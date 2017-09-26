 Российские оккупанты закупают 50 км забора для админграницы между Крымом и материковой Украиной, – СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 сентября сообщает "Крыминформ" со ссылкой на сайт госзакупок России.
Согласно "документу", на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения выделено 212,9 млн рублей (около 97 миллионов гривен - ред.).
"Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия", - говорится в сообщении.
Также в документации к закупке местом выполнения работ указан Красноперекопский район оккупированного Крыма. Срок поставок товара - до 20 ноября 2017 года. Срок выполнения работ - до 20 декабря 2017 года.
После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла админграница, на которой работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".
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а уж мы сами... оттолкнем от берега
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- Если это не прихоть Хрущева и не подарок к 300-летию воссоединения Украины с Россией, то каковы же действительные основания передачи Крыма Украине?
- В период подготовки и принятия решения его причиной в официальных документах называли, дословно, «общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР». По сути, в эту формулу «красиво зашили» признание бедственного положения экономики полуострова. Дело в том, что к началу 50-х годов народное хозяйство СССР в основном достигло довоенного уровня. А вот Крым отставал колоссально. Дохозяйствовались до того, что в области не хватало даже хлебных магазинов. Как свидетельствуют архивные данные, в 1953 году в Крыму работало всего 34 хлебобулочных, 18 мясорыбных и 8 молочных магазинов!
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уже и крымских.. обувает...
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