления, которые дают следствию основания определить и сконцентрировать усилия на исследовании одной основной версии. О подозрение лицам не сообщается ", - сообщили в Генпрокуратуре.

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Следствие сконцентрировало усилия на одной версии, - ГПУ об убийстве Шаповала 01


Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.

Погибшим оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы » ГПУ прослушивает всех абонентов Киевстар. ДОКУМЕНТ
26.09.2017, 15:43 • 895 • 1

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, прослушивает всех абонентов Киевстар
В нашем распоряжении оказалось очень интересное и любопытное определение Апелляционного суда г. Киева от 19.07.2017.
Печерский районный суд фактически открыл доступ следователям ко всему оборудованию Киевстар с целью получения любой интересующей информации о телефонных разговорах и переписке, внимание, всех абонентов оператора мобильной связи, а это несколько миллионов человек!
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То, что слушают всех было ясно, но теперь это уже делают абсолютно законно.
Честно говоря, я в шоке! Вместо того, что бы получать такую информацию по конкретным людям, которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, прокуратура решила не заморачиваться и получила судебное решение по всем гражданам.
Сотрудники Киевстар не знают, как им справиться с таким массивом интересующей следователей информации.
Понятно, почему качество мобильной связи последнее время стало просто ужасным.
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