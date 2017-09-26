 Следствие сконцентрировало усилия на одной версии, - ГПУ об убийстве Шаповала

"Следствием на первоочередном этапе отрабатывалось три основные версии совершения преступления. В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 900 свидетелей, назначено 13 судебных экспертиз, выполнен значительный объем других необходимых следственных и розыскных действий, по результатам которых уже установлены определенные существенные обстоятельства подготовки и совершения преступления, которые дают следствию основания определить и сконцентрировать усилия на исследовании одной основной версии. О подозрение лицам не сообщается ", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.Погибшим оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.