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Все про:Крым (20763) оккупация (7331) Россия (72419)

 Российские оккупанты закупают 50 км забора для админграницы между Крымом и материковой Украиной, – СМИ

Подконтрольное российским оккупантам "Пограничное управление Федеральной службы безопасности по Крыму" объявило о закупке 49,5 км полнопрофильного заграждения для установки возле админграницы с оккупированным Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 сентября сообщает "Крыминформ" со ссылкой на сайт госзакупок России.

Согласно "документу", на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения выделено 212,9 млн рублей (около 97 миллионов гривен - ред.).

"Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия", - говорится в сообщении.

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Также в документации к закупке местом выполнения работ указан Красноперекопский район оккупированного Крыма. Срок поставок товара - до 20 ноября 2017 года. Срок выполнения работ - до 20 декабря 2017 года.

После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла админграница, на которой работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".
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Новососсия провалилась,теперь абы в Крыму выжить
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Кстати, да! Какой недорого,судя по цене, на Сенику сетку, она золотая. Вот мне просто интересно, какой забор поставят кацапы на эту сумму.
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а нельзя их опросить прорыть.. ров?
а уж мы сами... оттолкнем от берега
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Лапатами!!! С них и пажрать мона будет в перерывах на обед....
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Так Яценюк с ними будет судиться за плагиат, а не за клевету о чеченских его делах!
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Остров невезения обносят колючкой. Это правильно
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Вперед, назад, к комунизЬму!
http://fakty.ua/128397-buduchi-pervym-sekretarem-ck-kp-b-u-hrucshev-ecshe-v-1944-godu-predlozhil-peredat-krym-ukraine-posle-etogo-ego-gotovy-byli-steret-v-pyl?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=fakty.ua&utm_term=1258352s8562&utm_content=4753289

- Если это не прихоть Хрущева и не подарок к 300-летию воссоединения Украины с Россией, то каковы же действительные основания передачи Крыма Украине?
- В период подготовки и принятия решения его причиной в официальных документах называли, дословно, «общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР». По сути, в эту формулу «красиво зашили» признание бедственного положения экономики полуострова. Дело в том, что к началу 50-х годов народное хозяйство СССР в основном достигло довоенного уровня. А вот Крым отставал колоссально. Дохозяйствовались до того, что в области не хватало даже хлебных магазинов. Как свидетельствуют архивные данные, в 1953 году в Крыму работало всего 34 хлебобулочных, 18 мясорыбных и 8 молочных магазинов!
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Жалко наших людей в Крыму!!! Железный занавес начинают строить! Боятся суки!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские оккупанты закупают 50 км забора для админграницы между Крымом и материковой Украиной, – СМИ
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